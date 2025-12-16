Giọt nước mắt của những cô gái quả cảm

Trận đấu cực hay của các cô gái Việt Nam

Đội bóng xứ sở chùa vàng thắng 3-2 và giành HCV đầy bản lĩnh, nhưng thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cũng xứng đáng được khen ngợi.

Đội tuyển bóng chuyền nữ VN trải qua hành trình đầy ấn tượng trước khi góp mặt ở trận đấu cuối cùng của môn bóng chuyền nữ SEA Games 33, diễn ra chiều qua 15.12 tại nhà thi đấu Huamark (Bangkok). Đội bóng của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt toàn thắng 3 trận ở vòng bảng mà không để thua bất cứ ván nào trước Myanmar, Malaysia và Indonesia.

Ở trận chung kết, Trần Thị Thanh Thúy và các đồng đội đứng trước cơ hội phá thế thống trị của bóng chuyền nữ Thái Lan tại đại hội thể thao khu vực. Kể từ năm 1995 đến nay, đội bóng xứ sở chùa vàng đã đăng quang 14 lần liên tiếp, trong đó VN để thua người Thái 11 trận chung kết. Người hâm mộ VN có quyền hy vọng vào kỳ tích, khi thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt từng đánh bại Thái Lan để vô địch chặng 2 giải bóng chuyền vô địch Đông Nam Á 2025 hồi tháng 8.

Highlight bóng chuyền nữ Việt Nam - Thái Lan: Đánh rơi HCV trong tiếc nuối

Các cô gái Việt Nam và Thái Lan đã chơi tận hiến Ảnh: Nhật Thịnh

Các cô gái VN đã chơi tuyệt hay nhưng nước mắt đã rơi... ảnh: NHẬT THỊNH

Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đã thưởng cho đội 500 triệu đồng

Đội tuyển bóng chuyền nữ VN có khởi đầu như mơ ở trận chung kết. Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt nhập cuộc chủ động, thi đấu hưng phấn trước áp lực khủng khiếp được tạo ra bởi hàng ngàn người hâm mộ Thái Lan đã lấp đầy nhà thi đấu Huamark. Trần Thị Thanh Thúy thể hiện rõ vai trò, dẫn dắt hàng công đội tuyển bóng chuyền nữ VN chơi hiệu quả, đồng thời biết cách bứt phá để tạo ra cách biệt điểm số trước sự bám đuổi gắt gao của Thái Lan. Các cô gái VN mở màn suôn sẻ với chiến thắng 25/19 ở ván 1.

Không thể giành HCV bóng chuyền SEA Games, HLV Tuấn Kiệt nói gì về trọng tài?

Khán giả cũng buồn

Như bị chạm vào lòng tự ái khi nhận thất bại ngay ở ván thi đấu đầu tiên, tuyển nữ Thái Lan vùng lên mạnh mẽ và chứng minh đẳng cấp vốn có của họ kể từ ván 2. Bài đánh dọc biên với những cú đập chéo sân uy lực của Moksri Chatchu-on, Janthawisut Sasipapron, Nuekjang Thatdao quá khó bị cản phá. Trong khi đó, miếng tấn công của đội tuyển nữ VN dần bị bắt bài. Chủ công Thanh Thúy nhiều lần dứt điểm không thể vượt qua hàng chắn của Thái Lan. Bên cạnh đó, vài khoảnh khắc mất tập trung khiến các cô gái VN đánh mất thế trận, để thua liên tiếp ở ván 2 và ván 3.

Bản lĩnh của tuyển nữ VN được thể hiện khi thắng lại ván 4, đưa trận đấu vào ván 5 quyết định. Ván cuối cùng thường kết thúc khi có một đội chạm 15 trước, nhưng phải kết thúc với điểm số 25/23… nghiêng về Thái Lan. Đội bóng xứ sở chùa vàng vẫn bản lĩnh hơn trong những thời khắc quyết định, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng các tuyển thủ VN đã chơi một trận đấu đầy quả cảm. Trước đối thủ được đánh giá cao hơn và áp lực lớn từ khán đài, Thanh Thúy và các đồng đội vẫn chiến đấu ngoan cường. Nhiều lần, tuyển nữ VN đã ở rất gần với tấm HCV SEA Games 33 khi chạm "match point" trước, nhưng không thể kết thúc trận đấu.

Giọt nước mắt đã lăn dài trên má của chủ công Thanh Thúy, chuyền hai Kim Thoa… khi lỡ hẹn với chức vô địch đại hội thể thao khu vực. Nhưng sau giọt nước mắt, họ sẽ đứng dậy mạnh mẽ hơn. Với những gì đã thể hiện, tin rằng đội tuyển bóng chuyền nữ VN sẽ tiến xa hơn nữa trong tương lai.