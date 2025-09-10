Gitiho công bố định vị thương hiệu mới, khẳng định sứ mệnh chuyển hóa tri thức

Với slogan "Tự cường cùng dân tộc", Công ty Cổ phần Công nghệ Giá o dục Gitiho muốn truyền tải thông điệp không chỉ đơn thuần là nơi cung cấp khóa học trực tuyến mà còn là một nhà chuyển hóa tri thức, nơi kiến thức được biến thành năng lực, từ đó tạo ra hiệu suất và kết quả thực chất cho cá nhân và tổ chức.

Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên hội nhập sâu rộng, Gitiho hướng tới việc truyền cảm hứng cho thế hệ lao động Việt Nam biết học để làm, học để tiến xa và học để tự cường. Đây chính là nền tảng để nuôi dưỡng trí lực quốc gia và xây dựng sự phát triển bền vững.

Ra đời vào năm 2020 trong bối cảnh dịch bệnh toàn cầu khiến xã hội phải chuyển mình sang thế giới trực tuyến, Gitiho đã nhanh chóng khẳng định vị thế với hơn 700 khóa học, nửa triệu người học, 400 doanh nghiệp đồng hành và 200 chuyên gia hợp tác. Sau hơn 5 năm, công ty không chỉ lớn mạnh về quy mô mà còn trưởng thành về nội lực, với hệ thống công nghệ có khả năng phục vụ đồng thời 100.000 khách hàng.

Lễ ký kết hợp tác giữa Gitiho và DigiMind Group

Ảnh: CTV

Gitiho đặt ra sứ mệnh chuyển hóa tri thức thành sức mạnh cho mỗi cá nhân, tổ chức và quốc gia. Đến năm 2030, Gitiho hướng tới việc trở thành nền tảng tri thức ứng dụng quốc dân, nơi người Việt không chỉ học để biết mà còn học để làm, đổi mới và thăng tiến. Gitiho đặt mục tiêu đồng hành cùng 2,4 triệu người học và 32.000 tổ chức, góp phần tạo nên trí lực và tầm vóc Việt Nam.

Trong kỷ nguyên số, Gitiho không chỉ là một nền tảng E-Learning mà còn là "nhà chuyển hóa tri thức thành sức mạnh trí lực dân tộc". Công ty đặt mục tiêu khơi dậy tinh thần tự học, giúp người Việt biến tri thức thành kỹ năng và sức mạnh để làm việc, đổi mới và thăng tiến. Đồng thời, Gitiho cam kết đồng hành trong chiến lược kiến tạo lực lượng lao động có trí lực, bản lĩnh, góp phần hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc.

Ý nghĩa slogan "tự cường" mà Gitiho hướng đến

"Tự cường" không chỉ là một khẩu hiệu mà còn là tinh thần tự giác học tập và tự tôn tri thức. Trong lịch sử, tinh thần này đã giúp dân tộc Việt Nam vượt qua thử thách. Bước vào kỷ nguyên kinh tế tri thức, "tự cường" được nâng tầm thành sức mạnh trí lực, nơi tri thức không chỉ để biết mà còn để làm và tạo ra hiệu suất thực chất.

Logo mới của Gitiho, với một chấm đỏ biểu trưng cho ngọn lửa tri thức, thể hiện cam kết của Gitiho trong việc chuyển hóa tri thức thành trí lực. Slogan "Một chấm đỏ Ngọn lửa tri thức" khẳng định sự đồng hành của Gitiho cùng người Việt trên hành trình viết lại tương lai bằng tri thức và ý chí tự cường.

Gitiho định hướng chiến lược khác biệt, tập trung vào kết quả học tập và sức bật quốc gia. Với ba trụ cột PaaS (Platform as a Service), LaaS (Learning as a Service) và CaaS (Certification as a Service), Gitiho cam kết chuyển hóa tri thức thành năng lực và hiệu quả thực chất, giúp cá nhân tiến bộ, tổ chức bứt phá và quốc gia thêm sức bật tự cường.