Giữ bản sắc, tạo nền tảng vững chắc phát triển cùng đất nước

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày Báo Thanh Niên phát hành số đầu tiên, với tư cách là một bạn đọc, một nhà nghiên cứu và tham gia quản lý một đơn vị nghiên cứu khoa học xã hội, PGS - TS Vũ Tuấn Hưng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam bộ xin chia sẻ đôi điều cảm nhận về một tờ báo đã trở thành thân thuộc trong đời sống thông tin của hàng triệu người Việt Nam.

Vượt khuôn khổ tờ báo dành cho giới trẻ

Trong suốt bốn thập niên hoạt động, Báo Thanh Niên đã không ngừng khẳng định vị thế là một trong những tờ báo uy tín, bản lĩnh và luôn giữ được nhịp đập thời đại. Không chỉ là diễn đàn của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, tờ báo đã vượt qua khuôn khổ một tờ báo dành cho giới trẻ, để trở thành một nguồn thông tin quan trọng, giàu tính thời sự và mang đậm trách nhiệm xã hội.

PGS-TS Vũ Tuấn Hưng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam bộ ẢNH: SỸ ĐÔNG

Điều tôi đánh giá cao ở Báo Thanh Niên là sự nhạy bén trong việc cập nhật thông tin, nhưng luôn đi kèm với sự kiểm chứng và chọn lọc. Mỗi bài viết không chỉ là thông tin, mà còn là thông điệp mang tính định hướng, xây dựng và lan tỏa giá trị tích cực. Bên cạnh mảng thời sự, chính trị, xã hội được đầu tư nghiêm túc, thì các tuyến bài phản biện, điều tra, loạt bài về môi trường, giáo dục, công nghệ, khởi nghiệp của báo cũng rất đáng chú ý.

Tờ báo đã và đang góp phần thúc đẩy nhiều chuyển biến xã hội theo hướng tích cực thông qua các bài viết phản ánh thẳng thắn, sắc sảo và có trách nhiệm. Tôi cũng ấn tượng với loạt bài điều tra - phản biện xã hội mà Báo Thanh Niên thực hiện trong những năm gần đây.

Với cách làm báo bài bản, dữ liệu vững chắc, tôn trọng sự thật và có chiều sâu phân tích, những bài viết này cho thấy tinh thần dấn thân, bản lĩnh nghề nghiệp và trách nhiệm công dân của người làm báo.

Giữ bản sắc, dấn thân vì lợi ích cộng đồng

40 năm là cột mốc đáng tự hào, nhưng cũng cho thấy một hành trình mới đang mở ra với nhiều cơ hội và thách thức. Trong bối cảnh báo chí đang đứng trước làn sóng thay đổi mạnh mẽ từ công nghệ, thị hiếu bạn đọc và các mô hình truyền thông mới, tôi gửi gắm 4 vấn đề để Báo Thanh Niên tiếp tục phát triển.

Đầu tiên là giữ vững bản sắc. Dù công nghệ có thay đổi, mạng xã hội có phát triển đến đâu thì điều giữ chân bạn đọc vẫn là nội dung chất lượng, cách tiếp cận có chiều sâu, chính xác và nhân văn. Mong Báo Thanh Niên luôn giữ được "chất" của mình: một tờ báo có chính kiến, có trách nhiệm xã hội, và dám dấn thân vì lợi ích cộng đồng.

Thứ hai là tiếp tục lắng nghe người trẻ, nói tiếng nói của thế hệ trẻ và mọi tầng lớp bạn đọc. Với lợi thế là tờ báo của đoàn - hội, Báo Thanh Niên có tiềm năng trở thành kênh truyền cảm hứng, định hướng tư duy, khơi dậy khát vọng cống hiến trong thế hệ trẻ trong kỷ nguyên mới của Việt Nam.

Thứ ba là đầu tư mạnh hơn cho báo chí đa nền tảng, đa ngôn ngữ, nhưng không "chạy theo lượt view bằng mọi giá". Báo cần giữ tầm nhìn dài hạn, xây dựng niềm tin với bạn đọc, đây sẽ là yếu tố quyết định sự phát triển bền vững trong tương lai.

Thứ tư là mở rộng tiếng nói phản biện, thúc đẩy sự thay đổi tích cực. Trong một xã hội năng động như Việt Nam, bạn đọc rất cần những tuyến bài sắc sảo, khách quan và có tính xây dựng để cùng nhau nhận diện vấn đề và góp phần giải quyết, định hình xu hướng, thúc đẩy nhận thức hướng đến mục tiêu phát triển Việt Nam cường thịnh, phồn vinh.

Tôi xin chúc những người làm Báo Thanh Niên luôn giữ được tâm sáng, lòng nhiệt huyết và tinh thần tiên phong - để không chỉ là một tờ báo có vị thế trong làng báo, mà còn là một phần trong hành trình phát triển của đất nước Việt Nam.



