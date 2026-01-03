40 năm Báo Thanh Niên: Tiếp tục là người bạn đồng hành tin cậy trong lòng bạn đọc

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM:
Chúc Báo Thanh Niên tiếp tục phát triển vững mạnh
Thời gian qua, HĐND TP.HCM luôn ghi nhận và đánh giá cao sự phối hợp rất chặt chẽ, trách nhiệm và hiệu quả của Báo Thanh Niên trong công tác tuyên truyền về hoạt động của HĐND TP. Báo Thanh Niên đã theo sát các kỳ họp, phản ánh kịp thời những quyết sách quan trọng, cũng như những vấn đề dân sinh mà cử tri quan tâm, giúp người dân hiểu rõ hơn và thêm tin tưởng vào hoạt động của cơ quan dân cử.
Không chỉ đơn thuần đưa tin, Báo Thanh Niên còn thể hiện rõ vai trò đồng hành cùng chính quyền TP, thẳng thắn phản biện, phát hiện những vấn đề nảy sinh từ thực tế và chuyển tải tiếng nói, tâm tư của người dân đến HĐND.
Trong thời gian tới, chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự phối hợp ngày càng sâu sát hơn từ Báo Thanh Niên, đặc biệt trong việc tuyên truyền về mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các nghị quyết mới và những nỗ lực của TP nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.
Nhân kỷ niệm 40 năm Báo Thanh Niên phát hành số báo đầu tiên (3.1.1986 - 3.1.2026), tôi trân trọng gửi đến tập thể lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên và người lao động của báo lời chúc mừng nồng nhiệt. Chúc Báo Thanh Niên tiếp tục phát triển vững mạnh, giữ vững bản lĩnh chính trị, tinh thần nhân văn và uy tín trong lòng bạn đọc cả nước.
Thúy Liễu (ghi)
Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ VN TP.HCM Trương Thị Bích Hạnh:
Chúc Báo Thanh Niên tiếp tục giữ vững bản lĩnh, uy tín
Ủy ban MTTQ VN TP.HCM luôn đánh giá cao vai trò đồng hành, phối hợp chặt chẽ của Báo Thanh Niên trong công tác tuyên truyền các chủ trương lớn của Đảng, chính sách của Nhà nước và những hoạt động thiết thực của Mặt trận hướng về cơ sở. Các bài viết kịp thời lan tỏa sâu rộng tinh thần khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phản ánh kịp thời, nhân văn các hoạt động chăm lo an sinh xã hội, đời sống người dân, nhất là những hoàn cảnh khó khăn, yếu thế.
Trong thời gian tới, chúng tôi mong Báo Thanh Niên tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị, tinh thần dấn thân của đội ngũ người làm báo; tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Ủy ban MTTQ VN TP.HCM trong tuyên truyền xây dựng khối đại đoàn kết, các hoạt động giám sát - phản biện xã hội, chăm lo an sinh, vì một TP.HCM phát triển nghĩa tình, bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau.
Nhân kỷ niệm 40 năm Báo Thanh Niên phát hành số báo đầu tiên, tôi trân trọng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất; chúc báo tiếp tục giữ vững bản lĩnh, uy tín và tiếp tục là người bạn đồng hành tin cậy trong lòng bạn đọc cả nước.
Thúy Liễu (ghi)
GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM:
Tiếp tục giữ được lửa nghề, sự nhạy bén và tấm lòng với bạn đọc
Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Thanh Niên phát hành số báo đầu tiên, thay mặt lãnh đạo ĐH Quốc gia TP.HCM, tôi trân trọng gửi tới Ban biên tập, các thế hệ nhà báo, biên tập viên, phóng viên và người lao động của Báo Thanh Niên lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.
Trải qua 4 thập niên xây dựng và phát triển, Báo Thanh Niên đã khẳng định vị thế là một trong những cơ quan báo chí uy tín hàng đầu của cả nước, luôn đồng hành cùng sự nghiệp cách mạng của Đảng, phản ánh sinh động hơi thở của đời sống xã hội, đặc biệt là tiếng nói, khát vọng và trách nhiệm của tuổi trẻ VN. Không chỉ là kênh thông tin nhanh nhạy, chính xác, Báo Thanh Niên còn là diễn đàn giàu tính nhân văn, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, cổ vũ tinh thần đổi mới, sáng tạo, dấn thân vì cộng đồng.
ĐH Quốc gia TP.HCM đánh giá cao và trân trọng sự đồng hành, hợp tác hiệu quả của Báo Thanh Niên trong công tác truyền thông, giáo dục, khoa học - công nghệ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.
Chúc Báo Thanh Niên tiếp tục giữ được ngọn lửa nghề, sự nhạy bén và tấm lòng với bạn đọc; chúc tập thể những người làm báo luôn vững vàng, sáng tạo và tiếp tục viết nên những trang báo giàu cảm xúc, trách nhiệm và niềm tin.
Hà Ánh (ghi)
Quả bóng vàng nam VN 2025 Nguyễn Hoàng Đức:
Người bạn đồng hành quen thuộc của thể thao VN
Nhân kỷ niệm 40 năm Báo Thanh Niên, Hoàng Đức xin gửi tới Ban biên tập, các anh chị phóng viên, biên tập viên cùng toàn thể cán bộ, nhân viên của báo lời chúc mừng trân trọng và ấm áp nhất. Với Hoàng Đức, Báo Thanh Niên không chỉ là một tờ báo lớn, uy tín mà còn là người bạn đồng hành quen thuộc của thể thao VN nói chung và bóng đá nói riêng. Báo Thanh Niên đã góp phần lan tỏa tinh thần thể thao tích cực, truyền cảm hứng sống đẹp, sống có trách nhiệm đến đông đảo bạn đọc, đặc biệt là thế hệ trẻ. Chúc Báo Thanh Niên bước sang chặng đường mới luôn giữ vững bản lĩnh, ngọn lửa nghề và tiếp tục gặt hái nhiều thành công, xứng đáng với niềm tin của bạn đọc cả nước.
Chí Đạt (ghi)
Nghệ sĩ Trấn Thành:
Luôn được mọi người tin yêu nhất
Với Thành, Báo Thanh Niên là một trong những tờ báo rất nổi tiếng và có uy tín. Thành cảm ơn Báo Thanh Niên trong những năm qua đã luôn mang đến những thông tin tốt nhất, đáng tin nhất cho độc giả, trong đó có Trấn Thành. Nhân kỷ niệm 40 năm thành lập, Trấn Thành xin được chúc Báo Thanh Niên tiếp tục duy trì được phong độ này và luôn được mọi người tin yêu nhất.
Nguyên Vân (ghi)
Quả bóng vàng nữ VN 2025 Nguyễn Thị Bích Thùy:
Tuổi 40 tràn đầy năng lượng, luôn giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết
Báo Thanh Niên luôn duy trì vị thế là tờ báo uy tín hàng đầu trong lòng cá nhân Thùy cũng như rất nhiều độc giả ở VN. Nhân cột mốc kỷ niệm 40 năm thành lập, Thùy xin gửi lời tri ân sâu sắc đến đội ngũ phóng viên, biên tập viên của báo, những người không chỉ truyền tải tin tức nhanh chóng mà còn luôn đồng hành, tiếp sức cho nền thể thao nước nhà. Với Thùy, Báo Thanh Niên không chỉ là nguồn thông tin đáng tin cậy mà còn là nhịp cầu kết nối tình cảm giữa VĐV và người hâm mộ. Cảm ơn Báo Thanh Niên đã luôn đồng hành cùng cá nhân Thùy nói riêng và đội tuyển nữ VN nói chung trong suốt khoảng thời gian qua. Chúc báo tuổi 40 tràn đầy năng lượng, luôn giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết và tiếp tục gặt hái nhiều thành công rực rỡ. Chúc Báo Thanh Niên mãi là người bạn đồng hành thân thiết của bạn đọc trên khắp mọi miền Tổ quốc.
Đồng Nguyên Khang (ghi)
Ca sĩ Hồ Ngọc Hà:
Chúc các anh chị luôn vững tay bút
Hiện nay, khi công nghệ phát triển, những tờ báo như Thanh Niên giống như những ly cà phê sáng không thể thiếu của người dân VN. 40 năm, có lẽ chúng ta chứng kiến rất nhiều sự thay đổi, nhưng từ những ngày đầu tiên được biết đến bây giờ, Hà vẫn luôn nhìn thấy các anh chị phóng viên của Báo Thanh Niên (ở nhiều mảng như xã hội, kinh tế, chính trị và đặc biệt là văn hóa nghệ thuật, nơi Hà có thể gặp các anh chị rất nhiều) ai cũng rất tâm huyết. Mỗi lần lên máy bay bây giờ Hà vẫn luôn nhìn thấy tờ báo Thanh Niên được cầm trên tay, giống như một "đặc sản" rất VN. Đó là điều Hà nghĩ rằng các anh chị phóng viên nói chung, đặc biệt là các anh chị phóng viên mảng văn hóa nghệ thuật nói riêng của Thanh Niên, sẽ luôn cảm thấy rất tự hào. Kỷ niệm 40 năm thành lập, Hà xin chúc các anh chị luôn vững tay bút để đưa những thông tin chuẩn xác, cấp thiết đến công chúng. Hà hy vọng và tin rằng Báo Thanh Niên luôn giữ vững phong độ, sẽ có thêm nhiều lần 40 năm nữa đồng hành cùng độc giả.
Nguyên Vân (ghi)
Nguyễn Phương Thảo, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ VN, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội, Chủ tịch Hội Sinh viên VN tỉnh Quảng Ninh:
Người bạn quen thuộc, gắn bó với nhiều thế hệ thanh niên VN
Trải qua 40 năm hình thành và phát triển, Báo Thanh Niên đã trở thành người bạn quen thuộc, gắn bó với nhiều thế hệ thanh niên VN; không chỉ phản ánh đời sống xã hội một cách kịp thời, sinh động mà còn đồng hành cùng thanh niên trên hành trình rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Với cách tiếp cận gần gũi, trách nhiệm và không ngừng đổi mới, Báo Thanh Niên đã góp phần kết nối những câu chuyện, mô hình tiêu biểu của thanh niên, để các giá trị tích cực được lan tỏa một cách tự nhiên, bền vững trong cộng đồng. Đối với tuổi trẻ Quảng Ninh, Báo Thanh Niên không chỉ là kênh thông tin quen thuộc mà còn giữ vai trò kết nối, phản ánh và lan tỏa những nỗ lực, sáng kiến của thanh niên, qua đó góp phần khẳng định vai trò của tuổi trẻ trong quá trình xây dựng và phát triển địa phương.
Nhân kỷ niệm 40 năm ngày phát hành số báo đầu tiên, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Ninh, tôi trân trọng ghi nhận và cảm ơn sự đồng hành, sẻ chia của Báo Thanh Niên đối với các thế hệ thanh niên Quảng Ninh. Chúc báo tiếp tục phát huy những giá trị đã được vun đắp, giữ vững bản sắc, tinh thần làm báo trách nhiệm và luôn là điểm tựa tin cậy của thanh niên trong những chặng đường phát triển sắp tới.
Nữ Vương (ghi)
Quả bóng vàng futsal nam VN 2025 Châu Đoàn Phát:
Giữ vững ngọn lửa chiến đấu
Xin chúc mừng 40 năm số báo đầu tiên của Báo Thanh Niên. Suốt hành trình 40 năm qua, Báo Thanh Niên luôn là đơn vị tiên phong trong việc phát động, duy trì các sự kiện thể thao lớn; gắn chặt và thúc đẩy tinh thần "Hào hiệp - Tử tế - Nhân văn - Tin cậy". Đi qua những giải lớn nhỏ, tôi cảm nhận rõ sự năng động, máu lửa và chuyên nghiệp của đội ngũ phóng viên, biên tập viên Báo Thanh Niên. Tôi kính chúc Báo Thanh Niên sẽ giữ vững ngọn lửa chiến đấu, tiếp tục sát cánh cùng các sự kiện thể thao, truyền cảm hứng và sự tự tin cho những người hoạt động trong lĩnh vực thể thao gặt hái thêm nhiều thành công hơn nữa.
Tiểu Bảo (ghi)
Nhà giáo Nguyễn Văn Đường, Trường THPT Phú Xuyên A, Hà Nội:
Luôn đáp ứng được sự tin yêu của bạn đọc
Với nhà giáo, hàng chục năm qua chúng tôi luôn tìm đọc Báo Thanh Niên vì biết ở đó có thông tin kịp thời, chính xác nhất về những chủ trương, chính sách lớn của ngành. Báo Thanh Niên còn có những bài viết đấu tranh tới cùng những hiện tượng tiêu cực của giáo dục, phản biện sắc sảo trước những dự thảo văn bản quy phạm pháp luật chưa phù hợp… Tờ báo đã kiên trì với quyền lợi chính đáng của nhà giáo, từ chính sách tiền lương, chế độ làm việc đến quy định về tuyển dụng, sử dụng đội ngũ nhà giáo…; giúp nhà giáo có thêm niềm tin, động lực để gắn bó với nghề.
Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Thanh Niên phát hành số báo đầu tiên (3.1.1986 - 3.1.2026), tôi xin chúc Báo Thanh Niên và tập thể người làm báo ngày càng phát triển, luôn đáp ứng được sự tin yêu của bạn đọc.
Tuệ Nguyễn (ghi)
