40 năm Báo Thanh Niên: Tiếp tục là người bạn đồng hành tin cậy trong lòng bạn đọc

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM:

Chúc Báo Thanh Niên tiếp tục phát triển vững mạnh

ẢNH: THÚY LIỄU

Thời gian qua, HĐND TP.HCM luôn ghi nhận và đánh giá cao sự phối hợp rất chặt chẽ, trách nhiệm và hiệu quả của Báo Thanh Niên trong công tác tuyên truyền về hoạt động của HĐND TP. Báo Thanh Niên đã theo sát các kỳ họp, phản ánh kịp thời những quyết sách quan trọng, cũng như những vấn đề dân sinh mà cử tri quan tâm, giúp người dân hiểu rõ hơn và thêm tin tưởng vào hoạt động của cơ quan dân cử.

Không chỉ đơn thuần đưa tin, Báo Thanh Niên còn thể hiện rõ vai trò đồng hành cùng chính quyền TP, thẳng thắn phản biện, phát hiện những vấn đề nảy sinh từ thực tế và chuyển tải tiếng nói, tâm tư của người dân đến HĐND.

Trong thời gian tới, chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự phối hợp ngày càng sâu sát hơn từ Báo Thanh Niên, đặc biệt trong việc tuyên truyền về mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các nghị quyết mới và những nỗ lực của TP nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Nhân kỷ niệm 40 năm Báo Thanh Niên phát hành số báo đầu tiên (3.1.1986 - 3.1.2026), tôi trân trọng gửi đến tập thể lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên và người lao động của báo lời chúc mừng nồng nhiệt. Chúc Báo Thanh Niên tiếp tục phát triển vững mạnh, giữ vững bản lĩnh chính trị, tinh thần nhân văn và uy tín trong lòng bạn đọc cả nước.

Thúy Liễu (ghi)