Giữ khẩn cấp 2 lãnh đạo và 4 nhân viên Trung tâm Đăng kiểm 29-13D

Trưa 10.3, trao đổi với Thanh Niên, lãnh đạo Công an H.Đông Anh cho biết, cơ quan này vừa thi hành lệnh khám xét khẩn cấp Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-13D (xã Nguyên Khê, H.Đông Anh) và lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 lãnh đạo, 4 đăng kiểm viên của trung tâm này để làm rõ hành vi nhận hối lộ.

Các nghi phạm bị giữ khẩn cấp gồm: Đoàn Văn Hiếu (37 tuổi, trú P.Sài Đồng, Q.Long Biên, Hà Nội); Phạm Văn Tài (40 tuổi, trú xã Tiền Sơn, H.Việt Yên, tỉnh Bắc Giang); Hoàng Trung Khải (32 tuổi, trú P.Kiến Hưng, Q.Hà Đông, Hà Nội); Trần Thành Đạt (32 tuổi, trú TT.Tân Thanh, H.Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam); Nguyễn Thành Đạt (31 tuổi, trú P.Láng Thượng, Q.Đống Đa, Hà Nội) và Ngô Hoàng Anh (36 tuổi, trú xã Vạn Thái, H.Ứng Hòa, Hà Nội).



6 nghi phạm tại cơ quan điều tra, trong đó Phạm Văn Tài (thứ 3 từ trái qua) và Đoàn Văn Hiếu (thứ 4 từ trái qua) KIẾN TRẦN

Theo lãnh đạo Công an H.Đông Anh, trong số các nghi phạm, Đoàn Văn Hiếu là Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-13D; Phạm Văn Tài là phó giám đốc; những người còn lại là đăng kiểm viên.

Ngoài giữ 6 nghi phạm, ngày 8.3, Công an H.Đông Anh cũng thi hành lệnh khám xét khẩn cấp Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-13D và thu nhiều tài liệu có liên quan để phục vụ điều tra.

Công an H.Đông Anh đọc lệnh khám xét Trung tâm Đăng Kiểm xe cơ giới 29-13D KIẾN TRẦN

Bước đầu, công an xác định các nghi phạm đã bàn bạc, thống nhất nhận tiền của khách đến đăng kiểm để bỏ qua các lỗi phương tiện thông thường, kiểm định phương tiện trái quy định.

Lãnh đạo Công an H.Đông Anh cho hay, trên địa bàn có 2 trung tâm đăng kiểm và cả 2 đều có sai phạm, phải tạm đóng cửa để phục vụ điều tra.

Trước đó, Công an H.Đông Anh đã khởi tố, bắt tạm giam 2 lãnh đạo và 4 đăng kiểm viên của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-07D (xã Mai Lâm, H.Đông Anh), cùng với cáo buộc nhận hối lộ để kiểm định phương tiện trái quy định.

Công an H.Đông Anh tống đạt các quyết định tố tụng đối với lãnh đạo Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-07D NGUYỄN BÍCH

Công an H.Đông Anh xác định, từ năm 2015 đến 2022, lãnh đạo Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-07D đã bàn bạc, thông đồng với cấp dưới để bỏ qua các lỗi vi phạm về đăng kiểm xe cơ giới thông thường (lỗi về đèn, phanh, khí thải) và bỏ qua lỗi về trọng tải đối với việc hoán cải cẩu, sau đó nhận từ 100.000 - 200.000 đồng/xe. Số tiền nhận hối lộ lên đến hàng trăm triệu đồng, được các bị can chia nhau theo tỷ lệ.

Theo Công an Hà Nội, trên địa bàn có 31 trung tâm đăng kiểm, tuy nhiên đã phát hiện tới hơn 20 trung tâm mắc sai phạm. Công an đã khởi tố, bắt tạm giam hoặc tạm giữ hình sự hàng trăm bị can, nghi phạm để làm rõ các tội nhận hối lộ, giả mạo trong công tác.