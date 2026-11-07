Giữ khẩn cấp nghi phạm sàm sỡ người phụ nữ lớn tuổi ở Hà Nội

Tối 7.11, Công an TP.Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.Hà Nội đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Liễu Văn Thị (49 tuổi, trú tỉnh Phú Thọ) để làm rõ hành vi làm nhục người khác.

Nghi phạm Liễu Văn Thị ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, qua phản ánh của người dân trên Hanoi Smart Police, ngày 5.11, Công an TP.Hà Nội nhận thông tin một người đàn ông làm nghề lái xe ôm có hành vi sàm sỡ một phụ nữ lớn tuổi tại khu vực cổng Bệnh viện Bạch Mai, số 78 Giải Phóng (P.Kim Liên, Hà Nội).

Ngay lập tức, PC02 Công an TP.Hà Nội đã phối hợp Công an P.Kim Liên xác minh, làm rõ vụ việc.

Cảnh sát xác định, khoảng 14 giờ 30 ngày 5.11, bà T.T.T (65 tuổi, trú tỉnh Ninh Bình), sau khi khám bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai, đi bộ ra điểm chờ xe buýt gần cổng bệnh viện. Tại đây, bà T. gặp Thị, là người quen từ trước, đang đứng chờ khách.

Lợi dụng mối quan hệ quen biết, Thị đã có hành vi sàm sỡ bà T. Sự việc được người dân chứng kiến, quay video và đăng tải lên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm, bức xúc của dư luận.

Tại cơ quan công an, bà T. xác nhận nội dung vụ việc, đồng thời có đơn đề nghị xử lý đối với Thị. Nghi phạm cũng đã khai nhận hành vi của mình.

Liễu Văn Thị sàm sỡ bà T. tại điểm xe buýt ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh người đàn ông mặc trang phục xe ôm có hành vi nghi là sàm sỡ một người phụ nữ.

Người đăng tải cho hay, sự việc diễn ra chiều 5.11, trên đường Giải Phóng, đoạn trước cổng số 1 Bệnh viện Bạch Mai. Khu vực này giáp ranh P.Kim Liên với P.Bạch Mai (Hà Nội).

Theo nội dung video được chia sẻ, người đàn ông mặc trang phục xe ôm đã có những hành động nghi ngờ quấy rối, sàm sỡ người phụ nữ lớn tuổi. Thời điểm xảy ra sự việc, có một số người mặc trang phục xe ôm khác đứng gần đó nhưng không can ngăn.

Người chia sẻ đoạn video cho rằng bản thân đi một mình, sợ không an toàn nên không dám can thiệp. Người này chọn cách chia sẻ lên mạng xã hội để mong cơ quan chức năng vào cuộc xử lý.

Bài đăng sau đó được lan truyền, thu hút dư luận. Nhiều người bức xúc, lên án hành vi và đề nghị xử lý nghiêm người đàn ông có hành động thô tục trong đoạn video.