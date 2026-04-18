Giữ mạch sáng cho đầu tàu kinh tế

Trong nhịp sống hối hả của TP.HCM - một đầu tàu kinh tế của cả nước, điện không chỉ là một dạng năng lượng mà còn là "trái tim" của thành phố, ánh sáng của những khu công nghiệp xuyên đêm, là dòng chảy liên tục của sản xuất, dịch vụ, logistics, là nền tảng cho chuyển đổi số và cả những ước mơ khởi nghiệp đang nhen nhóm trong từng con hẻm, tòa nhà.

Sự chuyển mình mạnh mẽ sang quản trị hiện đại, số hóa

Tôi từng có dịp đến một khu công nghiệp ở ngoại thành vào buổi tối. Ánh đèn vẫn rực sáng, dây chuyền vẫn vận hành, xe ra vào liên tục. Bạn tôi - một kỹ sư làm tại khu công nghệ cao nói với tôi: "Chỉ cần điện chập chờn vài phút thôi là thiệt hại rất lớn".

Nhận định này chính là thước đo rõ nhất cho vai trò của ngành điện. Ở một thành phố mà mỗi giờ, mỗi phút đều gắn với giá trị kinh tế, sự ổn định của điện không còn là yêu cầu kỹ thuật, mà là cam kết với tăng trưởng.

TP.HCM đang vươn mình cùng đất nước Ảnh: Giản Thanh Sơn

Trong 50 năm qua, EVNHCMC đã làm được điều mà không phải ai cũng thấy hết: giữ cho hệ thống điện ngày càng ổn định hơn trong bối cảnh nhu cầu tăng trưởng liên tục. Thành phố phát triển nhanh, quy mô dân số lớn, mật độ doanh nghiệp dày đặc, lại là trung tâm dịch vụ - tài chính - công nghiệp, nên áp lực lên hạ tầng điện luôn ở mức cao. Thế nhưng, những sự cố diện rộng ngày càng ít đi, chất lượng cung cấp điện ngày càng được cải thiện, thời gian mất điện được rút ngắn, và đặc biệt là sự chuyển mình mạnh mẽ sang quản trị hiện đại, số hóa.

Tôi ấn tượng với việc ngành điện TP.HCM đã đi đầu trong nhiều giải pháp như tự động hóa lưới điện, điều khiển từ xa, chăm sóc khách hàng qua nền tảng số. Những thứ tưởng như "kỹ thuật" ấy thực ra lại rất "đời sống".

Bởi khi một doanh nghiệp có thể theo dõi, đăng ký, xử lý các dịch vụ điện nhanh chóng; khi người dân không còn phải chờ đợi lâu để được cấp điện hay giải quyết sự cố; thì đó chính là lúc ngành điện đang góp phần cải thiện môi trường đầu tư và chất lượng sống của đô thị.

Bóng dáng quen thuộc giữ ánh sáng cho thành phố Ảnh: TGCC

Những hiến kế cho ngành điện thành phố mang tên Bác

Hiện ngành điện TP.HCM đang đứng trước một giai đoạn mới, với những thách thức không nhỏ. Và chính trong bối cảnh này, vai trò của EVNHCMC cần được nhìn nhận sâu hơn, không chỉ là "đáp ứng nhu cầu", mà là "dẫn dắt hạ tầng năng lượng" cho một thành phố đang chuyển mình.

Thứ nhất, TP.HCM đang hướng đến một mô hình tăng trưởng xanh, bền vững, với yêu cầu giảm phát thải, sử dụng năng lượng hiệu quả và phát triển năng lượng tái tạo. Điều này đặt ra câu hỏi: ngành điện sẽ đóng vai trò gì trong việc thúc đẩy quá trình này? Theo tôi, EVNHCMC không chỉ là đơn vị cung cấp điện, mà cần trở thành "đối tác chuyển đổi năng lượng" cho doanh nghiệp và người dân. Từ việc tư vấn sử dụng điện hiệu quả, hỗ trợ triển khai điện mặt trời mái nhà, đến việc xây dựng các cơ chế khuyến khích tiêu dùng điện thông minh - tất cả đều cần một tầm nhìn chủ động hơn.

Thứ hai, sự phát triển của công nghiệp công nghệ cao, trung tâm dữ liệu, trí tuệ nhân tạo… đang làm thay đổi cấu trúc nhu cầu điện. Những lĩnh vực này không chỉ cần nhiều điện, mà còn cần điện ổn định ở mức rất cao, với tiêu chuẩn khắt khe. Điều đó đòi hỏi hệ thống điện phải được đầu tư không chỉ về quy mô, mà cả về chất lượng và độ tin cậy. Tôi nghĩ đây là lúc EVNHCMC cần tiếp tục đi trước một bước, không chờ nhu cầu tăng rồi mới đáp ứng, mà phải dự báo, chuẩn bị và đồng hành cùng các ngành kinh tế mũi nhọn.

Thứ ba, ở một đô thị lớn như TP.HCM, câu chuyện hạ tầng không bao giờ đơn giản. Việc đầu tư, nâng cấp lưới điện thường gặp nhiều khó khăn về mặt bằng, quy hoạch, phối hợp giữa các ngành. Trong bối cảnh đó, tôi cho rằng ngành điện cần tiếp tục tăng cường sự kết nối với chính quyền, với các sở ngành, và cả với cộng đồng. Bởi hạ tầng điện không thể phát triển nếu thiếu sự đồng thuận. Và sự đồng thuận ấy chỉ có được khi người dân hiểu, tin và thấy rõ lợi ích lâu dài.

Một điều nữa tôi muốn chia sẻ, đó là ngành điện TP.HCM có một câu chuyện rất đáng tự hào, nhưng đôi khi chưa được kể đủ sâu. 50 năm là một hành trình dài, với biết bao con người thầm lặng, những ca trực xuyên đêm, những lần xử lý sự cố trong mưa bão, những đổi mới mang tính bước ngoặt... Nếu những câu chuyện ấy được kể lại một cách gần gũi, chân thực từ chính người trong cuộc, những người đã thầm lặng cống hiến, tôi tin rằng hình ảnh của ngành điện sẽ không chỉ là "dịch vụ thiết yếu", mà còn là một phần của ký ức và niềm tự hào đô thị.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên và đoàn công tác thăm EVNHCMC sáng 7.6.2023 Ảnh: HƯƠNG THẢO

Đạo lý uống nước nhớ nguồn luôn khắc ghi ở EVNHCMC ẢnH: EVNHCMC

Trong chặng đường phía trước, khi TP.HCM tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế, khi những mục tiêu lớn về phát triển bền vững, chuyển đổi số, kinh tế xanh được đặt ra, tôi tin rằng EVNHCMC sẽ còn phải gánh vác nhiều hơn nữa. Nhưng cũng chính trong những thách thức ấy, cơ hội để ngành điện khẳng định vai trò "hạ tầng của hạ tầng" - nền tảng cho mọi sự phát triển - sẽ rõ nét hơn bao giờ hết.

Với tôi, niềm tự hào 50 năm EVNHCMC còn là một lời nhắc nhở: giữ cho dòng điện luôn thông suốt cũng chính là giữ cho thành phố này tiếp tục tiến về phía trước. Và trong dòng chảy ấy, ngành điện không chỉ là người cung cấp năng lượng, mà là người đồng hành, người giữ nhịp cho một đô thị không ngừng chuyển động một cách bền vững.