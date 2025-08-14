Giữ vững ngọn lửa lý tưởng, lan tỏa tinh thần cống hiến

Chiều 13.8, tại Hà Nội diễn ra phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ T.Ư Đoàn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Dự đại hội có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Đỗ Văn Chiến; ông Trần Thắng, Phó bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư; các Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN: bà Hà Thị Nga, ông Nguyễn Đình Khang, ông Lương Quốc Đoàn, bà Nguyễn Thị Tuyến, ông Bế Xuân Trường. Cùng dự đại hội có các Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn các thời kỳ: ông Hà Quang Dự, ông Vũ Trọng Kim, ông Hoàng Bình Quân.

Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Đỗ Văn Chiến phát biểu tại đại hội ẢNH: TUẤN MINH

Cùng dự có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư, Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết, Phó bí thư thường trực Đảng ủy T.Ư Đoàn, Bí thư T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ MTTQ và các đoàn thể T.Ư, Phó bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Tường Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy T.Ư Đoàn, Bí thư T.Ư Đoàn; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy, Bí thư T.Ư Đoàn.

Thực hiện hiệu quả Nghị quyết 18

Phát biểu tại đại hội, ông Đỗ Văn Chiến đánh giá cao Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy T.Ư Đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã quán triệt sâu sắc và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của T.Ư, của Đảng ủy cấp trên, chuẩn bị chu đáo cho đại hội.

Ban Chấp hành Đảng bộ T.Ư Đoàn nhiệm kỳ 2025 - 2030 nhận quyết định và ra mắt tại đại hội ẢNH: TUẤN MINH

Ông Đỗ Văn Chiến đánh giá nhiệm kỳ qua, Đảng bộ T.Ư Đoàn đã lãnh đạo toàn diện công tác chính trị, tư tưởng, tổ chức, kiểm tra, dân vận và đạt được kết quả rất đáng trân trọng. "Các chi đảng bộ thực sự là hạt nhân chính trị, lãnh đạo toàn diện mọi mặt hoạt động của Đảng bộ, của cơ quan, cả hệ thống tổ chức Đoàn, Hội, Đội từ T.Ư đến địa phương, cơ sở. Và tiếp tục bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, củng cố, tăng cường niềm tin của tuổi trẻ cả nước với vai trò lãnh đạo của Đảng, tin tưởng vào tương lai tươi sáng của dân tộc. Từ đó tập hợp, vận động, thuyết phục thanh niên, đoàn viên, đội viên thiếu niên nhi đồng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mỗi tổ chức, cơ quan, đơn vị".

Theo ông Đỗ Văn Chiến, kết quả mang đậm dấu ấn của nhiệm kỳ này là Đảng bộ T.Ư Đoàn đã lãnh đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư và đã thực hiện thắng lợi việc sắp xếp lại tổ chức tinh gọn, mạnh từ T.Ư đến địa phương, cơ sở. "Đó là những kết quả, minh chứng rất sinh động cho sự lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ chúng ta trong nhiệm kỳ vừa qua", ông đánh giá.

Mô hình mới, tư duy mới, cách làm mới, kết quả mới

Ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh bối cảnh đặc biệt khi đại hội diễn ra ngay sau khi bộ máy được sắp xếp theo mô hình mới, Đảng ủy lãnh đạo toàn diện hoạt động các ban, đơn vị. Nhiệm vụ trọng tâm là tham mưu chiến lược cho Đảng để lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong kỷ nguyên vươn mình xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

"Chúng tôi rất mong muốn và kỳ vọng Đảng bộ chúng ta sẽ quán triệt sâu sắc chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại các cuộc họp và trao Quyết định số 324 cho cơ quan Ủy ban T.Ư MTTQ VN. Chúng ta là mô hình mới, tư duy mới, cách làm mới, kết quả mới. Nếu mà mô hình mới vẫn tư duy cũ, cách làm cũ thì sẽ không thành công", ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Ông đề nghị đại hội thảo luận và thống nhất trả lời được cho câu hỏi "Trong kỷ nguyên mới, Đảng bộ chúng ta lãnh đạo, tập hợp, tổ chức phong trào thi đua thế nào để tuổi trẻ nước nhà phát huy được truyền thống vẻ vang, tiếp tục đóng góp được nhiều nhất trí tuệ, sức trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chúng ta làm thế nào để phấn đấu đến năm 2030, nước ta có công nghiệp phát triển, có thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 là nước có công nghiệp phát triển hiện đại và thu nhập cao".

Ông Đỗ Văn Chiến cũng gợi mở một số định hướng, trong đó cần tuyên truyền, vận động, kiến nghị chính sách theo phương châm tạo cơ hội, cổ vũ, đồng hành, bồi dưỡng, khơi dậy khát vọng cống hiến của thanh niên. Bên cạnh đó phải nắm chắc khó khăn phát sinh khi tổ chức lại bộ máy, bảo đảm hoạt động thông suốt, mạnh hơn, gần dân và gắn bó mật thiết với nhân dân.

"Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư mong muốn và tin tưởng rằng mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ T.Ư Đoàn sẽ luôn giữ vững ngọn lửa lý tưởng, lan tỏa tinh thần cống hiến, không ngừng học tập, đổi mới nội dung phương thức lãnh đạo, vượt qua khó khăn thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh, dẫn dắt thanh niên VN tiên phong, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình", ông Đỗ Văn Chiến nhắn gửi.

Đổi mới mạnh mẽ công tác thanh niên

Phát biểu tại đại hội, anh Bùi Quang Huy khẳng định nhiệm kỳ 2020 - 2025 vừa qua, dù đất nước đối mặt nhiều khó khăn như đại dịch Covid-19, khủng hoảng kinh tế toàn cầu, thiên tai, biến đổi khí hậu và sự chống phá của các thế lực thù địch, Đảng bộ T.Ư Đoàn vẫn đạt nhiều kết quả nổi bật.

Anh Huy cho rằng đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới với thời cơ to lớn nhưng cũng nhiều thách thức, từ "bốn nguy cơ" mà Đảng đã chỉ ra, đến vấn đề già hóa dân số, an ninh phi truyền thống và tác động sâu rộng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. "Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn đặt niềm tin yêu sâu sắc vào thế hệ trẻ, yêu cầu đặt ra cần tiếp tục có chiến lược, đổi mới mạnh mẽ về công tác thanh niên nhằm xây dựng lớp thanh niên đáp ứng được yêu cầu của đất nước khi bước vào kỷ nguyên mới", anh Huy nhấn mạnh.

Anh Huy khẳng định quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ T.Ư Đoàn: "Đoàn kết, đổi mới, phát huy vai trò lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ T.Ư Đoàn trong sạch, vững mạnh toàn diện; tăng cường giáo dục, tập hợp thanh niên, tiên phong trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".