Ông Đỗ Văn Chiến: Mô hình mới cần tư duy mới, cách làm mới

Chiều 13.8, tại Hà Nội, đã diễn ra phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ T.Ư Đoàn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tăng cường niềm tin của tuổi trẻ cả nước với Đảng

Phát biểu tại đại hội, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, đánh giá cao những kết quả nhiệm kỳ vừa qua của Đảng bộ T.Ư Đoàn.

Trong đó, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy T.Ư Đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2025, đã quán triệt sâu sắc và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của T.Ư, của Đảng ủy cấp trên, chuẩn bị chu đáo cho đại hội.

Ông Đỗ Văn Chiến phát biểu tại đại hội ẢNH: TUẤN MINH

Đặc biệt, ông Chiến đánh giá, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ T.Ư Đoàn đã lãnh đạo toàn diện công tác chính trị, tư tưởng, tổ chức, kiểm tra, dân vận và đạt được kết quả rất đáng trân trọng.

"Các chi đảng bộ thực sự là hạt nhân chính trị, lãnh đạo toàn diện mọi mặt hoạt động của Đảng bộ, của cơ quan, cả hệ thống tổ chức Đoàn, Hội, Đội từ T.Ư đến địa phương, cơ sở. Tiếp tục bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, củng cố, tăng cường niềm tin của tuổi trẻ cả nước với vai trò lãnh đạo của Đảng, tin tưởng vào tương lai tươi sáng của dân tộc", ông Chiến phát biểu.

Các đại biểu tham dự đại hội ẢNH: TUẤN MINH

Theo ông Chiến, kết quả mang đậm dấu ấn của nhiệm kỳ này là Đảng bộ T.Ư Đoàn đã lãnh đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư và đã thực hiện thắng lợi việc sắp xếp lại tổ chức tinh gọn, mạnh từ T.Ư đến địa phương, cơ sở.

"Đó là những kết quả, những minh chứng rất sinh động cho kết quả lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ chúng ta trong nhiệm kỳ vừa qua", ông Chiến đánh giá.

Giữ vững ngọn lửa lý tưởng

Ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh bối cảnh đặc biệt khi đại hội diễn ra ngay sau khi bộ máy được sắp xếp theo mô hình mới, Đảng ủy lãnh đạo toàn diện hoạt động các ban, đơn vị. Nhiệm vụ trọng tâm là tham mưu chiến lược cho Đảng để lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong kỷ nguyên vươn mình xây dựng đất nước giàu mạnh, hùng vinh, văn minh, hạnh phúc.

Đại biểu tham dự phiên trọng thể đại hội ẢNH: TUẤN MINH

"Chúng tôi rất mong muốn và kỳ vọng Đảng bộ chúng ta sẽ quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm khi trao Quyết định số 324 cho cơ quan Ủy ban T.Ư MTTQ. Chúng ta là mô hình mới, tư duy mới, cách làm mới, kết quả mới. Nếu mà mô hình mới vẫn tư duy cũ, cách làm cũ thì sẽ không thành công", ông Chiến nhấn mạnh.

Ông Chiến cũng đề nghị đại hội thảo luận và thống nhất trả lời câu hỏi: trong kỷ nguyên mới, Đảng bộ chúng ta lãnh đạo, tập hợp, tổ chức phong trào thi đua thế nào để tuổi trẻ nước nhà phát huy được truyền thống vẻ vang, tiếp tục đóng góp được nhiều nhất trí tuệ, sức trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

"Chúng ta làm thế nào để phấn đấu đến năm 2030, nước ta có công nghiệp phát triển, có thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 là nước có công nghiệp phát triển hiện đại và thu nhập cao", ông Chiến nói.

Ban chấp hành Đảng bộ T.Ư Đoàn nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt tại đại hội ẢNH: TUẤN MINH

Ông Chiến cũng gợi mở một số định hướng, trong đó cần tuyên truyền, vận động, kiến nghị chính sách theo phương châm tạo cơ hội, cổ vũ, đồng hành, bồi dưỡng, khơi dậy khát vọng cống hiến của thanh niên. Bên cạnh đó phải nắm chắc khó khăn phát sinh khi tổ chức lại bộ máy, bảo đảm hoạt động thông suốt, mạnh hơn, gần dân và gắn bó mật thiết với nhân dân.

"Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư mong muốn và tin tưởng rằng mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ T.Ư Đoàn sẽ luôn giữ vững ngọn lửa lý tưởng, lan tỏa tinh thần cống hiến, không ngừng học tập, đổi mới nội dung phương thức lãnh đạo, vượt qua khó khăn thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh, dẫn dắt thanh niên Việt Nam tiên phong, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình", ông Chiến nhắn gửi.

Tới dự đại hội, ngoài ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, có ông Trần Thắng, Phó bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư; các ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam: bà Hà Thị Nga, ông Nguyễn Đình Khang, ông Lương Quốc Đoàn, bà Nguyễn Thị Tuyến, ông Bế Xuân Trường. Cùng dự Đại hội có các bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn các thời kỳ: ông Hà Quang Dự, ông Vũ Trọng Kim, ông Hoàng Bình Quân. Về phía T.Ư Đoàn, có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư, Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết, Phó bí thư thường trực Đảng ủy T.Ư Đoàn, Bí thư T.Ư Đoàn. Cùng dự có anh Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể T.Ư, Phó bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Tường Lâm, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy T.Ư Đoàn, Bí thư T.Ư Đoàn; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy, Bí thư T.Ư Đoàn.



