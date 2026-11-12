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    Giữa biển người ở sân Vinh, cô gái sông Lam khiến nhiều cổ động viên chú ý

    Thanh Đa
    Thanh Đa
    Xuất hiện trong khoảnh khắc chờ đợi giữa biển người để vào sân vận động Vinh ủng hộ đội tuyển Sông Lam Nghệ An, cô gái gây thương nhớ với làn da trắng, gương mặt xinh đẹp. Cô gái ấy là ai?

    Chờ hơn 1 tiếng để vào khán đài

    Những ngày qua, hình ảnh cô gái xinh đẹp xuất hiện ở sân vận động Vinh để cổ vũ Sông Lam Nghệ An trong trận đấu với Công an Hà Nội bất ngờ thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Phía sau khoảnh khắc được nhiều người chia sẻ ấy là một nữ nhân viên bệnh viện vừa tan ca, vội vã đến sân để kịp hòa mình vào bầu không khí bóng đá cùng đội bóng quê hương.

    Cô gái xinh đẹp đến sân vận động ủng hộ đội Sông Lam Nghệ An là ai? - Ảnh 1.

    Khoảnh khắc đến sân vận động ủng hộ đội Sông Lam Nghệ An của Nguyễn Thùy Linh (áo xanh) được chia sẻ trên các hội nhóm

    ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

    Nhân vật được nhắc đến là Nguyễn Thùy Linh (22 tuổi), hiện đang làm việc tại Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh (Nghệ An). "Cả nhà mình đều mê bóng đá. Hôm đó, anh trai rủ mình đi cùng nhưng anh vào trước, mình xong việc ở bệnh viện đến sau", Linh kể.

    Linh kể do lượng người đổ về sân vận động Vinh quá đông, Linh phải chờ đợi hơn 1 tiếng đồng hồ mới có thể bước vào khán đài. Khi ấy, trận đấu cũng đã cận kề thời điểm bắt đầu. "Cảm giác hòa mình cùng mọi người cổ vũ cho đội bóng mình yêu thích rất thích. Mình thấy sự chờ đợi đó hoàn toàn xứng đáng", Linh chia sẻ.

    Cô gái xinh đẹp đến sân vận động ủng hộ đội Sông Lam Nghệ An là ai? - Ảnh 2.

    Thùy Linh xinh đẹp rạng rỡ

    ẢNH: NVCC

    Với Linh, việc được trực tiếp có mặt trên khán đài, cùng hàng nghìn cổ động viên hô vang tên đội bóng Sông Lam Nghệ An là trải nghiệm khó có thể thay thế bằng việc theo dõi trận đấu qua màn hình. Những tiếng reo hò, bầu không khí cuồng nhiệt và cảm giác cùng chung nhịp đập với người hâm mộ khiến cô gái xinh đẹp quên đi phần nào sự mệt mỏi sau hơn 1 giờ chờ đợi.

    Linh cho biết, điều khiến Thùy Linh bất ngờ và vui là hình ảnh của mình tại sân vận động được chụp lại và lan truyền trên mạng xã hội. Trước đó Linh hoàn toàn không nghĩ sẽ trở thành tâm điểm chú ý.

    Chuyện chưa kể về nữ cổ động viên xinh đẹp của đội Sông Lam Nghệ An

    Không chỉ được chú ý bởi ngoại hình xinh xắn khi xuất hiện trên khán đài sân Vinh, Thùy Linh còn được những người quen biết nhận xét là cô gái năng nổ, nhiệt tình trong các hoạt động thiện nguyện tại địa phương.

    Anh Nguyễn Thanh Chương (ở P.Thành Vinh, Nghệ An), thành viên của Hội cổ động viên Sông Lam Nghệ An, nói rằng anh đã biết Linh từ lâu và có dịp đồng hành với cô trong một số hoạt động cộng đồng thời gian gần đây.

    Cô gái xinh đẹp đến sân vận động ủng hộ đội Sông Lam Nghệ An là ai? - Ảnh 3.

    Anh Nguyễn Thanh Chương và Thùy Linh trong một hoạt động thiện nguyện tại địa phương

    ẢNH: ANH CHƯƠNG CUNG CẤP

    Theo anh Chương, Linh chủ động liên hệ nhờ kết nối với bệnh viện, với các hoàn cảnh khó khăn để tổ chức những hoạt động thiện nguyện. "Thùy Linh không chỉ đóng góp công sức mà còn tự dành tiền túi, đồng thời vận động thêm bạn bè cùng tham gia", anh Chương chia sẻ.

    Một trong những hoạt động gần đây là chương trình trao tặng 200 suất ăn cho bệnh nhân chạy thận, phát tặng cơm tại Bệnh viện Truyền máu - Huyết học Nghệ An…

    Chia sẻ về những hoạt động thiện nguyện đã tham gia, Thùy Linh không nói nhiều về những đóng góp của bản thân, cô chỉ mong những việc làm nhỏ bé của mình và mọi người có thể mang lại chút ấm áp cho những người đang đối mặt với bệnh tật. "Mình mong chút sẻ chia giản dị này sẽ mang đến niềm vui và thêm động lực cho mọi người trên hành trình chiến đấu với bệnh tật", Linh tâm sự.


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    Thuỳ Linh Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh sân vận động vinh Sông Lam Nghệ An

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