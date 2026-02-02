Giúp người dân khó khăn có cái tết ấm cúng hơn

Chắt chiu nghĩa tình

Sáng sớm 31.1, thượng tướng Lê Quốc Hùng cùng đoàn công tác có mặt tại TP.Huế để trao quà tết cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Cùng đi có ông Nguyễn Chí Tài, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TP.Huế, và đại tá Dương Văn Thoan, Phó giám đốc Công an TP.Huế.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng và ông Nguyễn Chí Tài trực tiếp trao quà cho người dân P.An Cựu ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Điểm dừng chân đầu tiên là trụ sở UBND P.An Cựu. Ngay từ sớm, rất đông người dân có tên trong danh sách nhận quà đã có mặt đông đủ. chia sẻ với bà con, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho biết những phần quà này được quyên góp từ cá nhân ông cùng các đồng chí, đồng nghiệp và bạn bè với mong muốn chia sẻ phần nào khó khăn cùng người dân.

"Món quà nhỏ, của ít lòng nhiều, mong góp phần chia sẻ với bà con vơi bớt khó khăn, để bà con có một cái tết sum vầy, đủ đầy và ấm cúng hơn. Năm mới, tôi chúc toàn thể bà con dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, đạt nhiều thắng lợi trong công việc", thượng tướng Lê Quốc Hùng bày tỏ.

Tại đây, 200 phần quà đã được trao tận tay người dân có hoàn cảnh khó khăn. Đằng sau mỗi suất quà là một câu chuyện đời đầy nghị lực. Như trường hợp của bà Nguyễn Thị Dung (62 tuổi), hằng ngày miệt mài đi lượm ve chai để nuôi cháu nội vừa bước vào lớp 1. Bà Dung kể cái tết dường như vẫn còn xa vời bởi nỗi lo cơm áo gạo tiền "làm ngày nào ăn ngày nấy". Cầm trên tay món quà ý nghĩa, bà Dung xúc động nói: "Nhận tin được nhận quà tôi rất vui, tôi không sắm sửa chi, để dành đó ra năm mua đồ cho cháu đi học".

Thượng tướng Lê Quốc Hùng trao quà cho người dân P.Phú Xuân ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Đặc biệt nhất là cụ bà Trần Thị Thí, là vợ và mẹ liệt sĩ. Dù đã 102 tuổi nhưng cụ vẫn còn rất minh mẫn. Cụ Thí tự mình đi bộ đến trụ sở UBND phường rất sớm để nhận quà. Ánh mắt cụ lấp lánh niềm vui khi nhận được số tiền hỗ trợ cận tết. "Tôi sẽ về mua đồ cúng cho chồng, cho con trong mấy ngày tết", cụ Thí nói.

Trở lại với bà con

Rời P.An Cựu, đoàn công tác tiếp tục đến P.Phú Xuân để trao thêm 200 suất quà cho các hộ nghèo tại đây. Đây là lần thứ 2 trong một thời gian ngắn, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng quay trở lại với bà con P.Phú Xuân. Trước đó vào tháng 11.2025, ngay sau đợt mưa lũ lịch sử gây thiệt hại nặng nề, ông cũng đã kịp thời có mặt để thăm hỏi, tặng quà và động viên người dân vượt qua nghịch cảnh.

Trao quà tận tay cho người dân, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng thăm hỏi tình hình chuẩn bị tết của từng hộ. Ông bày tỏ mong muốn những suất quà này không chỉ giúp bà con đón Tết Bính Ngọ 2026 vui tươi, đầm ấm hơn mà còn là động lực tinh thần để mỗi gia đình nỗ lực vươn lên trong năm mới. Thay mặt chính quyền và nhân dân địa phương, ông Nguyễn Việt Bằng, Chủ tịch UBND P.Phú Xuân, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cá nhân thượng tướng Lê Quốc Hùng và gia đình cùng các cơ quan đơn vị.

Trước đó, ngày 30.1, đoàn công tác của Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cũng đã trao 150 phần quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh). Chiều cùng ngày, tại P.Phong Thái (TP.Huế), đoàn công tác trao 150 phần quà cho người dân khó khăn. Ở các điểm trao, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng luôn động viên, chia sẻ với bà con nhân dân có hoàn cảnh khó khăn trong dịp tết đến xuân về.