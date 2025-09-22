Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ Đoàn - Hội

Giúp phạm nhân có thêm niềm tin để hoàn lương

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
22/09/2025 11:37 GMT+7

T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên VN đã phối hợp cùng các đơn vị, tổ chức chương trình "Thắp sáng ước mơ hoàn lương", với các hoạt động ý nghĩa cho phạm nhân tại Trại giam Bình Điền, TP.Huế.

Tại Trại giam Bình Điền, TP.Huế, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên VN phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an và một số đơn vị đã tổ chức chương trình "Thắp sáng ước mơ hoàn lương" năm 2025 với nhiều hoạt động ý nghĩa. 

Tại chương trình, ban tổ chức đã tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp bộ Hội và của thanh niên đối với công tác giáo dục cải tạo phạm nhân, trại viên trong độ tuổi thanh niên và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng.

Đồng thời, tổ chức các hoạt động tư vấn, trợ giúp pháp lý, tâm lý, giáo dục công dân, kỹ năng sống, giá trị sống và chăm sóc sức khỏe cho phạm nhân, trại viên trong độ tuổi thanh niên và trẻ em dưới 36 tháng tuổi là con phạm nhân đang ở cùng mẹ trong các trại giam; tổ chức các hoạt động hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân, trại viên trong độ tuổi thanh niên và tạo việc làm, giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng..

Đặc biệt, chương trình cũng đã hỗ trợ phạm nhân được gặp lại người thân, nhằm thắp lên niềm tin, nghị lực cho các phạm nhân.

'Thắp sáng ước mơ hoàn lương' cho phạm nhân ở Huế- Ảnh 2.

Anh Nguyễn Kim Quy, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên VN phát biểu tại chương trình

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Kim Quy, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên VN động viên các phạm nhân: "Mỗi phạm nhân trong số chúng ta ở đây, ai cũng có hoàn cảnh, những câu chuyện sai lầm trong quá khứ. Sai lầm ấy đã phải đánh đổi bằng quãng thời gian dài cải tạo, suy ngẫm và day dứt. Thậm chí với nhiều người, đó có thể là cả một phần thanh xuân. Nhưng 'Thành công không phải là cuối cùng, thất bại cũng không phải là hết. Điều quan trọng là lòng can đảm để tiếp tục'. Tôi mong rằng mỗi phạm nhân hãy giữ cho mình ngọn lửa can đảm ấy, can đảm để nhận ra lỗi lầm, can đảm để sửa chữa và can đảm để làm lại từ đầu. Chỉ cần các anh chị tin vào chính mình và nỗ lực từng ngày thì ngày", anh Quy nói.

'Thắp sáng ước mơ hoàn lương' cho phạm nhân ở Huế- Ảnh 3.

Khoảnh khắc phạm nhân được gặp lại người thân tại chương trình

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao 30 suất quà cho phạm nhân có hoàn cảnh khó khăn, cải tạo tiến bộ; trao tặng một công trình thanh niên cùng các ấn phẩm sách cho trại giam; đồng thời tổ chức hoạt động tư vấn, chia sẻ tâm lý và giao lưu nghệ thuật giữa phạm nhân với các văn nghệ sĩ TP.Huế. 

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động ý nghĩa bên lề cũng được triển khai như khánh thành công trình "Hàng cây thanh niên"; tổ chức cuộc thi vẽ tranh Sắc màu hy vọng cho phạm nhân; trao tặng Thư viện sách thanh niên cho trại giam và thăm, tặng quà cho phạm nhân có con nhỏ theo mẹ vào trại.

‘Hãy biến mỗi ngày trong tuần đều là một ngày xanh'

‘Hãy biến mỗi ngày trong tuần đều là một ngày xanh'

Đó là lời kêu gọi của anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên VN tại chương trình ra quân Ngày Chủ nhật xanh đồng loạt toàn quốc lần thứ 6 và hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2025.

