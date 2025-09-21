‘Hãy biến mỗi ngày trong tuần đều là một ngày xanh'

Sáng 21.9, tại TP.Huế, Ban Bí thư T.Ư Đoàn tổ chức chương trình ra quân Ngày Chủ nhật xanh đồng loạt toàn quốc lần thứ 6 và hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2025.



Đoàn viên, thanh niên TP.Huế có mặt từ sớm để tham dự chương trình ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Dự chương trình có anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên VN, anh Nguyễn Kim Quy, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên VN; lãnh đạo TP.Huế và hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên.

Phong trào không chỉ dừng lại ở những con số

Phát biểu phát động chương trình, anh Nguyễn Tường Lâm điểm qua những điểm sáng của đoàn viên, thanh niên trong công tác tham gia bảo vệ môi trường. Đó là những chương trình, hoạt động tiêu biểu như "Vì một Việt Nam xanh", phong trào "Chống rác thải nhựa", chiến dịch "Hãy làm sạch biển" hay "Ngày Chủ nhật xanh" đồng loạt đã được triển khai sâu rộng, tạo nên sức lan tỏa lớn trong toàn xã hội…

Mở màn chương trình là những tiết mục nghệ thuật của đoàn viên, thanh niên TP.Huế ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Theo số liệu tổng kết 6 tháng đầu năm 2025, tuổi trẻ cả nước đã đạt được nhiều kết quả rất đáng tự hào như: gần 10 triệu cây xanh được trồng mới, hơn 10 nghìn lượt ra quân Ngày Chủ nhật xanh với sự tham gia của gần 2 triệu lượt đoàn viên, thanh niên; gần 20 nghìn đội hình thanh niên bảo vệ môi trường được thành lập…

"Quan trọng hơn, phong trào không chỉ dừng lại ở những con số, mà đã thực sự góp phần hình thành lối sống xanh, lan tỏa thói quen "4T" – Từ chối, Tiết giảm, Tái sử dụng và Tái chế; khuyến khích phân loại rác tại nguồn, tiêu dùng bền vững và ứng xử có trách nhiệm với thiên nhiên.", anh Lâm nói.

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên VN phát biểu phát động chương trình ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Theo anh Lâm, trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, thanh niên Việt Nam không chỉ dừng lại ở những việc làm giản đơn, mà còn cần tiên phong trong việc ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số để bảo vệ môi trường: từ xây dựng bản đồ số các điểm đen ô nhiễm, quản lý dữ liệu rác thải, cho đến phát triển các giải pháp công nghệ xanh phục vụ cộng đồng.

Phát huy những thành quả đã đạt được, thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, anh Lâm phát động Ngày Chủ nhật xanh đồng loạt toàn quốc lần thứ 6 hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2025, với những nội dung trọng tâm như: 100% cơ sở Đoàn trên cả nước đồng loạt ra quân thực hiện các hoạt động làm sạch môi trường, xóa bỏ các điểm đen ô nhiễm, cải tạo cảnh quan và xây dựng không gian sống xanh – sạch – đẹp tại cộng đồng; tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình phân loại rác, cộng đồng không rác thải nhựa, vườn ươm và đường cây thanh niên… hiệu quả.

Chương trình còn có sự tham gia đông đảo người dân TP.Huế ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân; cổ vũ lối sống xanh, tiêu dùng bền vững; khơi dậy tinh thần trách nhiệm với thiên nhiên, với cộng đồng; tăng cường phối hợp giữa tổ chức Đoàn – Hội với chính quyền các cấp, các ngành, doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế để huy động nguồn lực, phát huy sức mạnh tổng hợp của xã hội trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Hàng loạt hoạt động ý nghĩa trong ngày ra quân

Anh Lâm kêu gọi toàn thể đoàn viên, thanh niên cả nước hãy cùng nhau hành động quyết liệt hơn, sáng tạo hơn, biến Ngày Chủ nhật xanh thành việc làm thường xuyên, lan tỏa sâu rộng, để mỗi ngày trong tuần đều là một "ngày xanh" cho Tổ quốc thân yêu.

Anh Lâm trao mũ cho đại diện 40 đội hình Thanh niên xung kích bảo vệ môi trường ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Dịp này, ban tổ chức đã trao 30 phần quà cho gia đình có công và 20 xe đạp cho học sinh nghèo trên địa bàn TP.Huế. Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn Thanh niên TP.Huế cũng đã ra mắt 40 đội hình Thanh niên xung kích bảo vệ môi trường đại diện cho 40 xã, phường trên địa bàn thành phố.

Sau lễ phát động, các anh chị trong ban Bí thư T.Ư Đoàn, các đại biểu cùng 1.000 đoàn viên thanh niên đã có mặt tại các "điểm đen" để nhặt rác, làm sạch bờ kênh. Đồng thời, bạn trẻ cũng trồng mới hơn 500 cây xanh và nhiều loại hoa, góp phần tạo cảnh quan tươi đẹp, cải thiện môi trường sống và xây dựng không gian đô thị Huế…

Các đại biểu và đoàn viên thanh niên thực hiện nghi thức phất cờ phát động chương trình ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Hồ Thanh Hảo (16 tuổi, đoàn viên P.Phú Xuân, TP.Huế) bày tỏ sự tự hào khi được góp phần tham gia Ngày chủ nhật xanh. "Bản thân em cảm thấy rất vui và hào hứng khi được cùng các bạn, các anh chị đoàn viên làm các công việc bảo vệ môi trường, xây dựng quê hương em ngày một tươi đẹp hơn", Hảo nói.

Ban tổ chức trao xe đạp cho học sinh nghèo tại TP.Huế ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Sau chương trình, đại biểu cùng 1.000 đoàn viên, thanh niên tham gia trồng 500 cây xanh ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Các bạn trẻ hăng hái nhặt rác, làm sạch đường phố ẢNH: LÊ HOÀI NHÂ

"Đây không chỉ là hành động thiết thực góp phần bảo vệ môi trường sống mà còn thể hiện vai trò tiên phong, xung kích của đoàn viên, thanh niên trong phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ về ý thức bảo vệ môi trường trong toàn khu dân cư", bà Mai Thị Lan (56 tuổi, người dân P.Phú Xuân) tham gia ngày Chủ nhật xanh bày tỏ.

Sáng cùng ngày, tại TP.Huế, T.Ư Đoàn cũng đã tổ chức tọa đàm "Thanh niên khởi nghiệp xanh và bền vững", quy tụ sự tham gia của các chuyên gia trong lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp xanh, bền vững cùng với sự có mặt của 250 thanh niên khởi nghiệp, cán bộ Đoàn, Hội cơ sở.