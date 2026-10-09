Gỡ nút thắt nhân lực, dữ liệu để ứng dụng AI và robot trong y tế

Tại hội thảo Thành tựu y học Việt "Ứng dụng khoa học công nghệ vào điều trị các ca bệnh khó” do Báo Thanh Niên tổ chức sáng 9.10, Giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Đào Văn Dũng, Trường đại học Cửu Long, phân tích tiềm năng ứng dụng AI và robot trong y tế, đồng thời đề xuất giải pháp tháo gỡ những rào cản hiện có tại khu vực.

Nội dung được trình bày thông qua tham luận “Ứng dụng AI và robot trong điều trị các ca bệnh khó ở Đồng bằng sông Cửu Long: Thực trạng và giải pháp”.

Giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Đào Văn Dũng trình bày tham luận tại hội thảo ẢNH: ĐỘC LẬP

AI và robot hỗ trợ nâng cao năng lực điều trị

Theo Giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Đào Văn Dũng, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI và robot mở thêm khả năng giải quyết các ca bệnh khó, đây là điều rất cần thiết để người dân trong khu vực được tiếp cận nhanh hơn các kỹ thuật tiên tiến, giảm tỷ lệ chuyển viện, chuyển tuyến, được chữa trị gần nhà với điều kiện chăm sóc được tốt hơn.

Về vai trò, giáo sư cho biết, AI hỗ trợ chẩn đoán, robot hỗ trợ thao tác, cả hai đồng thời phối hợp qua lại lẫn nhau, nhưng bác sĩ vẫn là người chịu trách nhiệm lựa chọn chỉ định và quyết định điều trị.

Thực tế cho thấy trong khu vực, các cơ sở y tế đã có những thành tựu nhất định: Bệnh viện S.I.S Cần Thơ công bố ứng dụng RAPID trong đánh giá hình ảnh tưới máu não từ năm 2020, thể hiện vai trò hỗ trợ của AI trong điều trị đột quỵ. Hoặc vào tháng 8 vừa qua, Vinmec Smart City và Vinmec Cần Thơ cũng đã triển khai phẫu thuật robot từ xa 2 chiều. Những điều này góp phần cho thấy Cần Thơ có thể tiếp nhận hỗ trợ và cung cấp chuyên môn trong mạng lưới khu vực.

Tháo gỡ rào cản, nâng cao năng lực y tế toàn vùng

Tuy nhiên, Giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Đào Văn Dũng cho biết vẫn còn nhiều thách thức tồn tại trong khu vực, như yêu cầu về nguồn nhân lực và xử trí tại chỗ, thiếu dữ liệu và đảm bảo an toàn hệ thống, cũng như các yếu tố liên quan tới chi phí.

Từ đó, bác sĩ Đào Văn Dũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tập trung đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ đủ năng lực tiếp quản và xử trí tai biến, đầu tư có chọn lọc theo nhu cầu điều trị, kết hợp nâng cao năng lực quản trị dữ liệu và AI có giám sát.

Kiến nghị được đưa ra gồm phối hợp nguồn lực toàn vùng nhằm thống nhất khảo sát năng lực và chương trình ưu tiên, cùng đầu tư nhân lực, dữ liệu và an toàn. Đồng thời đẩy mạnh hợp tác đào tạo và đánh giá với các trường, viện trong vùng để từng bước ứng dụng hiệu quả khoa học công nghệ hiện đại vào chẩn đoán và điều trị bệnh cho người dân trong khu vực.