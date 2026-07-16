Góc check-in mới toanh tại ga metro Bến Thành thu hút người trẻ

Dự án trang trí nghệ thuật vừa được triển khai tại nhà ga metro Bến Thành (P.Bến Thành, TP.HCM) vào ngày 15.7 đã mang đến góc check-in mới toanh, thu hút người trẻ ghé đến chiêm ngưỡng và chụp ảnh.

Nhóm học sinh từ P.Bảo Lộc, Lâm Đồng đến TP.HCM trải nghiệm ga metro và chụp ảnh lưu niệm tại tác phẩm "Đồng hồ gốm sứ" ẢNH: THẾ DUY

Dự án trang trí nghệ thuật được thực hiện bởi họa sĩ Nguyễn Thu Thủy cùng các cộng sự. Được triển khai từ sự phối hợp giữa Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cùng các doanh nghiệp, với mục tiêu làm mới không gian của nhà ga, góp phần nâng cấp hạ tầng cơ sở của hệ thống giao thông công cộng thành phố, thúc đẩy người dân sử dụng giao thông công cộng.

Theo thông tin từ ban tổ chức, điểm nhấn đặc biệt của dự án chính là tác phẩm "Đồng hồ gốm sứ" với chiều cao 3,36m hiện diện ngay phía dưới giếng trời của ga metro Bến Thành. Chiếc đồng hồ được lấy cảm hứng thiết kế từ hoa sen với 12 cánh cách điệu, được tạo hình từ 96 mặt cắt tam giác gấp khúc. Trên mỗi cánh tam giác hoa sen của đồng hồ có xuất hiện nhiều họa tiết mang đậm bản sắc văn hóa Việt như: chim lạc, nhà sàn, trống đồng Đông Sơn,...

ẢNH: THẾ DUY

ẢNH: THẾ DUY

ẢNH: THẾ DUY

Rất nhiều tác phẩm nghệ thuật ấn tượng tại ga metro ẢNH: THẾ DUY

Bên cạnh đó, các bức tranh gốm khổ lớn với những hình ảnh tiêu biểu của thành phố mang tên Bác và bộ tranh "Việt Nam bốn mùa hoa" cũng thu hút nhiều ánh nhìn từ hành khách.

Những tác phẩm trên góp phần mang đến trải nghiệm mới mẻ cho hành khách khi sử dụng metro. Phạm Khánh Huyền, sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, (ngụ tại đường Phạm Văn Thuận, P.Biên Hòa, TP.Đồng Nai) chia sẻ: "Tại nhà ga metro Bến Thành, trong không gian ngầm hiện đại nhưng lại được chiêm ngưỡng các tác phẩm mang đậm chất liệu văn hóa của dân tộc khiến mình cảm thấy vô cùng tự hào. Chiếc đồng hồ lớn đã gây ấn tượng với mình ngay từ ánh nhìn đầu tiên".

Một ban nhạc trẻ biểu diễn ngay tại khu vực chiếc đồng hồ thu hút sự quan tâm của hành khách ẢNH: THẾ DUY

Trong khi đó, nhóm học sinh từ Bảo Lộc, Lâm Đồng gồm: Nguyễn Thảo Chi (Trường THPT Nguyễn Du), Nguyễn Ngọc Bảo Quyên (Trường THCS Phan Chu Trinh), Nguyễn Đăng Khôi, (Trường THPT Nguyễn Tri Phương), đã vô cùng phấn khích và trầm trồ khi lần đầu sử dụng metro và được chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật đậm chất văn hóa. "Chúng em cảm thấy choáng ngợp vì sự hiện đại của nhà ga, các bức tranh được đặt trong không gian hiện đại này càng làm nơi đây trở nên đẹp hơn. Đây thực sự là trải nghiệm đáng nhớ của chúng em khi lần đầu trải nghiệm metro và được tận mắt chứng kiến những tác phẩm vừa được khánh thành này", Thảo Chi chia sẻ.

Cũng thích thú khi check-in tại không gian này, Trần Thị Quỳnh Như (23 tuổi), ngụ tại đường Tô Ký, P.Trung Mỹ Tây, TP.HCM, chia sẻ: "Đây quả là những tác phẩm nghệ thuật mới trong không gian hiện đại của thành phố đã tạo ấn tượng và thu hút mình đến chụp ảnh. Mình yêu thích các hình ảnh chứa đựng chất liệu văn hóa dân gian như thế này".

Theo các bạn trẻ, việc triển khai các tác phẩm mang giá trị văn hóa đã góp phần giúp ga metro Bến Thành không chỉ là điểm đến phục vụ giao thông công cộng mà còn là địa điểm quảng bá văn hóa Việt Nam.