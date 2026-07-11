Giới trẻ rủ nhau check-in hoa sen tại quán cà phê

Từ cuối tháng 6, nhiều quán cà phê tại Hà Nội đã "thay áo" bằng hàng ngàn bông sen. Trên các nền tảng mạng xã hội, những hình ảnh check-in với hoa sen tại các quán cà phê cũng được chia sẻ rộng rãi, tạo thành trào lưu mới cho các "nàng thơ" đến chụp ảnh.

Ngay khi bước chân vào một quán cà phê trên phố Thể Giao (Hà Nội), Tuệ Minh (trú tại phường Cầu Giấy, Hà Nội) đã cảm thấy ấn tượng với không gian ngập tràn hoa sen. Những bình sen lớn được bố trí ở nhiều góc khác nhau khiến cô có cảm giác như đang bước vào một "mùa sen thu nhỏ" giữa lòng thành phố.

"Mình đã lên kế hoạch để thực hiện một bộ ảnh tại đầm sen. Tuy nhiên, do thời tiết những ngày gần đây mưa nắng thất thường, mình sợ ảnh hưởng đến sức khỏe nên đã quyết định thay đổi kế hoạch để chuyển sang chụp sen trong quán cà phê. Không gian quán đẹp, hoa tươi và ánh sáng được chuẩn bị sẵn nên ảnh cũng rất ưng ý", Tuệ Minh chia sẻ.

Vốn là người yêu thích hoa sen, Phương Thảo (trú tại phường Trung Hoà, Hà Nội) quyết định đến trải nghiệm tại một quán cà phê được nhiều người tìm đến trên phố Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội).

"Mình biết quán đang rất "hot" nên dậy từ sớm để chuẩn bị trang phục, make-up. Mình muốn tranh thủ lúc quán còn vắng để chụp được những góc đẹp nhất", Phương Thảo chia sẻ.

Từ trải nghiệm của bản thân, Phương Thảo cho rằng, việc chụp ảnh với hoa sen ngoài trời không phải lúc nào cũng trọn vẹn khi phải dậy từ sáng sớm, chịu nắng nóng, đông người và nhiều lần hoa thực tế không đẹp như kỳ vọng. Theo Phương Thảo, việc chụp ảnh ở quán cà phê đem lại trải nghiệm hoàn toàn khác.

"Ở đầm sen, mình thường chỉ chụp được hoa từ xa vì không thể bước quá gần. Còn ở đây, hoa được chọn rất kỹ, cắm dày và ở ngay trước mắt nên mình dễ tương tác hơn. Không gian cũng được sắp xếp sẵn nên chỉ cần thay đổi một chút góc máy là đã có rất nhiều bức ảnh đẹp", Phương Thảo nói.

Dành khoảng 2 tiếng tại quán, Phương Thảo (bên trái) và Tuệ Minh đã chụp được hàng trăm tấm ảnh ở nhiều góc khác nhau ẢNH: NVCC

Với Ngọc Trâm (sinh sống và làm việc tại Hà Nội), điều thu hút cô đến quán không chỉ là một góc check-in đẹp mà còn là cơ hội được tận hưởng không gian và hương thơm của hoa sen. Theo Ngọc Trâm, những quán cà phê là lựa chọn phù hợp giữa thời tiết nắng nóng.

"Mình sẽ ưu tiên những trải nghiệm như thế này hơn vì vừa được ngắm sen, vừa thoải mái tận hưởng không gian mát mẻ. Mình cũng rất thích những mô hình quán cà phê check-in theo mùa hoa như thế này và hy vọng sau mùa sen sẽ có thêm nhiều loài hoa khác để mọi người cùng đến chiêm ngưỡng", Ngọc Trâm bày tỏ.

Ngọc Trâm chuẩn bị khá kỹ cho buổi chụp ảnh. Cô mang theo 2 bộ trang phục cùng máy ảnh chuyên nghiệp với mong muốn lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất bên loài hoa mình yêu thích. ẢNH: UYÊN LÊ

Theo chị Đỗ Minh Nguyệt (quản lý một quán cà phê tại Hoàng Cầu, Hà Nội), việc mang hoa sen vào không gian quán đã được lên kế hoạch từ lâu. Chị Nguyệt mong muốn tạo nên một không gian để khách có thể ngắm sen và lưu lại những bức ảnh đẹp.

Một góc không gian tại quán cà phê được chị Nguyệt trang trí bằng hàng trăm bông sen ẢNH: NVCC

Chị Nguyệt cho biết, lượng khách đã tăng đáng kể từ khi không gian hoa sen được đưa vào phục vụ, đặc biệt là vào những ngày cuối tuần.

Để đảm bảo cho khách có trải nghiệm tốt nhất, hàng trăm bông sen tại quán luôn được nhân viên kiểm tra, thay mới vào mỗi buổi sáng nhằm giữ vẻ tươi tắn và hương thơm tự nhiên cho không gian.

"Bên cạnh những trang phục truyền thống quen thuộc, nhiều bạn trẻ đến quán chụp ảnh với những bộ trang phục tối giản, hiện đại nhưng vẫn hài hòa với vẻ đẹp của hoa sen", chị Nguyệt nói.