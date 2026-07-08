Góc khuất bi kịch của Britney Spears lên phim

Theo nguồn tin từ Page Six và Variety, hãng Universal vừa chính thức chiêu mộ nhà biên kịch tài năng Liz Meriwether để chắp bút cho bản thảo đầu tiên của dự án điện ảnh rất được mong đợi này.

Sự góp mặt của Liz Meriwether được xem là mảnh ghép hoàn hảo cho dự án. Tại Hollywood, Meriwether không phải là cái tên xa lạ. Cô là chủ nhân của giải thưởng WGA (Hiệp hội biên kịch Mỹ), giải PGA (Hiệp hội nhà sản xuất Mỹ), cùng 4 đề cử giải Emmy danh giá. Trước đó, cô cũng chính là người đứng sau thành công của phim hài lãng mạn đình đám No strings attached và New girl. Với dự án lần này, Liz Meriwether sẽ kết hợp cùng bộ đôi vừa làm nên hiện tượng của siêu phẩm Wicked là đạo diễn Jon M. Chu và nhà sản xuất huyền thoại Marc Platt.

Theo Page Six, trước khi Universal Pictures chính thức chiến thắng và nắm giữ bản quyền vào tháng 8.2024, một cuộc chiến thực sự đã diễn ra tại Hollywood. Hàng loạt ông lớn và các nhà sản xuất sừng sỏ như Shonda Rhimes, Công ty Plan B của Brad Pitt, hay LuckyChap của Margot Robbie đều nhảy vào tranh giành. Thậm chí các hãng phim lớn như Sony, Warner Bros., Fox, Disney và Netflix cũng không đứng ngoài cuộc.

Khác với nhiều ngôi sao vướng bê bối vì lối sống sa đọa, những khủng hoảng của Britney Spears phần lớn xuất phát từ bất ổn tâm lý kéo dài ẢNH: REUTERS

Khi những góc khuất bước lên màn ảnh rộng

Bộ phim được xây dựng dựa trên nội dung cuốn hồi ký gây bão toàn cầu The woman in me (Người đàn bà trong tôi) ra mắt vào tháng 10.2023. Ngay trong tuần đầu phát hành, tác phẩm đã bán ra con số kỷ lục 1,1 triệu bản tại Mỹ và hiện đã cán mốc hơn 6 triệu bản trên toàn thế giới. Đặc biệt, phiên bản sách nói qua giọng đọc của minh tinh từng nhận đề cử Oscar Michelle Williams (với phần mở đầu do chính Britney thể hiện) đã trở thành định dạng bán nhanh nhất trong lịch sử nhà xuất bản Simon & Schuster.

Đáng chú ý, dự án này nhận được sự đồng thuận và ủng hộ từ Britney Spears. "Công chúa nhạc pop" đã lên tiếng xác nhận về "dự án bí mật" này trên trang cá nhân. Cô không tiếc lời ca ngợi nhà sản xuất Marc Platt là người "luôn làm ra những bộ phim yêu thích của tôi" và nhắn nhủ người hâm mộ "hãy chờ đợi những điều bất ngờ".

Dưới ngòi bút của Liz Meriwether, cuộc đời hào quang nhưng cũng không thiếu bi kịch của ngôi sao 44 tuổi sẽ được tái hiện một cách chân thực và không né tránh. Đó là hành trình từ một cô bé ở vùng quê nghèo Louisiana vụt sáng thành hiện tượng toàn cầu với những bản hit định hình cả kỷ nguyên âm nhạc như Baby one more time hay Oops! I did it again. Tuy nhiên, điều khiến khán giả tò mò nhất chính là cách bộ phim đối diện với những góc khuất đen tối nhất: mối tình 3 năm đầy tranh cãi với Justin Timberlake, và đặc biệt là 13 năm sống dưới quyền giám hộ do chính cha ruột và tòa án áp đặt (được dỡ bỏ vào năm 2021).

Theo Page Six, vào tháng 3.2026, nữ ca sĩ lại khiến người hâm mộ lo lắng khi bị cảnh sát California, Mỹ bắt giữ và nhận án 12 tháng quản chế vì lỗi lái xe ẩu dưới tác động của chất kích thích. Thêm vào đó, mối quan hệ xa cách với hai con trai Preston và Jayden cùng tuyên bố "sẽ không bao giờ biểu diễn tại Mỹ nữa" càng cho thấy những tổn thương tâm lý chưa thể chữa lành của cô. Hiện tại, người phát ngôn của Universal vẫn chưa đưa ra thông tin về ngày bấm máy, song người hâm mộ có quyền kỳ vọng vào một dự án điện ảnh chân thực và xúc động trong tương lai gần.