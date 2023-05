'Gốc rễ' là chính quyền cơ sở

Trong khi chính quyền địa phương chưa xử lý, "dọn dẹp" xong những điểm du lịch sinh thái tự phát lấn chiếm hồ Trị An (H.Vĩnh Cửu, Đồng Nai), cách đây 2 ngày, người viết tiếp tục ghi nhận thông tin xuất hiện công trình hàng rào kiên cố dài hàng chục mét (cách cầu Chiến Khu D khoảng 1 km, thuộc địa bàn ấp 2, xã Mã Đà) bao chiếm hồ Trị An...

Tái diễn tình trạng dựng hàng rào, bao chiếm lòng hồ Trị An

Gần nửa tháng trước, người viết đã có nhiều tin, bài phản ánh du lịch sinh thái tự phát tại hồ Trị An nở rộ và chính quyền 3 xã Mã Đà, Hiếu Liêm, Phú Lý đã xử lý, yêu cầu tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép, xâm phạm lòng hồ Trị An theo chỉ đạo của UBND H.Vĩnh Cửu.

Lãnh đạo UBND H.Vĩnh Cửu khi chỉ đạo xử lý quyết liệt nạn lấn chiếm hồ Trị An đã chia sẻ rằng "nếu để phát sinh tự phát ồ ạt về sau rất khó giải quyết". Thực tế, những diễn biến như nói trên cho thấy lo lắng của lãnh đạo huyện là không thừa.

Tháo dỡ mới chỉ là bước ban đầu. Quan trọng hơn là không để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm, bởi trước nhu cầu du lịch ngoại cảnh, khám phá như hiện nay, những nơi như hồ Trị An luôn nằm trong "tầm nhìn" của một số người nhạy về xu hướng kinh doanh.

Qua vụ việc này cũng thấy rằng, sâu sát nhất trong công tác quản lý địa bàn vẫn là cấp chính quyền cơ sở... Nếu quan sát động tĩnh ngay từ những ngày đầu, khi mà người vi phạm tập kết nguyên vật liệu đến để xây dựng công trình trái phép, chính quyền xã kiểm tra và ngăn chặn ngay (hoặc nếu không đủ thẩm quyền thì báo lên cấp trên) thì đã không xảy ra lấn chiếm, xây dựng trái phép tại khu vực lòng hồ Trị An trong thời gian dài…

Tuy nhiên, về lâu dài, chính quyền và các sở ngành liên quan cần tính toán và đưa ra giải pháp để vừa sản xuất nông nghiệp vừa phát triển du lịch sinh thái nhưng vẫn trong "phạm vi an toàn", không vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến lòng hồ Trị An là nơi cấp nước cho 70% người dân vùng Đông Nam bộ. Nhu cầu đến hồ Trị An vui chơi của du khách là có thật. Đây là cơ hội để Vĩnh Cửu nói riêng và Đồng Nai nói chung khai thác "mỏ vàng" này.