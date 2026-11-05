‘Godzilla minus zero’: Màn tái xuất ấn tượng của quái vật Nhật Bản

Godzilla minus zero lấy bối cảnh Nhật Bản năm 1949, bốn năm sau Thế chiến 2 và hai năm kể từ khi Godzilla tưởng chừng đã bị tiêu diệt trong Minus one. Trong phần hậu truyện này, Godzilla không còn là mối đe dọa duy nhất, mà còn có sự xuất hiện của Ghidorah với sức tàn phá khủng khiếp, tiếp tục giáng đòn xuống một nước Nhật vẫn đang chật vật tái thiết.

Câu chuyện con người giữa cuộc chiến quái vật

Hai năm sau thảm họa Godzilla, Nhật Bản đã thành lập một bộ phận đặc biệt thuộc Cơ quan khí tượng chuyên theo dõi hành tung của quái vật này, do Cục trưởng Nado (Hidetaka Yoshioka) và tiến sĩ Aoyama (Masami Nagasawa) điều hành. Dẫu vậy, sự xuất hiện của Ghidorah vẫn khiến họ gặp khó khăn trong việc đối phó. Cùng lúc đó, Godzilla từ lòng đại dương cũng đã trỗi dậy.

Bộ đôi người hùng của Minus one là Koichi (Ryunosuke Kamiki) và Noriko (Minami Hamabe) cũng quay trở lại. Họ giờ đây đã là vợ chồng và có một cô con gái nhỏ tên Akiko (Sae Nagatani). Dù chưa nguôi ngoai những tổn thương thể chất và tinh thần sau trận chiến năm xưa, cặp đôi vẫn nỗ lực hết mình để che chở con gái khỏi nỗi ám ảnh quái vật tái xuất. Đứng trước tình thế cấp bách do Ghidorah gây ra, Koichi và Noriko quyết định gạt đi mong ước cá nhân về một cuộc sống bình yên để dũng cảm bước vào trận chiến mới.

Việc chống lại Godzilla ngày càng khó khăn hơn Ảnh: AEON BETA CUNG CẤP

Thay vì lạm dụng các pha hành động và kỹ xảo giao chiến liên tục, Godzilla minus zero chọn nhịp kể từ tốn để đi sâu vào yếu tố con người và những thông điệp đa chiều. Nửa đầu phim tập trung vào quá trình chuẩn bị chiến lược tiêu diệt Ghidorah, qua đó đặt ra những góc nhìn sâu sắc về đạo đức. Cụ thể, nhân vật Nado và cộng sự đã lên tiếng phản đối việc thao túng tự nhiên, cho rằng ép các quái vật triệt hạ lẫn nhau rồi trục lợi từ kẻ chiến thắng là một hành động phi nhân tính dù chính họ đều mong muốn tiêu diệt được quái vật.

Bên cạnh đó, tác phẩm cũng giữ gìn giá trị cốt lõi của Godzilla từ năm 1954: một biểu tượng ẩn dụ về nỗi đau bom nguyên tử. Điều này được khắc họa chân thực qua đoạn hồi tưởng về thảm kịch Hiroshima, nơi giáo sư Murakami (Min Tanaka) mất đi toàn bộ gia đình. Murakami đã sống sót sau vụ ném bom nhưng luôn ám ảnh về thảm họa. Mặc dù các vụ ném bom Hiroshima và Nagasaki luôn là những yếu tố then chốt trong bối cảnh và ý nghĩa biểu tượng của Godzilla nhưng phải đến Minus zero, yếu tố này mới được khai thác trực diện vào cốt truyện. Nếu như ở phần Minus one chỉ phác họa nỗi khiếp sợ về đám mây hình nấm hay sức hủy diệt diện rộng thì Minus zero lại ép người xem phải nhìn thẳng vào sự tàn khốc của bom hạt nhân với từng sinh mạng. Hình ảnh thi thể cháy đen của gia đình Murakami phơi bày một hiện thực tàn khốc và trần trụi, xoáy sâu vào bi kịch cá nhân ở một mức độ ám ảnh hơn.

Không chỉ có các pha hành động, bộ phim đan xen truyền tải nhiều thông điệp Ảnh: AEON BETA CUNG CẤP

Cuối cùng, sức nặng tâm lý của bộ phim được đặt lên cặp đôi chính Koichi và Noriko. Giữa hiện thực tàn khốc và nguy hiểm, bộ phim vẫn khéo léo dành những khoảng lặng quý giá cho tình cảm gia đình và tình yêu lứa đôi. Dù việc khai thác tuyến tình cảm gia đình vốn là mô típ vô cùng quen thuộc của các bộ phim lấy chủ đề thảm họa, Godzilla minus zero vẫn triển khai một cách trọn vẹn.

Tuy vậy, việc lồng ghép nhiều câu chuyện của con người khiến thời lượng dành cho các phân cảnh giao chiến hoành tráng không còn nhiều, không đủ thỏa mãn bộ phận khán giả yêu thích hành động. Cả bộ phim có thời lượng lên đến 135 phút nhưng chỉ có hai đại cảnh chiến đấu với quái vật. Tác giả Jake Coyle của tờ AP News nhận định: “Dẫu bộ phim có mang những thông điệp nghiêm túc đến đâu, Godzilla vẫn là nhân vật bi tráng và ý nghĩa nhất, và thật khó để nó vắng bóng trên màn ảnh”.

Hiệu ứng mãn nhãn

Godzilla minus zero là bộ phim Nhật Bản đầu tiên trong lịch sử được sản xuất theo chuẩn Filmed for IMAX (quay riêng cho IMAX). Lợi thế về định dạng giúp tác phẩm mở rộng không gian hình ảnh một cách triệt để. Không chỉ ở các đại cảnh hành động mà ngay cả những phân đoạn tĩnh như cuộc họp tại căn cứ hải quân cũng truyền tải được quy mô đồ sộ. Điểm nhấn thị giác ấn tượng nhất thuộc về khoảnh khắc Godzilla trỗi dậy giữa đại dương. Tỷ lệ màn hình đặc biệt biến quái thú thành một thực thể sừng sững, áp đảo, khiến khán giả không thể không trầm trồ độ hoành tráng.

Hình ảnh Godzilla ấn tượng hơn qua từng phần phim Ảnh: AEON BETA CUNG CẤP

Sự choáng ngợp về mặt hình ảnh này càng ấn tượng hơn nhờ khả năng dàn dựng bối cảnh của đạo diễn Yamazaki. Với sự hậu thuẫn của một đội ngũ kỹ xảo (VFX) hùng hậu hơn, ông khiến các quái thú không chỉ hiện diện như những thực thể khổng lồ mà còn trở thành một phần của bối cảnh. Sự kết hợp giữa kỹ xảo CGI và định dạng IMAX đã tạo ra một không gian chân thực, nơi khán giả cảm nhận được trọn vẹn sức mạnh rung chuyển đất trời của quái vật. Cây bút David Rooney từ The Hollywood Reporter không tiếc lời khen ngợi về kỹ xảo: “Đây là một trong những màn tích hợp CGI quy mô lớn ấn tượng nhất trong những năm trở lại đây”.

Nhìn chung, Godzilla minus zero vượt ra khỏi khuôn khổ của một bộ phim về quái vật khổng lồ thông thường để trở thành một tác phẩm điện ảnh mang đậm tính nhân văn, khắc họa trực diện và sâu sắc nỗi đau hậu chiến cũng như bi kịch khốc liệt của vũ khí hạt nhân. Dẫu vẫn có khuyết điểm trong việc cân bằng giữa yếu tố tâm lý và các phân cảnh giao chiến, sự mãn nhãn trong từng khung hình kỹ xảo vẫn đủ sức đưa Godzilla minus zero trở thành bom tấn toàn cầu dịp cuối năm 2026.