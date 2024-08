'Ông hoàng kinh dị' James Wan làm mới phim quái vật trong hồ nước đen

Dự án The Creature From the Black Lagoon bản mới nằm trong "vũ trụ quái vật" của hãng Universal, được James Wan và cộng sự phát triển, chỉ ở những bước khởi đầu. Hiện nhà làm phim 47 tuổi này đang đàm phán để ngồi vào ghế chỉ đạo dự án.

Theo các nguồn tin quốc tế, cha đẻ phim Lưỡi cưa sẽ cùng một biên kịch khác phát triển câu chuyện cho dự án quái vật trong hồ này. Đây sẽ là phim kinh dị đầu tiên mà James Wan dự kiến sẽ ngồi ghế chỉ đạo sau khi hãng phim của anh là Atomic Monster sáp nhập với hãng phim kinh dị Blumhouse.

Đạo diễn James Wan (trái) đang thực hiện bản phim mới The Creature From the Black Lagoon UNIVERSAL

Bên cạnh các vai trò trên, James Wan đồng thời cũng ngồi ghế sản xuất dự án cùng cộng sự của anh. Báo chí nước ngoài nhận xét sau thời gian lèo lái nhiều dự án phim siêu anh hùng DC, gần đây nhất là Aquaman and the Lost Kingdom (2023), anh tiếp tục quay lại để củng cố tên tuổi của mình ở dòng phim kinh dị.

Hollywood cố gắng làm mới The Creature From the Black Lagoon từ thập niên 1980. Đạo diễn Guillermo del Toro, nổi tiếng với các tác phẩm kinh dị, huyền ảo, mê mẩn nhân vật quái vật trong bản phim kinh điển này và đã muốn làm mới tác phẩm vào đầu những năm 2000 nhưng không thành, cuối cùng ông đã lấy cảm hứng và sáng tạo cho kiểu mẫu quái vật trong phim The Shape of Water (2017) của mình.

Cảnh trong phim The Creature From the Black Lagoon - bộ phim quái vật quan trọng thập niên 1950 UNIVERSAL

The Creature From the Black Lagoon, do Jack Arnold chỉ đạo, ra đời năm 1954, có mô típ người đẹp và quái vật kinh điển. Phim có sự tham gia của minh tinh Julie Adams, một cô gái lọt vào tầm ngắm của Sinh vật (The Creature). Câu chuyện hấp dẫn khán giả vì pha trộn yếu tố khoa học viễn tưởng, bi kịch lẫn chất lãng mạn và được đánh giá là một trong những phim quái vật đen trắng hay mà Universal từng sản xuất. Đây cũng là tác phẩm nổi bật trong thời hoàng kim sự nghiệp của đạo diễn Jack Arnold, tức thập niên 1950, khi ông chỉ đạo nhiều phim khoa học viễn tưởng. Hiện chưa rõ dàn diễn viên tham gia dự án và ngày dự kiến khởi chiếu của bản phim mới.