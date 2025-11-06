Thế khó của bom tấn 'Godzilla: Minus One'

Sau khi giành giải Oscar 2024 ở hạng mục Kỹ xảo xuất sắc, Godzilla: Minus One chính thức trình làng khán giả Việt vào ngày 7.11. Phim xoay quanh cựu phi công cảm tử Koichi Shikishima (Ryunosuke Kamiki đóng), sau một lần đối mặt Godzilla bên bờ biển, chứng kiến đồng đội bỏ mạng, đã gánh chịu tổn thương tâm lý nặng nề. Những tưởng sau khi trở lại quê nhà, anh đã có thể bỏ lại quá khứ và gầy dựng gia đình mới. Tuy nhiên, con quái vật giờ đây đã trở nên hùng mạnh hơn, trồi lên đất liền và thách thức cả Tokyo. Shikishima cùng các đồng đội quyết định sống mái một phen với nó để bảo vệ những gì thân thương nhất.

Godzilla: Minus One là phần tái khởi động cho thương hiệu phim quái vật kinh điển của Nhật Bản ẢNH: CGV

'Ngả mũ' trước tư duy hình ảnh của điện ảnh Nhật

Với kinh phí vỏn vẹn khoảng 15 triệu USD, Godzilla: Minus One khiến cả thế giới phải nhìn lại khả năng làm phim quái vật của Nhật Bản. Trong khi nhiều bom tấn Hollywood cùng thể loại tiêu tốn gấp hàng chục lần ngân sách này, ê kíp của đạo diễn Takashi Yamazaki vẫn dựng nên một thế giới hoang tàn, dữ dội và chân thực đến từng khung hình.

Cụ thể, phần kỹ xảo VFX (hiệu ứng hình ảnh) không chỉ được dùng để “làm to” quái vật, mà còn khéo léo hòa quyện với ngôn ngữ điện ảnh để truyền tải cảm giác khủng hoảng hậu chiến; nơi mỗi vụ nổ, làn khói hay ánh sáng xanh rợn người đều mang ý nghĩa biểu tượng.

Cảnh Godzilla trồi lên giữa vịnh Tokyo, kéo theo cột nước khổng lồ và ánh chớp xé ngang bầu trời, là minh chứng rõ nhất cho sự tinh tế trong việc tận dụng hiệu ứng ánh sáng và bố cục khung hình. Các cú lia máy chậm rãi, đan xen cận cảnh biểu cảm của con người, khiến khán giả vừa sợ hãi trước sức mạnh vô biên, vừa thấy nhói lòng vì nỗi bất lực của nhân loại nhỏ bé. Đây là kiểu cảm xúc mà không nhiều bom tấn kỹ xảo phương Tây chạm tới được.

Phần hình ảnh khéo léo khắc họa sự bất bại của Godzilla, cũng như nỗi tuyệt vọng của nhân loại trước cơn thịnh nộ từ thiên nhiên ẢNH: CGV

Tạo hình của Godzilla lần này cũng được xem là sự giao thoa giữa hoài cổ và hiện đại. So với hình tượng Shin Godzilla (2016) - vốn mang tính biểu trưng chính trị, con quái vật trong Minus One có nét gần gũi hơn với các bản phim nguyên thủy thập niên 1950, nhưng được nâng cấp với lớp da cháy xém và đôi mắt lóe sáng, thể hiện rõ di chứng của chiến tranh và sự biến dạng của thiên nhiên. Chính nhờ tư duy hình ảnh tinh tế đó, Godzilla: Minus One không chỉ thắng ở giải Oscar kỹ xảo mà còn thắng ở cảm xúc người xem khi nỗi sợ ở đây không nằm trong tiếng gầm, mà trong ánh nhìn biết đau của quái vật.

Godzilla: Minus One - kịch bản lạ nhưng không mới

Một trong những điểm khiến Godzilla: Minus One được giới phê bình phương Tây tán dương là cách phim trả lại góc nhìn con người - những cá thể nhỏ bé, yếu đuối nhưng vẫn dám đối đầu với quái vật. Cựu phi công Shikishima không phải siêu anh hùng; anh là người lính mang chấn thương tâm lý, một biểu tượng của cả thế hệ Nhật Bản sau chiến tranh. Việc đạo diễn đặt câu chuyện trong bối cảnh năm 1947 - thời điểm nước Nhật vừa thua trận - giúp bộ phim vượt xa phạm trù giải trí, trở thành một bi kịch về lòng can đảm, tội lỗi và sự chuộc lỗi.

Tuy nhiên, xét trên phương diện cấu trúc, kịch bản này vẫn xoay quanh mô típ quen thuộc của dòng phim Godzilla nguyên bản: quái vật trỗi dậy sau chiến tranh, loài người đoàn kết để đánh bại. Phim gợi nhớ đến Shin Godzilla khi cùng khai thác hậu quả của chiến tranh, nhưng trong khi Shin Godzilla chạm đến tầng chính trị - đạo đức, Minus One lại dừng ở cảm xúc cá nhân, khiến thông điệp tuy chân thành nhưng thiếu bề sâu triết luận.

Kịch bản của phim đặt trọng tâm là con người, mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả ẢNH: CGV

Những khoảnh khắc cảm động nhất, như khi Shikishima nhận nuôi cô gái mồ côi hay cú hy sinh cuối phim, thực chất là điểm sáng cảm xúc giúp phim giữ được sự đồng cảm, dù tiết tấu có phần chậm và lan man. Chính vì quá tập trung vào tâm lý, phim đôi lúc đánh mất nhịp hành động, khiến những phân đoạn cao trào chưa đủ “bùng nổ”. Diễn xuất của Ryunosuke Kamiki vẫn thuyết phục, song với kịch bản dàn trải và nhiều tuyến phụ, anh không có đủ không gian để thể hiện trọn vẹn chiều sâu nội tâm vốn là thế mạnh của mình.

Rủi ro trước nhiều phim chiếu rạp khác

Ở Việt Nam, Godzilla: Minus One ra mắt trong thời điểm rạp chiếu đang “chật chội” với nhiều lựa chọn. Hai phim Việt Thai chiêu tài và Trái tim què quặt nhận được hiệu ứng truyền miệng tích cực và độ phủ truyền thông mạnh mẽ - điều mà Godzilla: Minus One lại thiếu, do chiến lược quảng bá ở thị trường Việt khá mờ nhạt. Dù mang danh tiếng “phim Oscar”, nhưng yếu tố nặng tâm lý, tiết tấu chậm, ít hành động thuần túy khiến phim khó hấp dẫn nhóm khán giả trẻ vốn chuộng nhịp phim nhanh, nhiều pha bùng nổ.

Bên cạnh đó, hai đối thủ quốc tế là Predator: Badlands và Tình người duyên ma cũng là những cái tên nặng ký. Trong khi Predator bản mới hướng đến fan hành động - khoa học viễn tưởng với yếu tố bạo liệt đặc trưng, thì Tình người duyên ma khai thác lãng mạn - hài hước và yếu tố tâm linh gần gũi văn hóa Á Đông, dễ chạm đến thị hiếu khán giả Việt. So với hai phim này, Godzilla: Minus One thiếu sự “giải trí thuần túy”, vốn là yếu tố quan trọng để lôi kéo người xem đại chúng.

Ra mắt tại Việt Nam, phim sẽ gặp nhiều đối thủ đáng gờm ẢNH: CGV

Do đó, dù được giới điện ảnh trân trọng như một cột mốc mới cho dòng phim quái vật Nhật, Godzilla: Minus One vẫn có nguy cơ “lép vế” tại rạp Việt, nhất là khi khán giả trong nước chưa quen với kiểu phim nặng tính ẩn dụ và nhịp kể chậm rãi.

Godzilla: Minus One gói gọn tinh thần Nhật Bản sau Thế chiến: kiêu hãnh, tội lỗi và khát vọng chuộc lỗi. Takashi Yamazaki đã làm sống lại hình tượng Godzilla nguyên thủy - không phải vị thần cứu thế, mà là bóng ma của chiến tranh, phản chiếu nỗi sợ và niềm hy vọng của con người.

Dù có thể chật vật tại phòng vé Việt, bộ phim vẫn xứng đáng được ghi nhớ như một minh chứng cho sức mạnh kể chuyện của điện ảnh Nhật, nơi kỹ xảo không phải là đích đến, mà là phương tiện để soi chiếu những nỗi đau sâu thẳm nhất trong con người.