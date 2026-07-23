'Gọi tên những vì sao đất nước', chung nhịp đập từ trái tim yêu thương

Mặc dù không được trực tiếp tham gia các hoạt động tìm kiếm, quy tập, cất bốc, hồi hương các anh hùng liệt sĩ hy sinh trên khắp các chiến trường xưa, khắp mọi miền Tổ quốc, nhưng không hiểu sao, những ngày tháng bảy này, cảm xúc của tôi cùng những người thân trong gia đình cứ dâng trào, có lúc nghẹn lại mỗi khi tiếp cận những thông tin về những hoạt động này…

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ quy tập hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng ẢNH: NGUYỄN ANH

Thông điệp từ trái tim

Gia đình tôi cũng như hàng vạn gia đình khác trên dải đất hình chữ S, đều có sự đóng góp, hy sinh nhất định cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, thống nhất non sông. Ngày ấy chớm tuổi đôi mươi, anh ruột của tôi đang học cấp 3 dang dở, cùng hàng ngàn thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ nơi chiến trường Tây Nam. Tròn 6 tháng anh đi, cuối tháng 12.1978 gia đình nhận giấy báo tử gửi về kèm theo đó là tấm bằng Tổ quốc ghi công.

Bàn thờ lập vội, buồn nỗi không tìm đâu một tấm ảnh chân dung để thờ cúng, nhang khói cho anh. Do điều kiện hoàn cảnh chung, thông tin về mộ phần của anh tôi lúc đó hầu như không có. Mẹ tôi cạn dần nước mắt khi tuổi càng xế chiều. Bà cứ ôm bàn thờ khóc bất chợt, nhiều nhất mỗi dịp chiều cuối năm theo ngày, tháng của giấy báo tử.

Không thể để thời gian trôi mãi, khi tuổi các cụ càng cao, sức càng yếu mà chưa một lần được thấy mộ con mình. Thể theo nguyện vọng, tôi lên đường tìm mộ anh. Thông tin về mộ phần của anh tôi được xác định qua lời kể của một cựu chiến binh cùng quê, cùng nhập ngũ may mắn sống sót trở về. Và rồi, bằng sự linh cảm và kiên trì, phần mộ anh tôi đã được gia đình tìm thấy.

Nơi anh đang yên nghỉ tại nghĩa trang Lộc Tấn, Lộc Ninh (tỉnh Sông Bé cũ). Nguyện vọng bao năm được một lần nhìn thấy nơi an nghỉ của con mình trước khi mẹ tôi nhắm mắt xuôi tay đã được toại nguyện sau một lần tôi bố trí đưa cả gia đình vào thăm. Vài năm sau đó, may mắn thay, được sự giúp đỡ của ngành chức năng và chính quyền địa phương, hài cốt liệt sĩ anh tôi đã được đưa từ Nghĩa trang liệt sĩ Lộc Ninh về quê Ninh Bình an táng.

Cán bộ, chiến sĩ cắm cờ đánh dấu những điểm nghi có hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Ngẫm lại, cũng là một trong số những người con đóng góp, hy sinh cho Tổ quốc nhưng gia đình tôi vẫn cảm thấy may mắn và hạnh phúc hơn rất nhiều gia đình thân nhân liệt sĩ khác. Bởi hàng vạn người chú, người anh đã anh dũng hy sinh nằm lại nơi chiến trường xưa mấy chục năm qua vẫn chưa được tìm thấy, chưa xác định được phần mộ, chưa xác định được danh tính và chưa được đưa về quê an táng như trường hợp của anh tôi…

Mặc dù nhiều năm qua, Nhà nước, lực lượng vũ trang, chính quyền các cấp vẫn luôn quan tâm, nỗ lực tổ chức các đội công tác tại các tỉnh, thành, quân khu, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại khắp các chiến trường xưa trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Nghĩ về tính nhân văn bằng hành động thiết thực

Thấu hiểu và cùng sẻ chia với những thân nhân, gia đình liệt sĩ trên khắp mọi miền Tổ quốc… với hy vọng được tìm thấy, được xác định, được quy tập, được hồi hương nhiều hơn nữa các anh hùng liệt sĩ về với đất mẹ. Những ngày tháng bảy này, ngày nào tôi cũng háo hức tìm đọc trong hàng ngàn thông tin quý phản ánh về các hoạt động cùng những kết quả của chiến dịch mang tên "500 ngày đêm - gọi tên những vì sao đất nước".

Mục đích cũng giản đơn thôi - là để cảm nhận, để chia sẻ những thông tin, những tài liệu quý về những địa chỉ, về manh mối, kỷ vật nơi chôn cất các liệt sĩ cho thân nhân của họ nhiều hơn nữa, để tiếp thêm hy vọng cho họ.

Khu vực xác định có hài cốt liệt sĩ được cắm cờ Tổ quốc ẢNH: NGUYỄN ANH

Điều đặc biệt, mỗi lần đọc báo, nghe đài, lướt mạng xã hội với tôi cùng rất nhiều người đang cùng có chung một suy nghĩ giống nhau. Phải nói rằng, chưa khi nào một chiến dịch như "500 ngày đêm - gọi tên những vì sao đất nước" sau một thời gian ngắn được Chính phủ phát động và triển khai rầm rộ trên phạm vi toàn quốc lại được người dân đặc biệt chú ý, tích cực đón nhận như dịp này.

Từ đỉnh Lũng Cú đến mũi Cà Mau, từ nước bạn Lào đến Campuchia, vượt lên hơn cả một phong trào thi đua thuần túy, thông tin về chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, cất bốc, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đợt này làm chúng ta liên tưởng tới chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng hoàn toàn miền Nam - thống nhất đất nước tháng 4.1975; và mới đây thôi là chiến dịch làm nhà cho người dân vùng lũ miền Trung mang tên chiến dịch Quang Trung được Chính phủ phát động nhằm thần tốc xây dựng và sửa chữa nhà ở cho hàng ngàn gia đình.

Những hài cốt và di vật được quy tập trong đợt khai quật tại công viên Lê Thị Riêng thắp thêm hy vọng đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Mọi thông tin về kết quả chiến dịch 500 ngày đêm cứ dồn dập, cứ hồi hộp, cứ rưng rưng được cập nhật từng giờ, từng ngày tại các đơn vị, địa phương gửi về. Đúng nghĩa, đúng tầm của một chiến dịch chưa từng có, đang được triệu triệu người dân đón nhận, hưởng ứng và đánh giá cao.

Họ đón nhận không chỉ bởi một chủ trương đúng đắn của nhà nước ban hành, mà hành động này còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, bởi nó đã chạm đến trái tim, hòa chung nhịp đập của mỗi người dân đất Việt.

Nghĩa cử nhìn từ công viên Lê Thị Riêng

Kể từ khi phát động chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, cất bốc, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đặc biệt kể từ đầu tháng 7 đến nay, mặc dù bận trăm công nghìn việc quốc gia đại sự nhưng liên tục các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước, quân đội, các bộ, ngành, đoàn thể quần chúng đã dành nhiều thời gian đến thăm hỏi, chia sẻ, động viên, kiểm tra các hoạt động quy tập hài cốt liệt sĩ đang diễn ra tại công viên Lê Thị Riêng và các điểm diễn ra tìm kiếm.

Sự quan tâm và những nghĩa cử cao đẹp của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng chính là thông điệp quý để nhắc nhở, để thôi thúc, để tiếp thêm sức mạnh cho sự thành công của chiến dịch đầy tính nhân văn này.

Bà Nguyễn Thị Lệ thắp nén nhang tại nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM ẢNH: THÚY LIỄU

Không thể diễn tả hết bằng lời, khó có thể thống kê được kịp thời đầy đủ những hoạt động, những kết quả từ khi nhà nước tổ chức phát động chiến dịch 500 ngày đêm, nhưng mỗi người dân đất Việt vẫn hằng ngày dõi theo và kỳ vọng vào sự thành công tuyệt vời của chiến dịch này.

Kể từ hôm hài cốt liệt sĩ Huỳnh Văn Quên cùng hàng trăm hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng, kể từ hôm bà Nguyễn Thị Lệ chính thức được Nhà nước công nhận là vợ của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên sau 58 năm chờ đợi, tôi đã khóc vì mừng vui, vì sự xúc động khó tả bằng lời. Khóc cùng người thân, cùng dòng họ của bà Lệ và cùng rất nhiều người đang cùng chung nhịp đập từ trái tim yêu thương.