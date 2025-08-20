Gong Hyo Jin kể chuyện bị lừa đảo trực tuyến

Ngày 20.8, Gong Hyo Jin chia sẻ trên kênh cá nhân trải nghiệm không mấy dễ chịu: "Tôi đặt mua một bộ linen hai mảnh, nhưng sau 10 ngày họ lại gửi cho tôi một bộ polyester liền thân. Họ yêu cầu tôi phải tự trả phí vận chuyển để hoàn trả hàng và nếu quá 30 ngày mà không gửi lại thì sẽ không được hoàn tiền", nữ diễn viên viết kèm hình ảnh so sánh giữa sản phẩm quảng cáo và thực tế nhận được.

Gong Hyo Jin cảnh báo người hâm mộ

Cô cho biết thêm: "Sau đó họ đề nghị hoàn lại 15% ngay để tôi khỏi trả hàng". Người đẹp 8X không giấu sự bức xúc và cảnh báo: "Mọi người hãy cẩn thận khi mua hàng từ các trang liên kết với Pinterest. Có lẽ sản phẩm này vốn dĩ chưa bao giờ tồn tại. Tôi chỉ mong không ai phải bỏ tiền ra để chuốc lấy phiền phức giống mình".

Gong Hyo Jin vừa có trải nghiệm thất vọng khi đặt mua hàng trên mạng Ảnh: Instagram rovvxhyo

Sau khi kết hôn với Kevin Oh - ca sĩ kiêm nhạc sĩ kém cô 10 tuổi, vào tháng 10.2022, Gong Hyo Jin đã chuyển ra nước ngoài sinh sống. Kevin Oh hoàn thành nghĩa vụ quân sự vào tháng 6.2025. Trên kênh YouTube, Gong Hyo Jin cũng tiết lộ kế hoạch du lịch trong năm nay.

"Tôi muốn đi Bỉ, sau đó là Đức, Amsterdam và cuối cùng là New York. Chuyến đi này không dài nhưng tôi muốn ghé thăm những nơi trước đây chưa từng đến. Tôi cũng cần chuẩn bị cho việc sống ở Mỹ", cô nói. Tuy nhiên, nữ diễn viên bác bỏ tin đồn sang Mỹ định cư, khẳng định: "Tôi thậm chí chưa có visa Mỹ. Tôi không thể ở lại quá 90 ngày".

Gong Hyo Jin đang tận hưởng cuộc sống ở nước ngoài sau hôn nhân cùng chồng trẻ Kevin Oh Ảnh: Instagram rovvxhyo

Trải nghiệm bị lừa đảo mua sắm trực tuyến của Gong Hyo Jin trở thành lời nhắc nhở đáng giá cho công chúng, đặc biệt trong bối cảnh ngày càng nhiều trang web liên kết mạng xã hội lợi dụng để trục lợi. Dù đang tận hưởng hành trình mới bên chồng, nữ diễn viên vẫn không quên nhắn gửi người hâm mộ: ngay cả những ngôi sao nổi tiếng cũng không tránh khỏi cạm bẫy trên môi trường số.