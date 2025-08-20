Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Gong Hyo Jin kể chuyện bị lừa đảo trực tuyến

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
20/08/2025 20:04 GMT+7

Nữ diễn viên Gong Hyo Jin vừa cảnh báo người hâm mộ về những chiêu trò lừa đảo mua sắm trực tuyến, sau khi chính cô trở thành nạn nhân trong thời gian sống ở nước ngoài cùng chồng là ca sĩ Kevin Oh.

Ngày 20.8, Gong Hyo Jin chia sẻ trên kênh cá nhân trải nghiệm không mấy dễ chịu: "Tôi đặt mua một bộ linen hai mảnh, nhưng sau 10 ngày họ lại gửi cho tôi một bộ polyester liền thân. Họ yêu cầu tôi phải tự trả phí vận chuyển để hoàn trả hàng và nếu quá 30 ngày mà không gửi lại thì sẽ không được hoàn tiền", nữ diễn viên viết kèm hình ảnh so sánh giữa sản phẩm quảng cáo và thực tế nhận được.

Gong Hyo Jin cảnh báo người hâm mộ

Cô cho biết thêm: "Sau đó họ đề nghị hoàn lại 15% ngay để tôi khỏi trả hàng". Người đẹp 8X không giấu sự bức xúc và cảnh báo: "Mọi người hãy cẩn thận khi mua hàng từ các trang liên kết với Pinterest. Có lẽ sản phẩm này vốn dĩ chưa bao giờ tồn tại. Tôi chỉ mong không ai phải bỏ tiền ra để chuốc lấy phiền phức giống mình".

Gong Hyo Jin bị lừa đảo khi sống ở nước ngoài cùng chồng - Ảnh 1.

Gong Hyo Jin vừa có trải nghiệm thất vọng khi đặt mua hàng trên mạng

Ảnh: Instagram rovvxhyo

Sau khi kết hôn với Kevin Oh - ca sĩ kiêm nhạc sĩ kém cô 10 tuổi, vào tháng 10.2022, Gong Hyo Jin đã chuyển ra nước ngoài sinh sống. Kevin Oh hoàn thành nghĩa vụ quân sự vào tháng 6.2025. Trên kênh YouTube, Gong Hyo Jin cũng tiết lộ kế hoạch du lịch trong năm nay.

"Tôi muốn đi Bỉ, sau đó là Đức, Amsterdam và cuối cùng là New York. Chuyến đi này không dài nhưng tôi muốn ghé thăm những nơi trước đây chưa từng đến. Tôi cũng cần chuẩn bị cho việc sống ở Mỹ", cô nói. Tuy nhiên, nữ diễn viên bác bỏ tin đồn sang Mỹ định cư, khẳng định: "Tôi thậm chí chưa có visa Mỹ. Tôi không thể ở lại quá 90 ngày".

Gong Hyo Jin bị lừa đảo khi sống ở nước ngoài cùng chồng - Ảnh 2.

Gong Hyo Jin đang tận hưởng cuộc sống ở nước ngoài sau hôn nhân cùng chồng trẻ Kevin Oh

Ảnh: Instagram rovvxhyo

Trải nghiệm bị lừa đảo mua sắm trực tuyến của Gong Hyo Jin trở thành lời nhắc nhở đáng giá cho công chúng, đặc biệt trong bối cảnh ngày càng nhiều trang web liên kết mạng xã hội lợi dụng để trục lợi. Dù đang tận hưởng hành trình mới bên chồng, nữ diễn viên vẫn không quên nhắn gửi người hâm mộ: ngay cả những ngôi sao nổi tiếng cũng không tránh khỏi cạm bẫy trên môi trường số.

Tin liên quan

Gong Hyo Jin hé lộ hôn nhân hạnh phúc bên sao nam kém 10 tuổi

Gong Hyo Jin hé lộ hôn nhân hạnh phúc bên sao nam kém 10 tuổi

Từng không có ý định lấy chồng, sinh con nhưng Gong Hyo Jin đã thay đổi suy nghĩ sau khi gặp Kevin Oh. Hơn một năm về chung nhà, họ vẫn trong giai đoạn ngọt ngào.

Lee Min Ho quay phim mới với 'nữ hoàng rating' Gong Hyo Jin

Khám phá thêm chủ đề

gong hyo jin diễn viên cuộc sống Kevin Oh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận