Google chia lại tài nguyên Gemini, gói miễn phí vẫn bị giới hạn

Theo thông tin từ 9to5Google, Google đã chia nhỏ nhóm tài nguyên dùng chung và thiết lập giới hạn riêng cho hai mô hình Thinking và Pro của Gemini. Khi mới ra mắt, cả Thinking và Pro đều có cùng hạn mức sử dụng hằng ngày, nghĩa là mọi hoạt động liên quan đến suy luận phức tạp, toán học và lập trình nâng cao đều được tính vào giới hạn duy nhất.

Gemini điều chỉnh quyền truy cập, phản ánh áp lực sử dụng ngày càng tăng ẢNH: GOOGLE

Tuy nhiên, mọi thứ hiện đã thay đổi khi mô hình Thinking trong gói Google AI Pro hiện có giới hạn 300 lượt gợi ý mỗi ngày, trong khi mô hình Pro vẫn giữ nguyên mức 100 lượt gợi ý. Đối với người dùng gói Google AI Ultra, con số này được nâng lên đáng kể với 1.500 lượt gợi ý cho Thinking và 500 lượt gợi ý cho Pro mỗi ngày.

Google chỉ 'nới tay' với Gemini trả phí

Mặc dù người dùng gói Gemini miễn phí vẫn có thể truy cập cả Thinking và Pro, nhưng Google đã lưu ý rằng "Quyền truy cập cơ bản - giới hạn hằng ngày có thể thay đổi thường xuyên" trên trang hỗ trợ của mình. Sự thay đổi này giúp người dùng không còn lo lắng về việc một bài toán suy luận phức tạp có thể ảnh hưởng đến khả năng giải quyết các vấn đề toán học hoặc lập trình của họ.

Thinking là mô hình được thiết kế cho các bài toán phức tạp, trong khi mô hình Pro dành cho toán học và lập trình nâng cao. Cả hai giờ đây sẽ có hạn mức riêng biệt, từ đó mang lại sự thoải mái hơn cho những ai cảm thấy bị hạn chế bởi hạn mức dùng chung trong các phiên làm việc kéo dài.

Động thái mới của Google phản ánh nỗ lực cân bằng giữa nhu cầu sử dụng cao và băng thông khả dụng. Gemini 3 đã chứng tỏ sự phổ biến rộng rãi, còn Google đang điều chỉnh quyền truy cập ở gói miễn phí, thỉnh thoảng siết chặt việc tạo hình ảnh và số lượng thông báo khi lưu lượng truy cập tăng đột biến. Với việc tăng giới hạn mới, người dùng gói Pro và Ultra sẽ có trải nghiệm ổn định hơn và ít bị gián đoạn trong quá trình sử dụng.