Google Dịch nâng tầm sức mạnh với AI

Theo Neowin, trong kỷ nguyên của AI Overviews và các câu trả lời tức thì, Google Dịch từng có thời gian dài bị xem là 'kẻ chậm chân' khi ít thấy dấu ấn của trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, sự chờ đợi đã kết thúc. Google vừa chính thức tích hợp sức mạnh từ mô hình ngôn ngữ lớn Gemini vào ứng dụng Dịch (Translate) trên cả Android và iOS, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ nhất của công cụ này từ trước đến nay.

'Linh hồn' từ AI Gemini, Google Dịch nay đã thông minh hơn

Từ trước đến nay, điểm yếu lớn nhất của các công cụ dịch thuật là luôn dịch sát nghĩa đen (word-by-word), khiến các câu thành ngữ hay tiếng lóng trở nên vô nghĩa. Với bản cập nhật mới, khi bạn nhập cụm từ "It’s raining cats and dogs", thay vì dịch máy móc về chó và mèo, AI sẽ tự động tìm kiếm một cách diễn đạt tương đương trong ngôn ngữ đích (như "mưa tầm tã", hay "mưa như trút nước" trong tiếng Việt) để đảm bảo ngữ cảnh tự nhiên nhất.

Google khẳng định tính năng này được thiết kế để giúp người dùng "nắm bắt chính xác tông giọng" của mọi cuộc hội thoại, từ những buổi cà phê phiếm chuyện đến các cuộc họp đối tác trang trọng.

Tương tác tự nhiên với người bản xứ

Điểm nhấn của bản cập nhật là sự xuất hiện của hai tab hoàn toàn mới, giúp người dùng mở rộng khả năng tương tác với bản dịch gốc và phiên bản thay thế, gồm:

Understand (Thấu hiểu) : Cung cấp giải thích chuyên sâu về nguồn gốc và cách dùng của cụm từ người dùng vừa dịch.

: Cung cấp giải thích chuyên sâu về nguồn gốc và cách dùng của cụm từ người dùng vừa dịch. Ask (Truy vấn): Cho phép người dùng trò chuyện trực tiếp với Gemini bằng ngôn ngữ tự nhiên. Bạn có thể hỏi những câu hóc búa như: "Cách tốt nhất để nói 'làm việc vô ích' trong tiếng Tây Ban Nha mà vẫn giữ được sự mỉa mai là gì?".

Dù hiện tại Gemini chỉ mới hỗ trợ hơn 100 ngôn ngữ (so với 249 ngôn ngữ của Translate), nhưng Google cho biết hầu hết các ngôn ngữ phổ biến trên thế giới đều đã được tối ưu hóa tốt. Tính năng này hiện đã khả dụng tại Mỹ và Ấn Độ, dự kiến sẽ sớm cập bến phiên bản web và các thị trường khác trong thời gian tới.