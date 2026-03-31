Google Dịch trên iPhone trang bị tính năng dịch thuật trực tiếp

Không cần bỏ ra hàng triệu đồng cho AirPods hay sở hữu những chiếc iPhone đời mới nhất hỗ trợ Apple Intelligence, giờ đây mọi người dùng iOS đều có thể biến chiếc tai nghe bất kỳ của mình thành một thông dịch viên thực thụ. Google vừa chính thức mang 'vũ khí bí mật' của hãng lên hệ sinh thái Apple thông qua Google Dịch, hứa hẹn thay đổi hoàn toàn cách chúng ta giao tiếp khi ra nước ngoài.

Google Dịch biến mọi tai nghe trên iPhone thành máy dịch thuật

Trước đây, nếu muốn trải nghiệm cảm giác nghe tiếng nước ngoài và hiểu ngay lập tức qua tai nghe trên iPhone, bạn gần như bị 'khóa chặt' trong hệ sinh thái của Apple. Bạn bắt buộc phải có AirPods và một chiếc iPhone đời mới để chạy các tính năng AI tại chỗ.

Nhưng Google đã thay đổi cuộc chơi. Với bản cập nhật mới nhất của Google Dịch, rào cản này đã bị dỡ bỏ. Dù bạn đang dùng tai nghe Sony, Marshall, JBL hay thậm chí là một cặp tai nghe không dây giá rẻ, chỉ cần kết nối với iPhone, bạn đã có thể sử dụng tính năng dịch thuật hội thoại trực tiếp (speech-to-speech) hoàn toàn miễn phí.

Mọi tai nghe trên iPhone đã có thêm khả năng dịch thuật trực tiếp nhờ Google Translate ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH BGR

Tính năng này không chỉ giới hạn ở vài ngôn ngữ phổ biến. Google đã mở rộng khả năng dịch thuật lên tới hơn 70 ngôn ngữ khác nhau. Nên dù cho bạn có đi chơi xa ở Berlin (Đức), Rome (Ý) hay Bangkok (Thái Lan), việc giao tiếp với người bản địa giờ đây chỉ đơn giản là đeo tai nghe vào và bắt đầu cuộc hội thoại. Hệ thống AI của Google sẽ lắng nghe, xử lý và phản hồi bằng giọng nói ngay trong tai bạn theo thời gian thực.

Điểm khác biệt lớn nhất giữa giải pháp của Google và Apple chính là nơi xử lý dữ liệu. Trong khi Apple ưu tiên xử lý ngay trên thiết bị (on-device) để bảo mật tuyệt đối, thì Google sử dụng sức mạnh của điện toán đám mây. Vì vậy:

Ưu điểm : Tương thích với hầu hết các đời iPhone và mọi loại tai nghe, không yêu cầu phần cứng quá khủng.

: Tương thích với hầu hết các đời iPhone và mọi loại tai nghe, không yêu cầu phần cứng quá khủng. Nhược điểm: Dữ liệu hội thoại sẽ được tải lên máy chủ của Google để xử lý. Đối với những người dùng coi trọng quyền riêng tư tuyệt đối, đây có thể là một điểm trừ nhẹ.

Ngoài ra, người dùng cũng được khuyến cáo nên tỉnh táo trước các hiện tượng 'ảo giác' của AI (hallucination) - khi máy dịch sai ngữ cảnh hoặc tự bịa ra thông tin - một điểm yếu cố hữu của các mô hình ngôn ngữ lớn như Gemini hiện nay.

Để trải nghiệm, chỉ cần cập nhật ứng dụng Google Dịch trên App Store, kết nối tai nghe Bluetooth và chọn chế độ Hội thoại (Conversation).