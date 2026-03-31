Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Google Dịch trên iPhone trang bị tính năng dịch thuật trực tiếp

Phong Đỗ
31/03/2026 10:52 GMT+7

Đừng phí tiền mua AirPods nếu chỉ để dịch thuật, Google Dịch vừa mở khóa tính năng 'xịn' nhất cho mọi người dùng iPhone.

Không cần bỏ ra hàng triệu đồng cho AirPods hay sở hữu những chiếc iPhone đời mới nhất hỗ trợ Apple Intelligence, giờ đây mọi người dùng iOS đều có thể biến chiếc tai nghe bất kỳ của mình thành một thông dịch viên thực thụ. Google vừa chính thức mang 'vũ khí bí mật' của hãng lên hệ sinh thái Apple thông qua Google Dịch, hứa hẹn thay đổi hoàn toàn cách chúng ta giao tiếp khi ra nước ngoài.

Google Dịch biến mọi tai nghe trên iPhone thành máy dịch thuật

Trước đây, nếu muốn trải nghiệm cảm giác nghe tiếng nước ngoài và hiểu ngay lập tức qua tai nghe trên iPhone, bạn gần như bị 'khóa chặt' trong hệ sinh thái của Apple. Bạn bắt buộc phải có AirPods và một chiếc iPhone đời mới để chạy các tính năng AI tại chỗ.

Nhưng Google đã thay đổi cuộc chơi. Với bản cập nhật mới nhất của Google Dịch, rào cản này đã bị dỡ bỏ. Dù bạn đang dùng tai nghe Sony, Marshall, JBL hay thậm chí là một cặp tai nghe không dây giá rẻ, chỉ cần kết nối với iPhone, bạn đã có thể sử dụng tính năng dịch thuật hội thoại trực tiếp (speech-to-speech) hoàn toàn miễn phí.

Google Dịch trên iPhone chính thức có tính năng dịch thuật siêu thực - Ảnh 1.

Mọi tai nghe trên iPhone đã có thêm khả năng dịch thuật trực tiếp nhờ Google Translate

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH BGR

Tính năng này không chỉ giới hạn ở vài ngôn ngữ phổ biến. Google đã mở rộng khả năng dịch thuật lên tới hơn 70 ngôn ngữ khác nhau. Nên dù cho bạn có đi chơi xa ở Berlin (Đức), Rome (Ý) hay Bangkok (Thái Lan), việc giao tiếp với người bản địa giờ đây chỉ đơn giản là đeo tai nghe vào và bắt đầu cuộc hội thoại. Hệ thống AI của Google sẽ lắng nghe, xử lý và phản hồi bằng giọng nói ngay trong tai bạn theo thời gian thực.

Điểm khác biệt lớn nhất giữa giải pháp của Google và Apple chính là nơi xử lý dữ liệu. Trong khi Apple ưu tiên xử lý ngay trên thiết bị (on-device) để bảo mật tuyệt đối, thì Google sử dụng sức mạnh của điện toán đám mây. Vì vậy:

  • Ưu điểm: Tương thích với hầu hết các đời iPhone và mọi loại tai nghe, không yêu cầu phần cứng quá khủng.
  • Nhược điểm: Dữ liệu hội thoại sẽ được tải lên máy chủ của Google để xử lý. Đối với những người dùng coi trọng quyền riêng tư tuyệt đối, đây có thể là một điểm trừ nhẹ.

Ngoài ra, người dùng cũng được khuyến cáo nên tỉnh táo trước các hiện tượng 'ảo giác' của AI (hallucination) - khi máy dịch sai ngữ cảnh hoặc tự bịa ra thông tin - một điểm yếu cố hữu của các mô hình ngôn ngữ lớn như Gemini hiện nay.

Để trải nghiệm, chỉ cần cập nhật ứng dụng Google Dịch trên App Store, kết nối tai nghe Bluetooth và chọn chế độ Hội thoại (Conversation).

Google Dịch nâng tầm sức mạnh với AI

Google Dịch thêm sức mạnh với Gemini, người dùng không còn phải đối mặt với những bản dịch ngô nghê.

Khám phá thêm chủ đề

Google Dịch Dịch thuật Iphone tai nghe giao tiếp AI
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận