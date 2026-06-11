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Google Dịch trên iPhone và Android 'lột xác' với Gemini

Kiến Văn
Kiến Văn
11/06/2026 15:50 GMT+7

Google vừa công bố tính năng Gemini 3.5 Live Translate, một mô hình dịch thuật mới cho phép dịch giọng nói sang giọng nói một cách đồng thời.

Tính năng mới hứa hẹn sẽ mang đến trải nghiệm giao tiếp tự nhiên hơn, nhanh chóng và dễ theo dõi trong các cuộc hội thoại đa ngôn ngữ trên thiết bị di động. Cụ thể, Gemini 3.5 Live Translate có khả năng tự động phát hiện hơn 70 ngôn ngữ và đã được tích hợp vào ứng dụng Google Dịch trên cả Android và iOS.

Google Dịch trên iPhone và Android 'lột xác' với Gemini - Ảnh 1.

Chế độ Dịch trực tiếp trên Google Dịch đã hỗ trợ tiếng Việt

ẢNH: K. VĂN

Một trong những điểm nổi bật của bản cập nhật này là khả năng giảm thiểu những khoảng lặng khó xử, mang đến trải nghiệm dịch thuật mượt mà hơn và gần gũi với cuộc trò chuyện thực tế. Trái ngược với các hệ thống dịch thuật trước đây, Gemini 3.5 cho phép dịch liên tục, với độ trễ chỉ vài giây, đồng thời bảo toàn ngữ điệu, nhịp điệu và cao độ giọng nói của người nói.

Nâng cao trải nghiệm cho Google Dịch

Gemini 3.5 Live Translate rất hữu ích trong nhiều tình huống như du lịch, trò chuyện với người nước ngoài, học tập, gọi điện hay trong các cuộc họp. Gemini 3.5 có thể xử lý nhiều ngôn ngữ mà không cần cấu hình thủ công và hoạt động hiệu quả ngay cả trong môi trường ồn ào.

Để sử dụng tính năng Gemini 3.5 Live Translate, người dùng chỉ cần mở ứng dụng Google Dịch và chọn tùy chọn "Dịch trực tiếp" ở góc dưới bên trái. Trải nghiệm này được thiết kế để sử dụng với tai nghe, giúp người dùng nghe bản dịch một cách riêng tư và tự nhiên hơn.

Google Dịch trên iPhone và Android 'lột xác' với Gemini - Ảnh 2.

Dịch trực tiếp được vận hành dựa trên mô hình Gemini 3.5 mà Google vừa ra mắt

ẢNH: K. VĂN

Trên Android, Google cũng giới thiệu chế độ "Nghe", cho phép người dùng nghe bản dịch trực tiếp qua loa điện thoại mà không cần tai nghe.

Ngoài ra, tính năng Gemini 3.5 Live Translate cũng sẽ được tích hợp vào Google Meet, mở rộng khả năng hỗ trợ lên hơn 70 ngôn ngữ và tạo ra hơn 2.000 sự kết hợp ngôn ngữ trong cuộc họp duy nhất. Đây cũng là một bước tiến lớn trong việc mở rộng khả năng dịch thuật trên Google Meet, không còn giới hạn ở tiếng Anh, giúp cải thiện khả năng giao tiếp trong các cuộc họp với người tham gia đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Tính năng mới sẽ được ra mắt dưới dạng bản xem trước riêng tư cho một số khách hàng doanh nghiệp của Google Workspace, với kế hoạch triển khai rộng rãi hơn vào cuối năm nay.

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