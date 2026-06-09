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Công nghệ Tin tức công nghệ

Google giảm giá AI Plus, người dùng Gemini thêm lựa chọn

Kiến Văn
Kiến Văn
09/06/2026 17:13 GMT+7

Google vừa thực hiện một trong những thay đổi đáng chú ý nhất đối với gói AI Plus kể từ khi ra mắt bằng mức giá thấp hơn và dung lượng lưu trữ tăng gấp đôi.

Trong khi Apple công bố những cải tiến trong bản nâng cấp Apple Intelligence dựa trên Gemini khi giới thiệu iOS 27, Google cũng đưa ra thông báo gây bất ngờ cho người dùng khi giảm giá gói đăng ký AI (trí tuệ nhân tạo) rẻ nhất của mình xuống mức dễ tiếp cận hơn cho nhiều người.

Google bất ngờ giảm giá AI Plus gần 40%, người dùng Gemini thêm lựa chọn - Ảnh 1.

AI Plus đang là con đường rẻ nhất để người dùng tiếp cận với Google One gói một thành viên

ẢNH: GOOGLE

Quay trở lại năm ngoái, Google đã ra mắt gói đăng ký AI mới mang tên AI Plus. Gói này được xem là lựa chọn hợp lý hơn so với AI Pro (20 USD/tháng) và AI Ultra (100 - 200 USD/tháng). Khi AI Plus được giới thiệu tại Mỹ vào tháng 1.2026, người dùng chỉ cần trả 8 USD/tháng. Tuy nhiên, trong thông báo mới nhất trên nền tảng mạng xã hội X, Google cho biết giá gói này sẽ giảm xuống chỉ còn 5 USD.

Google không chỉ giảm giá dịch vụ AI Plus

Ngoài việc giảm giá, Google còn tăng gấp đôi dung lượng lưu trữ đám mây cho người dùng AI Plus, từ 200 GB lên 400 GB. Mặc dù con số này vẫn chưa bằng 5 TB của gói AI Pro, nhưng vẫn đủ để người dùng lưu trữ nhiều nội dung quý giá. Không chỉ tại Mỹ, người dùng ở các thị trường quốc tế khác cũng sẽ được hưởng mức phí đăng ký AI Plus giảm tương ứng.

Mức giá được điều chỉnh là tin vui cho người dùng Gemini muốn thoát khỏi những hạn chế mà gói miễn phí áp dụng. So với gói miễn phí, AI Plus mang đến cho người dùng Gemini các quyền lợi như truy cập các tính năng nâng cao của Gemini; sử dụng các mô hình AI mới nhất của Google với hạn mức cao hơn; hay truy cập các công cụ AI khác như NotebookLM, Deep Research và một số tính năng tạo nội dung bằng AI.

Google bất ngờ giảm giá AI Plus gần 40%, người dùng Gemini thêm lựa chọn - Ảnh 2.

Google đã cập nhật không gian lưu trữ đám mây của AI Plus tại Việt Nam, nhưng giá bán vẫn chưa thấy thay đổi

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo khảo sát tại Việt Nam, giá đăng ký gói AI Plus hiện tại là 132.000 đồng/tháng. Đây là mức giá tương đương với giá vào tháng 5.2026, mặc dù không gian lưu trữ đám mây đã tăng từ 200 GB lên 400 GB. Không rõ liệu chính sách giảm giá mới của Google có tác động nào đến gói AI Plus tại Việt Nam hay không, bởi thực tế cho thấy mức phí 132.000 đồng này đang tương đương với 5 USD, theo tỷ giá hiện tại.

Dù Google đang gặp một số khó khăn trong việc phát triển các dịch vụ AI trả phí, với nhiều giới hạn sử dụng gây phiền phức cho người dùng, AI Plus vẫn là một lựa chọn đáng giá. Nếu AI Plus được tích hợp thêm Health Premium hoặc YouTube Premium Lite, sức hấp dẫn của gói dịch vụ này sẽ còn tăng đáng kể.

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