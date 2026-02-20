Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Google Maps siết quyền truy cập, ép người dùng phải đăng nhập

Kiến Văn
Kiến Văn
20/02/2026 14:30 GMT+7

Công cụ điều hướng phổ biến nhất, Google Maps, đang áp dụng chế độ "xem hạn chế" đối với những người dùng không đăng nhập vào tài khoản Google.

Theo thông tin từ 9to5Google và nhiều báo cáo trên Reddit, chế độ hạn chế mới đã được Google Maps triển khai một cách lặng lẽ, với các phản hồi đầu tiên xuất hiện vào ngày 14.2.

Hạn chế lớn nhất mà người dùng gặp phải khi sử dụng Google Maps mà không đăng nhập là không thể xem đánh giá của các địa điểm. Mặc dù vẫn có thể xem xếp hạng sao, người dùng sẽ không có quyền truy cập vào các phản hồi chi tiết, ảnh và video do người khác chia sẻ.

Google Maps siết quyền truy cập, ép người dùng phải đăng nhập - Ảnh 1.

Người dùng phải đăng nhập tài khoản Google nếu không muốn gặp các hạn chế với Google Maps

ẢNH: REDDIT

Ngoài ra, các thông tin như mức độ đông đúc và các địa điểm liên quan, chẳng hạn như khách sạn hay nhà hàng gần đó, cũng không xuất hiện. Đặc biệt, đối với nhà hàng, người dùng không thể xem thực đơn hoặc biết liệu địa điểm đó có cung cấp dịch vụ ăn tại chỗ, mang đi hay giao hàng.

Không phải mọi tính năng Google Maps đều bị hạn chế

Tuy nhiên, một số tính năng cơ bản vẫn được giữ trong chế độ hạn chế, bao gồm giờ mở cửa, số điện thoại, địa chỉ và liên kết đến trang web chính thức. Các tính năng điều hướng như chỉ đường vẫn hoạt động bình thường.

Một thông báo trên dịch vụ cho biết: "Bạn đang thấy chế độ xem bị hạn chế của Google Maps", đồng thời cung cấp một liên kết để tìm hiểu thêm. Thông báo này nêu rõ rằng tình trạng hạn chế có thể do sự cố dịch vụ, lưu lượng truy cập cao hoặc các tiện ích mở rộng của trình duyệt gây ra. Google cũng khuyến nghị người dùng đăng nhập vào tài khoản để tránh gặp phải tình trạng này trong tương lai.

Địa giới hành chính mới từ ngày 1.7: Vì sao Google Maps chưa cập nhật?

Mặc dù Google chưa chính thức xác nhận sự thay đổi này, có vẻ như đây là một chiến lược nhằm khuyến khích người dùng tạo tài khoản Google. Theo thử nghiệm bởi phóng viên PCMag, hiện tượng hiển thị hạn chế xuất hiện trên nhiều phiên bản Google Maps dành cho cả thiết bị di động và máy tính để bàn.

