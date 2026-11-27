Google Chrome từ lâu nổi tiếng với việc tiêu tốn nhiều bộ nhớ, nhưng một báo cáo gần đây cho thấy mọi thứ đang tiến xa hơn khi chỉ riêng một tab Gemini đã sử dụng hơn 5 GB RAM. Sự tiêu hao này khiến nhiều người dùng cảm thấy trình duyệt của họ hoạt động chậm chạp bất thường.

Tab Gemini của Chrome có thể ngốn hơn 5 GB bộ nhớ RAM ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Giờ đây, tài khoản chính thức của Google đã đưa ra phản hồi các khiếu nại trên Reddit về sự cố ngốn hơn 5 GB RAM của tab Gemini. Công ty cho biết vấn đề đã được khắc phục, mặc dù chưa cung cấp thông tin chi tiết về nguyên nhân gây ra sự cố. Cải tiến này cũng nhận được xác minh từ các nguồn độc lập. Do đó, nếu vẫn gặp tình trạng chậm máy, người dùng nên mình tự kiểm tra mức sử dụng bộ nhớ của trình duyệt.

Cách giảm thiểu mức sử dụng RAM của Chrome

Để giúp kiểm tra mức sử dụng bộ nhớ của các tab, Chrome cung cấp một số công cụ hữu ích cho người dùng. Cách đơn giản nhất để kiểm tra tab nào đang tiêu tốn nhiều RAM là mở Trình quản lý tác vụ của Chrome bằng cách nhấn Shift + Esc khi đang mở trình duyệt trên Windows hoặc Linux. Người dùng cũng có thể truy cập thông qua menu ba chấm, chọn Công cụ khác > Trình quản lý tác vụ.

Khác với Task Manager của Windows, phiên bản của Chrome cho phép người dùng xem dung lượng bộ nhớ mà từng tab, tiện ích mở rộng và tiến trình nền đang sử dụng. Người dùng có thể sắp xếp theo cột Mức sử dụng bộ nhớ để dễ dàng nhận diện.

Người dùng có thể cho các tab đang mở hiển thị mức sử dụng bộ nhớ để kiểm soát tốt hơn ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ngoài ra, Chrome cũng có thể hiển thị mức sử dụng bộ nhớ khi người dùng di chuột qua một tab đang mở. Nếu không thấy thông tin này, người dùng có thể vào Cài đặt > Giao diện và bật tùy chọn Hiện mức sử dụng bộ nhớ của thẻ.

Nếu phát hiện một tab đang tiêu tốn quá nhiều RAM, người dùng có thể chọn tab đó trong Trình quản lý tác vụ của Chrome và nhấp vào Kết thúc tác vụ để dừng nó. Tuy nhiên, hãy lưu ý mọi công việc chưa được lưu trong tab đó có thể bị mất.

Chrome cũng có tính năng Trình tiết kiệm bộ nhớ, có sẵn trong Cài đặt > Hiệu suất, tự động tắt các tab không hoạt động để giải phóng RAM. Tuy nhiên, tính năng này có thể không hữu ích nếu tab tiêu tốn nhiều bộ nhớ nhất lại là tab mà người dùng đang sử dụng.