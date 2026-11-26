Một người dùng Windows 11 vừa phát hiện tiện ích mở rộng Chrome ở trạng thái nghỉ đã ghi hàng trăm gigabyte (GB) dữ liệu vào ổ SSD trong 3 ngày dù máy tính hầu như không hoạt động. Kiểm tra bằng PowerShell cho thấy Chrome đã ghi hơn 300 GB kể từ lần khởi động gần nhất, tương đương khoảng 100 GB mỗi ngày.

Ổ SSD bị bào mòn âm thầm vì các tiện ích Chrome ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Cảnh báo nguy cơ giảm tuổi thọ SSD từ những tiện ích Chrome chạy ngầm

Dù tổng bộ nhớ đệm của Chrome chỉ khoảng 3,5 GB, nhưng thư mục 'ServiceWorker CacheStorage' lại liên tục ghi rồi xóa dữ liệu. Thủ phạm là tiện ích 'Acrobat PDF' chính thức của Adobe, vốn đăng ký một dịch vụ (service worker) trên trang web của hãng và liên tục lấp đầy hạn mức đệm qua đêm kể cả khi không mở cửa sổ Chrome.

Vì hàm WriteTransferCount của PowerShell tính cả hoạt động mạng, người dùng đã chuyển sang thẻ Disk trong Resource Monitor (Resmon.exe) của Windows để đo mức ghi ổ đĩa thực tế. Sau khi gỡ tiện ích Adobe Acrobat, hủy đăng ký dịch vụ, xóa dữ liệu trang web và khởi động lại Chrome, mức ghi nhàn rỗi giảm từ khoảng 730 MB mỗi 5 phút xuống còn xấp xỉ 135 MB rồi tiếp tục hạ thêm.

Nếu nghi ngờ Chrome âm thầm ghi dữ liệu quá mức lên ổ cứng, bạn có thể mở Resource Monitor qua thanh tìm kiếm Windows và xem thẻ Disk. Ngoài ra, hãy truy cập chrome://extensions cùng chrome://serviceworker-internals/ để kiểm tra các tiện ích đã cài đặt và những service worker đang chạy.

Người đăng bài gốc thừa nhận sự cố này có thể chỉ xảy ra trên cấu hình hệ thống của riêng họ và không phải tiện ích Chrome nào cũng gây hao mòn ổ đĩa. Dù vậy, đây vẫn là lời nhắc nhở rằng các tiện ích chạy ngầm đôi khi có thể làm giảm tuổi thọ ổ SSD.