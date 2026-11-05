Lý do nên cập nhật trình duyệt Google Chrome càng sớm càng tốt

Vào ngày 3.11, Google đã phát hành phiên bản Chrome 157 lên kênh ổn định (Stable channel) dành cho người dùng Windows, Mac và Linux. Bản cập nhật dành cho máy tính mang số hiệu 157.0.8103.38/.39 trên Windows, Mac và 157.0.8103.38 trên Linux. Đồng thời, phiên bản Chrome cho Android với mã 157.0.8103.38 cũng sẽ sớm được phân phối trên Google Play trong những ngày tới.

Chrome 157 chính thức ra mắt, khắc phục 213 sự cố trên mọi nền tảng

Đợt nâng cấp lần này xử lý tổng cộng 213 vấn đề an ninh, đáng chú ý nhất là 7 lỗ hổng được Google xếp hạng ở mức Nghiêm trọng (Critical). Các lỗ hổng cho phép thực thi mã từ xa bên ngoài vùng cô lập (sandbox) được đánh giá đặc biệt nguy hiểm, vì kẻ tấn công có thể biến một lượt truy cập trang web độc hại thành mã chạy trực tiếp trên hệ điều hành mà không cần thêm bước khai thác phụ nào.

Trình duyệt Chrome đang cập nhật lên phiên bản 157 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong số các lỗi nguy hiểm, lỗ hổng CVE-2026-121229 liên quan đến lỗi hư hại bộ nhớ trong lớp chuyển đổi đồ họa ANGLE trên Android, cho phép tin tặc thực thi mã tùy ý ngoài sandbox qua trang HTML được thiết kế đặc biệt. Ngoài ra, phiên bản mới còn xử lý lỗ hổng Use-after-free trong tính năng tải trước Prerender (CVE-2026-121035) và lỗi tràn bộ đệm trong thành phần WebGPU Dawn (CVE-2026-121156), vốn tiềm ẩn nguy cơ làm sập trình duyệt hoặc cho phép chạy mã độc.

Để bảo vệ thiết bị, người dùng có thể để trình duyệt tự động cập nhật hoặc tiến hành kiểm tra thủ công nếu không muốn chờ đợi. Thao tác thực hiện bằng cách mở mục Giới thiệu về Google Chrome (About Google Chrome) trong menu Cài đặt hoặc Trợ giúp, sau đó nhấn Khởi động lại (Relaunch) ngay khi quá trình kiểm tra và tải về hoàn tất.

Quá trình cập nhật tự động có thể bị trì hoãn nếu người dùng duy trì mở trình duyệt liên tục trong thời gian dài hoặc do tiện ích mở rộng ngăn cản. Do đó, việc chủ động nâng cấp lên Chrome 157 là biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn nguy cơ bị khai thác từ các lỗ hổng nghiêm trọng vừa được phát hiện.