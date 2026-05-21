Google Translate trên Android thử nghiệm tính năng dịch thời gian thực ngoại tuyến

Kiến Văn
21/05/2026 20:34 GMT+7

Google Translate sắp hỗ trợ dịch thời gian thực ngoại tuyến trên Android, giúp người dùng bớt phụ thuộc vào chất lượng mạng khi giao tiếp ở nước ngoài.

Bản cập nhật mới nhất của Google Translate hứa hẹn sẽ mang lại nhiều tiện ích cho những người thường xuyên đi du lịch nước ngoài, đặc biệt là trong các khu vực có kết nối internet không ổn định như sân bay, tàu điện ngầm hay những địa điểm hẻo lánh. Phiên bản mới nhất trên Android sẽ tích hợp tính năng gợi ý dịch thuật thời gian thực ngoại tuyến.

Đi du lịch không lo mất mạng với tính năng mới trên Google Translate

Tính năng dịch ngoại tuyến theo thời gian thực đang được Google thử nghiệm

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ANDROID AUTHORITY

Trước đây, Google Translate đã hỗ trợ chế độ ngoại tuyến giúp người dùng tải xuống các gói ngôn ngữ và dịch văn bản mà không cần kết nối internet. Tuy nhiên, tính năng dịch thuật thời gian thực vẫn yêu cầu người dùng có kết nối internet ổn định. Nếu không, ứng dụng sẽ thông báo rằng tính năng này không khả dụng.

Giờ đây, báo cáo từ Android AuthorityAssembleDebug cho thấy Google đang chuẩn bị ra mắt giao diện dịch thuật thời gian thực ngoại tuyến trong phiên bản Android 10.17.48.914427315.6 của Google Translate. Giao diện mới cho biết người dùng cần tải ngôn ngữ tương ứng về điện thoại trước khi sử dụng dịch vụ này. Ở giai đoạn đầu, chỉ một số ngôn ngữ nhất định sẽ được hỗ trợ, với tiếng Anh, Pháp, Đức, Bồ Đào Nha, Ý và Tây Ban Nha là những ứng cử viên tiềm năng.

Tính năng mới của Google Translate giúp thay đổi trải nghiệm du lịch

Tính năng dịch thuật thời gian thực ngoại tuyến sẽ rất hữu ích cho những người đi du lịch, khi mà kết nối mạng không ổn định có thể xảy ra ở nhiều nơi như sân bay, taxi, nhà hàng hay các điểm du lịch xa xôi. Ngay cả khi sử dụng roaming hoặc eSIM, việc đảm bảo kết nối ổn định vẫn là một thách thức. Nếu tính năng này hoạt động ngoại tuyến, người dùng sẽ không còn phải phụ thuộc vào chất lượng mạng để giao tiếp.

Học ngoại ngữ theo thời gian thực miễn phí với Google Translate

Một yếu tố quan trọng khác là quyền riêng tư. Mặc dù cách thức xử lý dữ liệu giọng nói trong tính năng dịch thuật thời gian thực ngoại tuyến vẫn chưa được công bố, nhưng việc thực hiện nhiều công việc dịch thuật trên thiết bị sẽ giúp người dùng yên tâm hơn khi không muốn phụ thuộc vào xử lý đám mây.

Dù giao diện dịch thuật thời gian thực ngoại tuyến đã có vẻ hoàn thiện, vẫn chưa rõ tính năng này có ổn định hay không và thời điểm chính thức ra mắt. Dịch giọng nói thời gian thực là một chức năng phức tạp, đòi hỏi độ chính xác cao và độ trễ thấp khi hoạt động ngoại tuyến, đồng thời kiểm soát kích thước và mức tiêu thụ hiệu năng của thiết bị di động. Do đó, có thể Google đang chuẩn bị cho tính năng này nhưng vẫn cần thêm thời gian thử nghiệm trước khi chính thức phát hành.

