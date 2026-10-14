Google triển khai mô hình mạnh mẽ nhất Gemini 4 Argon

Vào cuối tháng 9, Google đã giới thiệu Gemini 4 Argon - câu trả lời mạnh mẽ nhất của công ty đối với các mô hình AI (trí tuệ nhân tạo) hàng đầu từ OpenAI và Anthropic. Tuy nhiên, một vấn đề lớn đã nảy sinh: hầu hết người dùng không thể tiếp cận công nghệ này. Khi ra mắt, Argon chỉ được cung cấp cho một nhóm nhỏ người thử nghiệm, các đối tác đáng tin cậy và các dự án chính phủ, trong khi Google tiếp tục thử nghiệm mô hình trước khi mở rộng ra thị trường.

Gemini 4 Argon bắt đầu được phủ sóng rộng rãi, ngoại trừ người dùng Gemini miễn phí ẢNH: GOOGLE

Giờ đây, sau hai tuần, Google đã chính thức mở cửa Gemini 4 Argon đến với người dùng toàn cầu. Hiện tại, Gemini 4 Argon có sẵn cho các nhà phát triển và doanh nghiệp thông qua gói API Gemini trả phí, AI Studio và nền tảng Gemini của Google. Người dùng đăng ký AI Ultra cũng có thể truy cập thông qua Antigravity, trong khi cả người dùng đăng ký AI Pro và Ultra đều có thể sử dụng Argon trong ứng dụng Gemini và AI Mode trong Search.

Gemini 4 Argon mạnh mẽ đến đâu?

Argon được thiết kế chủ yếu cho các tác vụ nặng, với mục tiêu phục vụ cho các lĩnh vực như lập trình, tài chính, pháp lý, an ninh mạng và khoa học - nơi mô hình cần xử lý các nhiệm vụ phức tạp trong thời gian dài thay vì chỉ đưa ra câu trả lời nhanh chóng. Google cho biết Argon hiện đứng đầu bảng xếp hạng Vals Index, công cụ đo lường hiệu suất AI trong các lĩnh vực này.

Giá truy cập API của Argon cũng khá cạnh tranh, với mức giá giới thiệu là 2 USD cho mỗi triệu token đầu vào và 10 USD cho mỗi triệu token đầu ra, trong đó các token đầu vào được lưu vào bộ nhớ đệm sẽ được giảm giá 95%.

Google đã công bố quá trình triển khai sẽ bắt đầu từ những khách hàng sử dụng API trả phí và những người đăng ký AI Ultra. Công ty đã ghi nhận nhiều thành tựu đáng kể từ Argon, bao gồm việc tăng số lượng mã được gửi nội bộ lên hơn 35% và giảm số lần hoàn tác gần một phần ba. Các kỹ sư Chrome cũng đã áp dụng Argon trong việc tái cấu trúc hàng trăm tệp trong mã nguồn khoảng 40 triệu dòng của Chromium.

Mặc dù quyền truy cập đã được mở rộng, nhưng người dùng Gemini miễn phí vẫn chưa thể tận hưởng tính năng này. Hiện tại, Argon vẫn là một đặc quyền dành riêng cho người dùng Google AI Pro hoặc Ultra.