Góp tiền mua cá giống, 2 năm sau cả xóm cùng chia cá vui như hội

Mạng xã hội chia sẻ hình ảnh và đoạn clip ghi lại cảnh người dân ở xóm Trắng Cát (xã Yên Phú, tỉnh Phú Thọ) hào hứng vui vẻ nhận cá sau khi kéo lưới. Những mẻ cá tươi được chia đều từng phần để ai cũng được cá sau vài năm góp tiền mua cá giống. Với người dân nơi đây, giá trị không nằm ở số cá nhận được mà chính là niềm vui, sự đoàn kết của cả xóm.



Chia sẻ với Thanh Niên, ông Đặng Thế Tùng, chủ nhân đoạn clip cho biết khoảng tháng 5 hằng năm, người dân trong xóm tổ chức kéo lưới. Mỗi lần kéo lưới, người lớn trẻ nhỏ đều háo hức tham gia, không khí vui vẻ giống ngày hội của làng.

Người dân xóm Trắng Cát tập trung xem kéo cá ở hồ Deo ẢNH: NVCC

"Mỗi hộ trong xóm góp một khoản để mua cá giống, cá được thả tự nhiên, không ăn thức ăn công nghiệp. Dù hồ chứa nhiều cá nuôi nhưng mọi người không sợ tình trạng trộm cắp vì ai cũng có ý thức bảo vệ chung để vài năm kể từ ngày thả giống sẽ có cá để thu hoạch", ông Tùng cho biết.

Người dân tập trung kéo cá ẢNH: NVCC

Chị Bùi Thị Lâm (40 tuổi, phó trưởng xóm Trắng Cát) cho biết hồ nuôi cá của xóm có tên là hồ Deo. Theo chị Lâm, không ai nhớ rõ truyền thống này bắt đầu từ khi nào, chỉ biết từ khi còn nhỏ chị đã thấy người dân trong xóm cùng nhau thả cá rồi đến kỳ lại tụ họp kéo lưới thu hoạch.

Cá sau khi kéo lên được chia đều cho bà con trong xóm ẢNH: NVCC

Hồ Deo thuộc sự quản lý của UBND xã Yên Phú, giữ vai trò quan trọng trong việc cung cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp cho người dân địa phương. Hằng năm, 183 hộ dân trong xóm sẽ đóng góp 100.000 đồng/hộ để mua cá giống thả xuống hồ. Những gia đình muốn nhận nhiều phần cá hơn có thể đăng ký thêm suất, tương ứng 200.000 đồng cho 2 suất, 300.000 đồng cho 3 suất...

"Các loại cá được thả chủ yếu là cá chép, cá trắm, cá rô phi, cá mè… Sau khoảng 2 năm, bà con sẽ cùng nhau kéo lưới thu hoạch. Có năm được nhiều, có năm ít, riêng năm nay thu được khoảng 2 tấn cá. Thậm chí có năm số cá chia về cho mỗi nhà còn thấp hơn số tiền góp ban đầu, nhưng ai cũng vui vì đây là nét truyền thống gắn kết tình làng nghĩa xóm", chị Lâm chia sẻ.

Sau khi kéo lưới, bà con sẽ tiếp tục chờ nước trong hồ đầy lên để tiếp tục thả cá giống. Cứ như vậy, truyền thống thả cá và kéo lưới được giữ gìn suốt nhiều năm.