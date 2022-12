Góp vốn cho những 'con ma nhà họ Hứa'

Công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố 3 vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến việc huy động vốn để mua bất động sản với số tiền lên đến hàng trăm tỉ đồng.

3 vụ án khác nhau, nhưng hình thức lừa đảo giống nhau và cũng không mới. Trong 3 người đã bị công an khởi tố bị can để điều tra hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, có 2 bị can từng là lãnh đạo phường, công chức địa chính phường và 1 bị can là con gái của một ông chủ nhà hàng nổi tiếng ở Nghệ An.

Thủ đoạn của nhóm bị can nói trên là lợi dụng cơn “sốt đất” thời gian qua, rủ nhiều người quen biết góp vốn để buôn bất động sản với viễn cảnh sẽ có lãi lớn. Do cả tin vào vị trí công việc và gia thế của các bị can này, nhiều người đã không ngần ngại dùng tiền tích cóp của gia đình, thậm chí đi vay nhiều tỉ đồng để góp vốn. Đáng nói, “cơ sở pháp lý” cho việc góp vốn này chỉ là mảnh giấy viết tay giao nhận tiền.

Thay vì dùng tiền của những người đã góp vốn để mua đất, các bị can này chỉ mua đất… trên giấy, nhiều lô đất “ma” (không có thật), một số lô đất có thực nhưng không hề có giao dịch mua bán nào giữa bị can và chủ đất. Khi người góp vốn nghi ngờ và có ý định tố cáo, các bị can này tiếp tục lừa những nạn nhân khác để lấy tiền trả cho nạn nhân trước nhằm xoa dịu tình hình. Nhưng cuối cùng, trò lừa đảo cũng bị vỡ lở.





Theo một số điều tra viên, người góp vốn do quá tin vào người huy động vốn nên không kiểm soát việc mua bán đất có thực hay không và khi sự việc vỡ lở, người huy động vốn tuyên bố vỡ nợ thì người góp vốn có nguy cơ trắng tay.

Bài học từ những vụ việc nêu trên là hãy cẩn trọng khi góp vốn vào những dự án “ma”, đặc biệt cảnh giác với những chiêu trò của những nhóm người lợi dụng các cơn “sốt đất” ảo để tạo ra những cái bẫy chờ sẵn người nhẹ dạ.