GS Nguyễn Đình Hối, người tiên phong xây dựng BV đại học đúng nghĩa

Người tiên phong xây dựng BV đại học

GS Nguyễn Đình Hối sinh ngày 2.1.1936 tại xã Tân Dân, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa (nay là xã Tân Dân, tỉnh Thanh Hóa), trong một gia đình giàu truyền thống hiếu học. Năm 1954, ông đồng thời đỗ thủ khoa Trường ĐH Sư phạm và Trường ĐH Y khoa Hà Nội, rồi chọn ngành y với mong muốn chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe người dân.

GS Nguyễn Đình Hối, nguyên Hiệu trưởng ĐH Y Dược TP.HCM, Giám đốc đầu tiên BV ĐH Y Dược TP.HCM ẢNH: BVCC

Sau khi tốt nghiệp bác sĩ năm 1960, ông được giữ lại giảng dạy tại Trường ĐH Y Hà Nội trước khi chuyển sang Bộ môn Ngoại dưới sự hướng dẫn của GS Tôn Thất Tùng. Mười năm làm trưởng phiên trực, 8 năm làm bác sĩ tham vấn tại Bệnh viện (BV) Việt Đức đã rèn giũa ở ông tác phong nghiêm cẩn, chuẩn mực của một nhà ngoại khoa.

Năm 1981, theo lời mời của GS Trương Công Trung, ông vào công tác tại ĐH Y Dược TP.HCM. Từ giảng viên Bộ môn Ngoại, ông lần lượt đảm nhiệm cương vị Trưởng khoa Y rồi Hiệu trưởng ĐH Y Dược TP.HCM giai đoạn 1993 - 2007. Trong thời gian lãnh đạo nhà trường, ông cùng tập thể mở rộng quy mô từ 3 lên 7 khoa, từng bước hình thành mô hình đào tạo đa ngành trong lĩnh vực khoa học sức khỏe và chuẩn hóa công tác đào tạo y khoa.

Dấu ấn lớn nhất của ông là hiện thực hóa mô hình Trường - Viện đầu tiên tại VN khi trực tiếp xây dựng BV ĐH Y Dược TP.HCM (thành lập năm 2000, xây dựng năm 2006), một BV không sử dụng ngân sách nhà nước. Với GS Nguyễn Đình Hối, giám đốc đầu tiên của BV, đây không chỉ là một công trình y tế mà còn là nơi gắn kết đào tạo, nghiên cứu và điều trị trong cùng một hệ thống.

Đến nay, BV ĐH Y Dược TP.HCM đã trở thành một trong những cơ sở y tế lớn của cả nước, hiện thực hóa khát vọng xây dựng một BV đại học đúng nghĩa, phục vụ hàng triệu người bệnh.

Một đời gieo tri thức

GS Nguyễn Đình Hối dành gần như trọn cuộc đời cho giảng đường. Hàng trăm bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa, thạc sĩ và tiến sĩ đã trưởng thành từ sự dìu dắt của ông. Ông là tác giả 6 sách chuyên khảo, chủ biên 10 tập Bài giảng Bệnh học Ngoại khoa, bộ Bách khoa thư bệnh học, tham gia biên soạn các bộ từ điển Ngoại khoa Anh - Pháp - Việt, từ điển Y học Anh - Pháp - Việt và công bố hơn 70 công trình nghiên cứu cùng nhiều đề tài khoa học cấp thành phố, cấp bộ và cấp nhà nước. Ông còn sáng lập Câu lạc bộ sức khỏe và đời sống nhằm phổ biến kiến thức y học cho cộng đồng.

GS Nguyễn Đình Hối (phải) cùng ê kíp trong 1 ca phẫu thuật ẢNH: BVCC

GS Nguyễn Đình Hối từng là Chủ tịch Hội đồng khoa học kỹ thuật Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng các trường ĐH y dược, Chủ tịch Hội đồng Chức danh GS ngành y học VN, Chủ tịch Hội Phẫu thuật nội soi VN, Phó chủ tịch Hội Ngoại khoa VN, Phó chủ tịch Hội Khoa học tiêu hóa VN.

Với những đóng góp to lớn ấy, GS Nguyễn Đình Hối được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Danh hiệu Nhà giáo nhân dân 1996, Huân chương Lao động hạng nhì, ba; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhì; Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; Giải thưởng Tôn Thất Tùng năm 2004; Giải thưởng Khoa học sáng tạo công nghệ năm 2006 vì những đóng góp to lớn vào sự phát triển của ngành y học VN; Giải thưởng Thành tựu trọn đời của Hiệp hội Quản lý BV châu Á năm 2025.

Sự ra đi của GS Nguyễn Đình Hối khiến nhiều thế hệ học trò tại ĐH Y Dược TP.HCM bùi ngùi. Nhiều thế hệ bác sĩ ĐH Y Dược TP.HCM vẫn nhắc lại lời dạy của ông: "Học kỹ thuật mổ 3 - 5 năm là có thể thành thạo, nhưng học để không mổ mà bệnh nhân vẫn khỏe thì phải học cả cuộc đời". Và ông cũng thường nhắc: "Y đức không phải là lời nói suông. Y đức thể hiện trong cách đối nhân xử thế, điều trị toàn diện người bệnh chứ không phải chỉ điều trị bệnh". Với ông, người thầy thuốc chỉ thật sự hiểu ý nghĩa của hai chữ "từ mẫu" khi biết lắng nghe và đặt mình vào vị trí của người bệnh.