Sau 13 năm chờ đợi, Grand Theft Auto VI (GTA 6) cuối cùng cũng đến ngày phát hành chính thức, 19.11. Ngay trước thềm phát hành, giá của PlayStation 5 Pro đã tăng mạnh, cho thấy sự háo hức của người hâm mộ đối với phiên bản mới nhất của GTA.

Giờ đây, theo đánh giá từ Metacritic, GTA 6 đã đạt điểm số 99, chính thức trở thành trò chơi được đánh giá cao nhất mọi thời đại và san bằng kỷ lục mà The Legend of Zelda: Ocarina of Time đạt được trước đó.

GTA 6 đã nhận điểm đánh giá gần như tuyệt đối từ Metacritic ẢNH: ROCKSTAR GAMES

Hiện tại, bốn tựa game GTA khác do Rockstar phát triển đang nằm trong top 20 trên Metacritic, trong khi Red Dead Redemption 2 cũng của nhà phát triển này đang đứng ở vị trí thứ 11. Những kết quả cho thấy sự yêu mến của giới phê bình dành cho phong cách giải trí của Rockstar, đồng thời chứng minh nỗ lực duy trì chất lượng sản phẩm mà nhà phát triển này hướng đến.

Đánh giá từ giới phê bình với GTA 6

GTA 6 nổi bật với thế giới mở rộng lớn và sự chú trọng đến từng chi tiết. Nhà phê bình Luke Reilly từ IGN cho biết: "Với độ chi tiết tinh tế và vô vàn tiềm năng để thử nghiệm, GTA 6 đã không ngừng làm tôi kinh ngạc". Ông nhấn mạnh rằng đây là trò chơi điện tử ấn tượng nhất mà bản thân từng chơi.

Trong khi đó, Joey Carr từ SVG ca ngợi GTA 6 là một trò chơi hoàn hảo, với cốt truyện tuyệt vời, nhân vật đáng nhớ và các nhiệm vụ được thiết kế tinh tế. Ông cho rằng bản đồ Leonida xứng đáng kế thừa Los Santos.

GTA 6 sẽ hoạt động tốt nhất trên PlayStation 5 Pro, hệ máy duy nhất hỗ trợ công nghệ đổ bóng bằng ray tracing. Đây là lý do tại sao Sony quyết định tăng giá sản phẩm. Mặc dù vậy, các đánh giá cho thấy mọi người chơi, bất kể hệ máy, đều sẽ có trải nghiệm tuyệt vời với trò chơi này.