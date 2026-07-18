Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Gu thời trang ấn tượng của mỹ nam trẻ nhất 'Anh trai vượt ngàn chông gai'

Thạch Anh
Thạch Anh
Xuất hiện tại một sự kiện, Thái Lê Minh Hiếu - một trong ba ứng viên trẻ tuổi nhất của 'Anh trai vượt ngàn chông gai' - ghi điểm bởi phong cách thời trang trẻ trung, năng động.

Giữa nhịp sống thời trang ngày càng ưu tiên tính ứng dụng, nhiều bạn trẻ theo đuổi những những thiết kế tối giản nhưng đủ tinh tế, có thể linh hoạt biến hóa trong nhiều hoàn cảnh. Bộ sưu tập thu đông 2026 cùng biểu tượng City Fox Maison Kitsuné vừa được giới thiệu tại TP.HCM cho thấy rõ tinh thần ấy thông qua loạt bản phối của nhiều nghệ sĩ và fashionista Việt.

Thái Lê Minh Hiếu đọ phong cách thời trang cùng dàn sao Việt

'Gu' thời trang ấn tượng của mỹ nam trẻ nhất 'Anh trai vượt ngàn chông gai' - Ảnh 1.

Phong cách năng động của Thái Lê Minh Hiếu

Ảnh: BTC

Trong đó, sự xuất hiện của Thái Lê Minh Hiếu được nhiều người quan tâm. Anh mang đến màu sắc grunge với áo graphic, quần cargo và bốt buộc dây. Cách kết hợp giữa những món đồ cơ bản và phụ kiện cá tính tạo nên tổng thể đậm chất streetwear.

Thời gian qua, Thái Lê Minh Hiếu gây chú ý khi góp mặt trong show thực tế Anh trai vượt ngàn chông gai, là một trong ba gương mặt trẻ tuổi nhất chương trình. Với lợi thế về ngoại hình cùng phong cách thời trang ấn tượng và sự đa năng, "anh tài" sinh năm 2002 được kỳ vọng mang đến bất ngờ cho khán giả trong show âm nhạc này.

'Gu' thời trang ấn tượng của mỹ nam trẻ nhất 'Anh trai vượt ngàn chông gai' - Ảnh 2.

Quỳnh Anh Shyn và Nam Phùng lựa chọn những thiết kế mang tinh thần đường phố. Các phom dáng oversized, cardigan, denim và knitwear được phối trên bảng màu trung tính, tạo cảm giác hiện đại mà không quá cầu kỳ

Ảnh: BTC

'Gu' thời trang ấn tượng của mỹ nam trẻ nhất 'Anh trai vượt ngàn chông gai' - Ảnh 3.

Quang Hùng MasterD tiếp tục trung thành với phong cách preppy đang trở lại mạnh mẽ trong vài mùa gần đây. Nam ca sĩ phối cardigan đen cùng áo polo và quần họa tiết, tạo nên diện mạo thanh lịch nhưng vẫn trẻ trung

Ảnh: BTC

'Gu' thời trang ấn tượng của mỹ nam trẻ nhất 'Anh trai vượt ngàn chông gai' - Ảnh 4.

JSOL chọn cardigan dệt kim phối cùng tông trắng kem. Không nhiều chi tiết nổi bật, nhưng chính sự tiết chế này lại là điểm mạnh của bản phối

Ảnh: BTC

'Gu' thời trang ấn tượng của mỹ nam trẻ nhất 'Anh trai vượt ngàn chông gai' - Ảnh 5.

Tương tự, Orange xuất hiện với cardigan điểm logo cáo đặc trưng của thương hiệu. Nữ ca sĩ giữ bảng màu nhẹ nhàng, kết hợp những món đồ cơ bản để tạo hình ảnh nữ tính và gần gũi. Đây cũng là cách phối được nhiều tín đồ thời trang lựa chọn trong thời gian gần đây

Ảnh: BTC

'Gu' thời trang ấn tượng của mỹ nam trẻ nhất 'Anh trai vượt ngàn chông gai' - Ảnh 6.

Trong khi đó, Võ Điền Gia Huy xây dựng hình ảnh thư sinh với áo phông trắng, sơ mi xanh và quần denim - một công thức đơn giản nhưng hiệu quả. Chiếc đồng hồ trở thành điểm nhấn vừa đủ, giúp tổng thể cân bằng giữa vẻ lịch lãm và năng động

Ảnh: BTC

'Gu' thời trang ấn tượng của mỹ nam trẻ nhất 'Anh trai vượt ngàn chông gai' - Ảnh 7.

Yeolan chọn sơ mi xanh phối cùng tank top trắng, tạo cảm giác nhẹ nhàng, phù hợp với mùa hè

Ảnh: BTC

'Gu' thời trang ấn tượng của mỹ nam trẻ nhất 'Anh trai vượt ngàn chông gai' - Ảnh 8.

Công Dương cũng lựa chọn phong cách tối giản, mang đến hình ảnh nam tính nhưng vẫn trẻ trung

Ảnh: BTC

'Gu' thời trang ấn tượng của mỹ nam trẻ nhất 'Anh trai vượt ngàn chông gai' - Ảnh 9.

An Phương lựa chọn bản phối trẻ trung với áo thun oversized kết hợp chân váy xếp tầng màu pastel

Ảnh: BTC

Tin liên quan

Duy Khánh phủ nhận tin đồn rút khỏi 'Anh trai vượt ngàn chông gai'

Duy Khánh phủ nhận tin đồn rút khỏi 'Anh trai vượt ngàn chông gai'

Giữa lúc vướng nhiều tranh cãi sau tập 2 của 'Anh trai vượt ngàn chông gai 2026' và những đồn đoán trên mạng xã hội, diễn viên Duy Khánh lên tiếng phủ nhận tin đồn.

Khám phá thêm chủ đề

Thái Lê Minh Hiếu Anh trai vượt ngàn chông gai City Fox Quỳnh Anh Shyn Quang Hùng MasterD

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận