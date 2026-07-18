Gu thời trang ấn tượng của mỹ nam trẻ nhất 'Anh trai vượt ngàn chông gai'

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Xuất hiện tại một sự kiện, Thái Lê Minh Hiếu - một trong ba ứng viên trẻ tuổi nhất của 'Anh trai vượt ngàn chông gai' - ghi điểm bởi phong cách thời trang trẻ trung, năng động.
Giữa nhịp sống thời trang ngày càng ưu tiên tính ứng dụng, nhiều bạn trẻ theo đuổi những những thiết kế tối giản nhưng đủ tinh tế, có thể linh hoạt biến hóa trong nhiều hoàn cảnh. Bộ sưu tập thu đông 2026 cùng biểu tượng City Fox Maison Kitsuné vừa được giới thiệu tại TP.HCM cho thấy rõ tinh thần ấy thông qua loạt bản phối của nhiều nghệ sĩ và fashionista Việt.
Thái Lê Minh Hiếu đọ phong cách thời trang cùng dàn sao Việt
Trong đó, sự xuất hiện của Thái Lê Minh Hiếu được nhiều người quan tâm. Anh mang đến màu sắc grunge với áo graphic, quần cargo và bốt buộc dây. Cách kết hợp giữa những món đồ cơ bản và phụ kiện cá tính tạo nên tổng thể đậm chất streetwear.
Thời gian qua, Thái Lê Minh Hiếu gây chú ý khi góp mặt trong show thực tế Anh trai vượt ngàn chông gai, là một trong ba gương mặt trẻ tuổi nhất chương trình. Với lợi thế về ngoại hình cùng phong cách thời trang ấn tượng và sự đa năng, "anh tài" sinh năm 2002 được kỳ vọng mang đến bất ngờ cho khán giả trong show âm nhạc này.
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