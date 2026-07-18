Gu thời trang ấn tượng của mỹ nam trẻ nhất 'Anh trai vượt ngàn chông gai'

Giữa nhịp sống thời trang ngày càng ưu tiên tính ứng dụng, nhiều bạn trẻ theo đuổi những những thiết kế tối giản nhưng đủ tinh tế, có thể linh hoạt biến hóa trong nhiều hoàn cảnh. Bộ sưu tập thu đông 2026 cùng biểu tượng City Fox Maison Kitsuné vừa được giới thiệu tại TP.HCM cho thấy rõ tinh thần ấy thông qua loạt bản phối của nhiều nghệ sĩ và fashionista Việt.

Thái Lê Minh Hiếu đọ phong cách thời trang cùng dàn sao Việt

Phong cách năng động của Thái Lê Minh Hiếu Ảnh: BTC

Trong đó, sự xuất hiện của Thái Lê Minh Hiếu được nhiều người quan tâm. Anh mang đến màu sắc grunge với áo graphic, quần cargo và bốt buộc dây. Cách kết hợp giữa những món đồ cơ bản và phụ kiện cá tính tạo nên tổng thể đậm chất streetwear.

Thời gian qua, Thái Lê Minh Hiếu gây chú ý khi góp mặt trong show thực tế Anh trai vượt ngàn chông gai, là một trong ba gương mặt trẻ tuổi nhất chương trình. Với lợi thế về ngoại hình cùng phong cách thời trang ấn tượng và sự đa năng, "anh tài" sinh năm 2002 được kỳ vọng mang đến bất ngờ cho khán giả trong show âm nhạc này.

Quỳnh Anh Shyn và Nam Phùng lựa chọn những thiết kế mang tinh thần đường phố. Các phom dáng oversized, cardigan, denim và knitwear được phối trên bảng màu trung tính, tạo cảm giác hiện đại mà không quá cầu kỳ Ảnh: BTC

Quang Hùng MasterD tiếp tục trung thành với phong cách preppy đang trở lại mạnh mẽ trong vài mùa gần đây. Nam ca sĩ phối cardigan đen cùng áo polo và quần họa tiết, tạo nên diện mạo thanh lịch nhưng vẫn trẻ trung Ảnh: BTC

JSOL chọn cardigan dệt kim phối cùng tông trắng kem. Không nhiều chi tiết nổi bật, nhưng chính sự tiết chế này lại là điểm mạnh của bản phối Ảnh: BTC

Tương tự, Orange xuất hiện với cardigan điểm logo cáo đặc trưng của thương hiệu. Nữ ca sĩ giữ bảng màu nhẹ nhàng, kết hợp những món đồ cơ bản để tạo hình ảnh nữ tính và gần gũi. Đây cũng là cách phối được nhiều tín đồ thời trang lựa chọn trong thời gian gần đây Ảnh: BTC

Trong khi đó, Võ Điền Gia Huy xây dựng hình ảnh thư sinh với áo phông trắng, sơ mi xanh và quần denim - một công thức đơn giản nhưng hiệu quả. Chiếc đồng hồ trở thành điểm nhấn vừa đủ, giúp tổng thể cân bằng giữa vẻ lịch lãm và năng động Ảnh: BTC

Yeolan chọn sơ mi xanh phối cùng tank top trắng, tạo cảm giác nhẹ nhàng, phù hợp với mùa hè Ảnh: BTC

Công Dương cũng lựa chọn phong cách tối giản, mang đến hình ảnh nam tính nhưng vẫn trẻ trung Ảnh: BTC