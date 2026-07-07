Duy Khánh phủ nhận tin đồn rút khỏi 'Anh trai vượt ngàn chông gai'

Sau nhiều ngày xuất hiện tin đồn sẽ rút khỏi Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, tối 6.7 diễn viên Duy Khánh đã chính thức lên tiếng trong nhóm trò chuyện với người hâm mộ. Nam diễn viên phủ nhận thông tin lan truyền, đồng thời khẳng định vẫn sẽ tiếp tục đồng hành cùng chương trình.

Mở đầu chia sẻ, Duy Khánh cho biết anh muốn khoe lại hình xăm lớn nhất trên cơ thể vì đây là dấu ấn gắn liền với Anh trai vượt ngàn chông gai. Theo nam nghệ sĩ, chương trình là "ngôi nhà thứ hai", nơi anh từng trải qua nhiều cung bậc cảm xúc và luôn trân trọng những kỷ niệm đã có. Anh ví mình như "đứa con xa nhà hai năm" nay được trở về đoàn tụ với "mẹ và anh cả", tiếp tục gặp gỡ các anh em nghệ sĩ cũng như những thành viên mới. Sau hơn một tháng ghi hình trở lại, Duy Khánh cho biết anh cảm nhận được sự gắn kết, yêu thương giữa các thành viên và xem đây như một gia đình.

Nam diễn viên xem Anh trai vượt ngàn chông gai là "ngôi nhà thứ hai" và mong muốn tiếp tục đồng hành cùng chương trình ẢNH: BTC

Đáng chú ý, trước những đồn đoán liên quan đến việc rời chương trình, Duy Khánh khẳng định: "Một khi Khánh về nhà với mẹ và các anh em trong gia đình rồi thì Khánh sẽ không bao giờ chủ động rời đi như những thông tin đang được lan truyền trên mạng xã hội".

Nam diễn viên cho biết muốn chia sẻ thông tin này để người hâm mộ yên tâm. Anh nói sẽ tiếp tục trân trọng hành trình phía trước, dù phải đối diện với nhiều thử thách. Duy Khánh cũng bày tỏ mong muốn dành bốn tháng của mùa hè 2026 để học hỏi, cải thiện và hoàn thiện bản thân, đồng thời luôn lắng nghe những góp ý từ khán giả. "Tôi hứa sẽ cố gắng nhiều hơn, hoàn thiện những điều chưa tốt của bản thân để không phụ lòng những người yêu thương mình", anh chia sẻ.

Phát ngôn của Duy Khánh được đưa ra trong bối cảnh chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 vướng nhiều tranh cãi liên quan đến khâu vận hành và kiểm duyệt nội dung.

Ban tổ chức lên tiếng sau loạt tranh cãi

Cùng ngày 6.7, ban tổ chức cũng đăng tải thư xin lỗi gửi khán giả và cộng đồng người hâm mộ. Ê kíp thừa nhận những sự việc xảy ra trong thời gian qua khiến nhiều người "buồn lòng, hoang mang, phẫn nộ, thậm chí lung lay niềm tin" vào chương trình.

Theo ban tổ chức, trong lúc phát sóng tập 2 tối 4.7, ê kíp đã lơ là trong khâu kiểm duyệt nội dung trên nhóm cộng đồng của chương trình, dẫn đến việc một bài đăng có nội dung gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh nghệ sĩ được duyệt hiển thị. Dù bài viết đã được gỡ ngay sau khi phát hiện, ê kíp nhìn nhận đây là sai phạm nghiêm trọng.

Duy Khánh chia sẻ sẽ nỗ lực hoàn thiện bản thân và lắng nghe những góp ý từ khán giả trong suốt hành trình của chương trình ẢNH: BTC

Ngoài ra, đơn vị sản xuất cũng thừa nhận còn xảy ra những thiếu sót liên quan đến nội dung hiển thị trên các nền tảng nhạc số và trong quá trình phát hành tiết mục trên YouTube, khiến nhiều khán giả không hài lòng. Ban tổ chức cho biết đã rà soát toàn bộ quy trình vận hành, siết chặt khâu kiểm duyệt, đồng thời kỷ luật nghiêm các cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ. Ê kíp cam kết những sai sót tương tự sẽ không tái diễn trong thời gian tới.

Việc Duy Khánh khẳng định không rời Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 cùng lời xin lỗi chính thức từ ban tổ chức phần nào giúp làm rõ những đồn đoán xuất hiện trên mạng xã hội trong những ngày gần đây. Tuy vậy, những tranh cãi xoay quanh chương trình vẫn đang nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, đặc biệt khi mùa phát sóng vẫn còn tiếp diễn.