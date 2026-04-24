Gương mặt ‘lạ’ cực hay, Hoàng Hên lại rực rỡ: Hà Nội đánh bại Ninh Bình ở cuộc đấu trí đỉnh cao

Thế trận siêu kịch tính

Dù phải gặp một đối thủ rất mạnh và đang sở hữu phong độ cao là CLB Hà Nội, HLV Bae Ji-won vẫn không muốn mạo hiểm với Nguyễn Hoàng Đức, cầu thủ chưa đạt thể trạng tốt nhất. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cất ngôi sao lớn nhất của CLB Ninh Bình trên băng ghế dự bị, đặt niềm tin vào tiền vệ Trần Thành Trung. Việt kiều trẻ tuổi được chơi bên cạnh đàn anh Nguyễn Trọng Long. Trong khi đó, Nguyễn Đức Chiến được xếp đá trung vệ.

Đó là lý do đội bóng cố đô có phần mất kiểm soát ở tuyến giữa bởi HLV Harry Kewell bố trí các cầu thủ giàu kinh nghiệm như Đậu Văn Toàn, Đỗ Hùng Dũng đá tiền vệ trung tâm. Ngoài ra, Đỗ Hoàng Hên hay Nguyễn Văn Quyết cũng sẵn sàng lùi sâu hỗ trợ.

Ngay ở phút thứ 3, số ít CĐV CLB Hà Nội có mặt tại sân Ninh Bình đã có dịp ăn mừng. Sau một tình huống đập nhả ở khu trung lộ, Đỗ Hùng Dũng tung cú sút ở rìa vòng cấm địa. Bóng đi chìm và hiểm hóc, khiến thủ môn Đặng Văn Lâm không thể cản phá.

Hùng Dũng có bàn thắng thứ 2 ở V-League mùa này ẢNH: MINH TÚ

Anh Tiệp (33) đáp lại niềm tin của HLV Kewell bằng 1 bàn thắng ẢNH: MINH TÚ

Sau bàn thua, CLB Ninh Bình vùng lên tìm kiếm bàn gỡ. Lần lượt Dụng Quang Nho, Geovane Magno tung ra các pha dứt điểm đáng chú ý nhưng không thành công. Khi chưa thể có bàn gỡ hòa, các học trò HLV Bae Ji-won lại nhận bàn thua thứ 2. Phút 45+1, sau một tình huống đá phạt góc bên cánh phải, Xuân Mạnh của CLB Hà Nội đánh đầu vào trong, tạo điều kiện cho cầu thủ trẻ Nguyễn Anh Tiệp đánh đầu cận thành, nâng tỷ số lên 2-0. Đáng chú ý, trung vệ sinh năm 2006 là phương án thay người bất đắc dĩ của HLV Harry Kewell khi trám vào chỗ Đỗ Duy Mạnh để lại (rời sân ở phút 33 vì chấn thương).

Chỉ 2 phút sau, cơ hội có điểm thắp lên với CLB Ninh Bình. Từ tình huống ném biên của Quang Nho, Vũ Đình Hai đánh đầu phá bóng. Bóng đi đến một vị trí trống trải và Geovane di chuyển rất nhanh để tung cú sút bằng chân phải không thuận, khiến thủ môn Quan Văn Chuẩn vào lưới nhặt bóng. 2 đội bước vào giờ nghỉ với kết quả 2-1 nghiêng về CLB Hà Nội.

Geovane là nhân tố chơi nổi bật nhất bên phía CLB Ninh Bình trong 45 phút đầu tiên ẢNH: MINH TÚ

Hoàng Hên lại tỏa sáng

CLB Hà Nội tiếp tục chơi ấn tượng ở đầu hiệp. Phút 58, Hoàng Hên có pha đi bóng khéo léo bên cánh trái rồi căng ngang vào trong cho Văn Quyết. Tiền đạo kỳ cựu thực hiện cú dứt điểm 1 chạm hiểm hóc, nâng tỷ số lên 3-1 cho đội bóng thủ đô.

Nhưng cũng chỉ 3 phút sau, CLB Ninh Bình có lời đáp trả. Nhà vô địch SEA Games 33 Nguyễn Quốc Việt thực hiện cú đá phạt trực tiếp, bóng chạm hàng rào CLB Hà Nội rồi đổi hướng, khiến thủ môn Văn Chuẩn không kịp phản xạ. Lúc này, khoảng cách vẫn chỉ là 1 bàn.

Văn Quyết vẫn xứng đáng là đầu tàu của CLB Hà Nội dù anh đã bước sang tuổi 34 ẢNH: MINH TÚ

Quốc Việt có lần thứ 2 làm tung lưới CLB Hà Nội ở mùa giải này ẢNH: MINH TÚ

Đến phút 65, Hoàng Đức được tung vào sân thay Quang Nho nhằm cải thiện sức mạnh tấn công của CLB Ninh Bình. Trong phần còn lại của trận đấu, đội bóng cố đô đẩy cao đội hình với hy vọng có ít nhất 1 điểm. Rất nhiều cơ hội ngon ăn đã được tạo ra, nhưng trong ngày CLB Hà Nội phòng ngự khôn ngoan và cũng rất kiên cường, trong đó có tình huống Anh Tiệp. của CLB Hà Nội chỉ có thể phá bóng ngay trên vạch vôi, CLB Ninh Bình phải chấp nhận thất bại 2-3 chung cuộc.

Với kết quả này, CLB Hà Nội đứng thứ 4 với 36 điểm. Lúc này, khoảng cách giữa thầy trò HLV Kewell và CLB Ninh Bình chỉ là 1 điểm. Không chỉ vậy, CLB Hà Nội còn trả sòng phẳng món nợ với đội bóng cố đô. Ở lượt đi, CLB Ninh Bình giành chiến thắng 2-1.