Hà Anh Tuấn cùng lãnh đạo UBND TP.HCM tiếp sức bệnh nhi ghép gan

Thu Thủy
Thu Thủy
21/05/2026 10:23 GMT+7

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường cùng ca sĩ Hà Anh Tuấn đã đến thăm và động viên bệnh nhi Nguyễn Hồng Điệp tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 sau ca ghép gan đầy cam go.

Giữa những bộn bề của một đô thị hơn 10 triệu dân, một chuyến thăm lặng lẽ tại bệnh viện đã trở thành khoảnh khắc lay động lòng người. Đó không chỉ là cuộc gặp gỡ mang tính động viên tinh thần, mà còn là hành trình tiếp sức cho một sinh mệnh nhỏ vừa bước qua "cửa tử" sau ca ghép gan kéo dài 10 tiếng đồng hồ.

Lãnh đạo UBND TP.HCM cùng Hà Anh Tuấn tiếp sức cho bệnh nhi 2 tuổi - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó chủ tịch UBND TP.HCM cùng Hà Anh Tuấn và đại diện Bệnh viện Nhi Đồng 2

ẢNH: VIET VISION

Bệnh nhi Hồng Điệp vừa tròn 2 tuổi, mồ côi mẹ từ sớm và mắc bệnh lý gan nặng, buộc phải thực hiện ghép gan để duy trì sự sống. Người hiến gan cho bé là cha ruột. Ca ghép kéo dài khoảng 10 tiếng, do ê kíp chuyên sâu của Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM) thực hiện và đã thành công sau nhiều giờ căng thẳng. Hiện sức khỏe bệnh nhi được theo dõi sát tại khu hồi sức tích cực. 

Không giấu được xúc động trước nghị lực sinh tồn của cô bé nhỏ tuổi, Hà Anh Tuấn cũng chia sẻ những dòng đầy yêu thương dành cho "người bạn nhỏ" của Chồi Việt Nam trên trang cá nhân. Nam ca sĩ gọi bé là cô gái "gan lì", mạnh mẽ bước tiếp cuộc đời sau ca phẫu thuật đầy cam go.

Dự án Chồi Việt Nam đã tài trợ toàn bộ chi phí phẫu thuật ghép gan cho bệnh nhi Nguyễn Hồng Điệp, đồng thời hỗ trợ sinh hoạt phí trong 6 tháng hồi phục cho người cha để gia đình có điều kiện đồng hành cùng con trong giai đoạn hậu phẫu nhiều thử thách.

Lãnh đạo UBND TP.HCM cùng Hà Anh Tuấn tiếp sức cho bệnh nhi 2 tuổi - Ảnh 2.

Hà Anh Tuấn và bệnh nhi Nguyễn Hồng Điệp

ẢNH: VIET VISION CUNG CẤP

Đây không phải lần đầu tiên Hà Anh Tuấn âm thầm góp sức cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn. Chồi Việt Nam là dự án xã hội do Hà Anh Tuấn và công ty Viet Vision khởi xướng từ năm 2020 với mong muốn chăm sóc, tiếp sức cho trẻ em yếu thế có cơ hội chữa bệnh và đến trường. Dự án tập trung vào hai trụ cột chính là y tế và giáo dục, ưu tiên hỗ trợ các bệnh nhi hiểm nghèo, trẻ em mồ côi hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Và năm 2023, Hà Anh Tuấn cùng các cộng sự trong dự án Chồi Việt Nam đã chủ động liên hệ chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời và quyết định thực hiện bảo trợ cho 25 trẻ mồ côi cho đến khi các em tròn 18 tuổi.

Nhiều năm qua, Chồi Việt Nam đã bền bỉ đồng hành cùng trẻ mồ côi do dịch Covid-19, bệnh nhi ung thư, bệnh gan nặng và nhiều hoàn cảnh cần can thiệp y tế khẩn cấp. Dự án không chỉ hỗ trợ chi phí điều trị mà còn san sẻ gánh nặng kinh tế với gia đình bệnh nhi trong hành trình chữa bệnh dài ngày. 

Giữa nhịp sống vội vã của thành phố, câu chuyện về bé Hồng Điệp, người cha hiến gan cứu con và những tấm lòng âm thầm đồng hành như Chồi Việt Nam đã lan tỏa sức mạnh của lòng nhân ái. Nhờ sự tiếp sức ấy, một "mầm sống nhỏ" lại có thêm cơ hội lớn lên, khỏe mạnh và tiếp tục hành trình phía trước.

Hà Anh Tuấn và khán giả ủng hộ hơn 1,3 tỉ đồng cho đồng bào vùng bão lũ

Hà Anh Tuấn và khán giả ủng hộ hơn 1,3 tỉ đồng cho đồng bào vùng bão lũ

Ca sĩ Hà Anh Tuấn và chương trình 'Sketch a Rose', dự kiến diễn ra tại Los Angeles vào ngày 18.10, đã trích số tiền 50.000 USD (hơn 1,3 tỉ đồng) ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão Bualoi.

