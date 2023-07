Trên sân khấu đại dương vô cực với tầm nhìn hướng ra biển Nha Trang, anh mang đến những bài hát mà nhiều người "thuộc lòng" như We Don’t Talk Anymore, Attention, See You Again… Đồng thời, Charlie Puth "chiêu đãi" khán giả các ca khúc Charlie Be Quite!, No More Drama/Forget You, Left and Right… Nam ca sĩ đình đám người Mỹ không chỉ cho thấy khả năng ca hát cuốn hút mà còn thể hiện sự tự tin làm chủ sân khấu