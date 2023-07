Hà Đỗ tại 'Chuyện thứ VI': Cái đẹp là một định nghĩa rộng nhưng cũng rất hẹp

Ở số phát sóng Chuyện thứ VI tuần trước, cựu vận động viên Nguyễn Thị Ánh Viên đã thẳng thắn đáp trả quan điểm những người phát triển cơ bắp sẽ không giỏi về học thức. Trong tuần này, Giám đốc sáng tạo của Tạp chí Đẹp - Hà Đỗ sẽ tiếp tục chia sẻ với khán giả xung quanh vấn đề về giới.



Mở đầu chương trình, nữ giám đốc sáng tạo đã bày tỏ quan điểm cá nhân về cái đẹp: "Cái đẹp là một định nghĩa rộng nhưng cũng rất hẹp. Đối với tôi, cái đẹp phải ở trong một hệ quy chiếu nào đó và nếu như một người được đặt vào một không gian, hoàn cảnh cùng với những đối tượng xung quanh như thế nào thì lúc đó tôi mới xem là đẹp hay không trong hoàn cảnh đó".

Giám đốc sáng tạo Hà Đỗ chia sẻ tại Chuyện thứ VI

Nói về hành trình đồng hành cùng Tạp chí Đẹp, nhà thiết kế Hà Đỗ cảm thấy hạnh phúc khi được chứng kiến nhiều sự thay đổi và phát triển hơn của trang. Bên cạnh đó, với vai trò người có ảnh hưởng sâu trong ngành thời trang Việt, nữ giám đốc sinh năm 1982 cũng chia sẻ về nhân vật trang bìa. "Tôi nghĩ đã lên một bìa tạp chí tức là bạn đại diện cho một phát ngôn, một trào lưu, một vấn đề trong xã hội thì chắc chắn bạn phải luôn đẹp. Đặc biệt đối với tờ báo mỗi tháng ra một lần thì nó phải nói lên được một xu hướng trong tháng đó và đặc biệt đối với Tạp chí Đẹp chúng tôi, hầu như người lên trang bìa là phụ nữ ngoài những số đặc biệt bìa là nam giới", cô nói.

Cô cũng nhận định vai trò của tạp chí thời trang đang có sự thay đổi trong thời đại bùng nổ các trang mạng xã hội, các hot TikToker, mẫu ảnh. Theo đó, mỗi cuốn tạp chí thời trang với cô như một giấc mơ, tất cả vẻ đẹp được gói gọn trong cuốn báo mấy trăm trang. Đến bây giờ, nữ giám đốc vẫn nhớ cảm giác khi mở tờ báo giấy, được cầm từng tờ giấy, nhớ phông chữ của từng tờ báo. Cô còn tiết lộ cố gắng để mỗi tháng vẫn có đủ tiền mua giấc mơ này và nuôi dưỡng nó, sống với những thương hiệu.

Nữ giám đốc cùng host Nguyễn Khắc Ngân Vi nói về nữ giới và thời trang trong xã hội hiện đại

Chia sẻ tại chương trình Chuyện thứ VI về nữ giới và thời trang trong xã hội hiện đại, Hà Đỗ bày tỏ: "Tôi nghĩ phụ nữ thời nay dường như được tự do để làm rất nhiều nghề mình mong muốn. Họ được tự do học, tự do tìm hiểu, khám phá và thời trang cũng ở trong vòng xoay này. Tôi nghĩ khi phụ nữ có nhiều sự tự do, sự lựa chọn thì họ cũng có nhiều những khó khăn mới xảy ra và họ cần phải luôn trau dồi để đón nhận những cái mới và phát triển chúng".

Ngoài ra, cô còn nói về ý tưởng thiết kế trang phục cho các nữ vận động viên bóng đá Việt Nam và sự thay đổi của thời trang theo từng giai đoạn.

60 phút trò chuyện giữa host Nguyễn Khắc Ngân Vi và Giám đốc sáng tạo Tạp chí Đẹp - Hà Đỗ tại Chuyện thứ VI được phát vào vào 19 giờ 30 ngày 28.7.2023 trên các nền tảng của Báo Thanh Niên.