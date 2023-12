Hà Giang: Bắt giám đốc kho bạc tội lừa đảo

Chiều 15.12, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Cao Mạnh Thắng (50 tuổi, trú P.Nông Tiến, TP.Tuyên Quang, Tuyên Quang) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại khoản 4, điều 174 bộ luật Hình sự.

Bị can Cao Mạnh Thắng NGUYỄN LÂN

Theo Công an tỉnh Hà Giang, ông Thắng là Giám đốc Kho bạc Nhà nước H.Bắc Mê (Hà Giang). Ông Thắng bị bắt tạm giam 4 tháng trong quá trình điều tra.

Bước đầu, Công an tỉnh Hà Giang xác định, khoảng tháng 6.2021, lợi dụng mối quan hệ quen biết với bà Phạm Thị Long (trú P.Minh Khai, TP.Hà Giang), ông Thắng đã đưa ra thông tin gian dối liên quan đến việc khai thác mỏ đá tại thôn Nà Viền (xã Giáp Trung, H.Bắc Mê) nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Long.

Công an tỉnh Hà Giang thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Thắng NGUYỄN LÂN

Với thủ đoạn này, ông Thắng đã lừa đảo, chiếm đoạt của bà Long hơn 2,3 tỉ đồng.

PC03 Công an tỉnh Hà Giang đang điều tra, làm rõ vụ án để xử lý ông Thắng theo quy định.