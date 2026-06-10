Hà Lan sẵn sàng chạm tới đỉnh cao

"Cơn lốc màu da cam" Hà Lan luôn có vị trí đặc biệt trong lịch sử bóng đá thế giới, sánh vai cùng Brazil, Argentina, Ý, Đức… ở mọi giải đấu lớn. Hà Lan từng lên đỉnh châu Âu tại EURO 1988, nhưng World Cup vẫn luôn là nỗi tiếc nuối lớn nhất của đội bóng từng có lối chơi quyến rũ bậc nhất thế giới. Đã 3 lần vào chung kết World Cup (1974, 1978, 2010) nhưng chưa từng vô địch đã đem đến cho Hà Lan biệt danh "kẻ về nhì vĩ đại". Với nền bóng đá từng sản sinh huyền thoại Johan Cruyff, bộ 3 Hà Lan bay Van Basten - Frank Rijkaard - Ruud Gullit hay hàng loạt tên tuổi đẳng cấp thế giới như Dennis Bergkamp, Ronald Koeman, Arjen Robben, Clarence Seedorf… thì về nhì là nỗi đau, là thất bại và với họ World Cup vẫn là con số không!

Đội tuyển Hà Lan rất muốn thoát vai kẻ về nhì vĩ đại tại World Cup Ảnh: AFP

Những trái đắng trước ngưỡng cửa thiên đường khiến World Cup từ giấc mơ, khát vọng đã trở thành lời nguyền ám ảnh cả nền bóng đá của đất nước nằm dưới mặt nước biển này. Tại World Cup 2026, Hà Lan không nằm trong danh sách những ứng cử viên hàng đầu tranh chức vô địch. Điều đó giúp họ không chịu nhiều áp lực. Tâm thế "chiếu dưới" rất phù hợp với lực lượng và phong cách của Hà Lan kể từ sau cột mốc World Cup 2010, nơi họ từ bỏ lối chơi hoa mỹ của mình để đi đến chung kết bằng thứ bóng đá thực dụng.

Í T KỲ VỌNG, NHIỀU HY VỌNG?

Trái ngược với thứ bóng đá tấn công quyến rũ nhưng mong manh của quá khứ, Hà Lan kể từ sau World Cup 2010 giống người Đức của thế kỷ trước nhiều hơn: xù xì nhưng rất khó bị đánh bại. Kể từ trận thua Tây Ban Nha ở chung kết World Cup 2010, sau 16 năm Hà Lan đã bất bại trong 12 trận đấu tại World Cup (không tính loạt sút luân lưu), thắng 8 và hòa 4. Chỉ duy nhất Brazil từng có số trận liên tiếp bất bại nhiều hơn tại đấu trường World Cup (13 trận từ năm 1958 - 1966).

Đội quân do HLV Koeman dẫn dắt sẽ lần lượt gặp Nhật Bản, Thụy Điển và Tunisia ở vòng bảng. Phút cuối phải gọi Lutsharel Geertruida (Sunderland) thế ngôi sao Jurrien Timber (Arsenal) càng đặt ra cho HLV Koeman thêm khó khăn sau khi đã vắng Xavi Simons, Stefan de Vrij và Matthijs de Ligt… vì chấn thương. Nhưng Hà Lan vẫn có niềm tin làm nên bất ngờ.

Hy vọng của Hà Lan sẽ đặt vào "ngũ hổ tướng" gồm đội trưởng Van Dijk cùng Memphis Depay, Denzel Dumfries, Frenkie de Jong và Cody Gakpo. Van Dijk chơi không thiếu phút nào cho Liverpool ở Ngoại hạng Anh mùa này, rất giỏi tham gia tấn công (hậu vệ ghi bàn nhiều thứ 3 lịch sử Hà Lan với 12 bàn). Frenkie de Jong chính là bộ não trong lối chơi của Hà Lan, còn Memphis Depay là chân sút số 1 lịch sử đội Hà Lan với 55 bàn thắng, đang hướng đến mục tiêu ghi bàn ở 3 kỳ World Cup liên tiếp. Anh sẽ được tiếp lửa bởi Cody Gakpo đã ghi 3 bàn tại World Cup 2022 và 3 bàn tại EURO 2024. Denzel Dumfries liên tục dâng cao như tiền đạo sẽ là ngòi nổ cực kỳ quan trọng ở biên phải, đã ghi 11 bàn và có 18 kiến tạo cho Hà Lan. Đó sẽ là bộ khung để HLV Koeman lắp ráp cùng với những Micky van de Ven, Tijjani Reijnders, Ryan Gravenberch hay Donyell Malen… tạo ra tập thể khó bị đánh bại trước mọi đối thủ.

Lần này, Hà Lan hạ quyết tâm đi đến trận chung kết World Cup thứ 4 và giành chiến thắng!