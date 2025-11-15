Hạ Long khởi động mùa tàu biển ấn tượng

Sáng 14.11, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đã đón tàu Blue Dream Melody (Trung Quốc) cập cảng lúc 6 giờ 30, đưa theo 1.115 hành khách và thuyền viên đến từ thành phố Bắc Hải, Quảng Tây (Trung Quốc).

Du khách chụp ảnh lưu niệm tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long ẢNH: N.H

Đây là chuyến tàu mở đầu mùa du lịch tàu biển quốc tế 2025 - 2026, đồng thời cho thấy sức tăng trưởng trở lại rõ rệt của thị trường khách Trung Quốc dịp cuối năm. Du khách được tổ chức tham quan vịnh Hạ Long, city tour và một số điểm văn hóa lịch sử nổi bật trước khi tàu rời bến trong ngày.



Tuyến tàu biển Bắc Hải - Hạ Long được khôi phục với 9 chuyến trong mùa 2025 - 2026, kỳ vọng mang lại nguồn khách ổn định và đều đặn. Sự trở lại của tuyến kết nối này cũng cộng hưởng với đường bay charter Thâm Quyến - Vân Đồn vừa được khôi phục từ đầu tháng 11, với tần suất 6 chuyến/tháng đưa du lịch của tỉnh Quảng Ninh khởi sắc.

Lãnh đạo Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ninh cùng đại diện các đơn vị cảng tàu, lữ hành chụp ảnh lưu niệm cùng thuyền trưởng tàu Blue Dream Melody ẢNH: N.H

Hai luồng khách đường biển và hàng không đồng thời tăng trở lại đúng thời điểm Quảng Ninh triển khai chương trình kích cầu du lịch cuối năm "Quảng Ninh - Trải nghiệm di sản, kết nối thế giới", hướng tới mục tiêu đón 20 triệu lượt khách trong năm 2025, trong đó 4,5 triệu lượt khách quốc tế.

Tính đến hết tháng 10.2025, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đã đón 44 chuyến tàu biển với hơn 56.600 lượt khách, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Du khách chủ yếu đến từ châu Âu, Mỹ và Trung Quốc, phản ánh sức phục hồi mạnh mẽ của phân khúc tàu biển cao cấp. Với hạ tầng đồng bộ, khả năng đón tàu đến 225.000 GT và tiếp nhận cùng lúc 2 tàu gần 10.000 người, cảng đang trở thành điểm dừng chân quen thuộc của nhiều hãng tàu lớn.

Tàu Blue Dream Melody (Trung Quốc) cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long ẢNH: N.H

Ông Phạm Văn Hiệp, Giám đốc Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, cho biết: "Blue Dream Melody mở đầu mùa tàu biển mới và là tín hiệu tích cực của thị trường khách Trung Quốc. Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các hãng tàu và đơn vị lữ hành để mở rộng hải trình, nâng chất lượng dịch vụ và đảm bảo trải nghiệm an toàn, thuận tiện cho du khách".

Trước đó, lúc 10 giờ ngày 13.11, siêu du thuyền Celebrity Solstice (Malta) cũng cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, mang theo 2.756 khách Âu - Mỹ trong hải trình dài ngày Singapore - Thái Lan - Việt Nam - Hồng Kông. Trong gần 36 giờ lưu lại, du khách đã tham quan Hà Nội, Hải Phòng, city tour Hạ Long và trải nghiệm vịnh Hạ Long trước khi tàu rời bến vào tối 14.11.

Việc liên tiếp đón tàu biển quốc tế quy mô lớn trong 2 ngày liên tiếp cho thấy sức hút bền vững của Hạ Long với thị trường du lịch biển toàn cầu. Đây cũng là nền tảng quan trọng để Quảng Ninh hoàn thành mục tiêu tăng trưởng khách quốc tế năm 2025, nhất là trong bối cảnh nhu cầu du lịch tàu biển tiếp tục gia tăng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.