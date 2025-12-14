'Hạ nhiệt' cao điểm tết ở sân bay

Do lượng khách hàng tăng đột biến, các hãng hàng không thường khuyến cáo ra sân bay trước 3 tiếng đồng hồ. Nhưng cũng vì thế, lượng người dồn cục ở các sân bay càng nhiều, đặc biệt tại 2 cảng hàng không lớn nhất nước là Tân Sơn Nhất và Nội Bài. Hình ảnh dòng người xếp hàng làm thủ tục, ngồi nằm la liệt trong phòng chờ... đã trở nên quá quen thuộc.

Hành trình về quê ăn tết vì thế thêm nhọc nhằn. Thế nhưng năm nay, nỗi lo này đã được giải tỏa khi các sân bay đang số hóa mạnh mẽ. Việc áp dụng công nghệ sinh trắc học (nhận diện khuôn mặt) qua ứng dụng VNeID, cho phép hành khách làm thủ tục toàn trình (check-in, an ninh, lên tàu bay) mà không cần giấy tờ. Đặc biệt, theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, từ 1.12, hành khách bay nội địa không có hành lý ký gửi buộc phải dùng VNeID hoặc kiosk tự phục vụ, giúp giảm thời gian chờ đợi. Cao điểm tết ở cửa ngõ 2 TP lớn nhất nước nhờ thế được "hạ nhiệt".

Quan trọng hơn, số hóa quy trình thủ tục ở các sân bay, nơi được mệnh danh là cửa ngõ của mỗi quốc gia, còn tăng sức cạnh tranh của VN trong thu hút khách du lịch, nhà đầu tư trong kỷ nguyên mới.

Trong báo cáo Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA) công bố cuối năm 2023, có tới 75% hành khách cho biết muốn sử dụng dữ liệu sinh trắc học, thay vì hộ chiếu giấy và thẻ lên máy bay. Tỷ lệ này chắc chắn đã tăng hơn ở thời điểm hiện tại. Cũng vì thế những năm gần đây, hàng loạt sân bay trên thế giới bước vào cuộc đua "sinh trắc học" thay cho thủ tục truyền thống và VN cũng không ngoại lệ.

Trong chỉ đạo mới nhất, Chính phủ yêu cầu xây dựng bộ tiêu chí cạnh tranh quốc tế cho sân bay Long Thành, lấy chất lượng dịch vụ, kết nối và trung chuyển làm trọng tâm, hướng tới điểm đến hàng không hấp dẫn nhất Đông Nam Á.

Năm nay, VN đón gần 20 triệu khách du lịch quốc tế, chúng ta cũng thu hút gần 33,7 tỉ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây... Mục tiêu của năm sau và giai đoạn tới còn cao hơn, nên việc số hóa quy trình thủ tục ở sân bay là một trong những giải pháp quan trọng để tạo ấn tượng với du khách, nhà đầu tư, đặc biệt là những người đến VN lần đầu tiên.

Quy trình là như vậy, nhưng thực tế thì vẫn còn một số khâu chưa thực sự "mượt". Đơn cử một số trường hợp, máy sinh trắc học ở cổng an ninh tự động không chịu nhận diện khuôn mặt, phải làm đi làm lại nhiều lần, chuyển máy, hoặc phải quay sang làm thủ công. Người viết bài này cũng 2 lần hăm hở "quét" khuôn mặt rồi lại tiu nghỉu sang xếp hàng ở luồng truyền thống tại nhà ga T3 - Tân Sơn Nhất. Điều này cũng xảy ra ở cổng autogate bên nhà ga quốc tế khiến không ít người làm thủ tục tự động lại chậm hơn cả người vẫn sử dụng giấy tờ.

Ở chiều ngược lại, rất nhiều hành khách không để ý, thậm chí không biết các quy định mới về thủ tục hàng không nên mất rất nhiều thời gian hướng dẫn, thậm chí phải làm hộ. Ngày thường còn đỡ, cao điểm lễ tết, mỗi người tăng thêm một vài phút là kéo theo cả luồng bị chậm lại. Vì thế, "sân bay số" cũng đòi hỏi các "công dân số" thì quy trình mới nhanh được.

Cùng với sân bay, hãng bay, dịch vụ bay thì hạ tầng kết nối cũng phải đồng bộ để trên thông, dưới thoáng. Được như vậy thì mục tiêu trở thành điểm đến hàng không hàng đầu khu vực của siêu sân bay Long Thành và của ngành du lịch VN sẽ nhanh chóng thành hiện thực.