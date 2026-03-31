Hà Nội chỉ đạo xử lý nghiêm vụ gian lận tại Đấu trường VioEdu

Sở GD-ĐT Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo liên quan đến phản ánh về nhiều hành vi gian lận tại cuộc thi VioEdu.

Phát hiện giám thị tham gia nhắc bài thí sinh tại một số phòng thi VioEdu ở Hà Nội

Cụ thể, trong quá trình giám sát trực tuyến vòng thi cấp khu vực, ban tổ chức phát hiện một số phòng thi có dấu hiệu vi phạm, gây dư luận không tốt trong xã hội.

Sở GD-ĐT Hà Nội khẳng định không chỉ đạo tổ chức cuộc thi "Đấu trường VioEdu" và đề nghị UBND các xã, phường và các trường trực thuộc tổ chức rà soát, kiểm tra việc triển khai cuộc thi này tại các trường học trên địa bàn.

Đồng thời, đề nghị xử lý nghiêm các trường hợp thực hiện không đúng quy định theo phản ánh của báo chí.

Sở GD-ĐT Hà Nội cũng đề nghị các đơn vị không sử dụng kết quả cuộc thi "Đấu trường VioEdu" để xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân.

Trước đó, sáng 18.3 đã diễn ra vòng thi cấp khu vực (cấp xã, phường) của cuộc thi VioEdu tại Hà Nội. Trong khi phần lớn các nhà trường phối hợp chặt chẽ, nghiêm túc để tạo nên một sân chơi minh bạch cho học sinh, thì tại một số phòng thi, Ban tổ chức VioEdu đã ghi nhận nhiều hình ảnh rất đáng buồn về hành vi gian lận thi.

Cụ thể, giám thị cố tình đặt camera sai vị trí, tạo "góc khuất" để can thiệp bài thi; chụp, sao chép, phát tán trái phép đề thi, mã ca thi; giám thị ra vào khu vực thi, nhắc bài và hỗ trợ học sinh làm bài và nhiều hành vi gian lận khác.

Theo ban tổ chức, điều này không chỉ ảnh hưởng đến kết quả, chất lượng của một kỳ thi, mà còn làm tổn thương niềm tin của các em học sinh vào sự công bằng, cũng như sự tự tin vào năng lực thực sự của các em.

Ban tổ chức khi thực hiện giám sát online đã có đầy đủ bằng chứng và cơ sở để ra quyết định hủy toàn bộ kết quả thi của các ca thi, phòng thi, cá nhân vi phạm và thông báo tới các đơn vị.

Đấu trường VioEdu (trước đây là Đấu trường toán học VioEdu) là cuộc thi kiến thức online thông qua các trò chơi miễn phí dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 9. Thí sinh có thể đăng ký tài khoản tự do, hoặc sử dụng tài khoản do nhà trường cấp để thi đấu.

Theo ước tính của ban tổ chức, cuộc thi mỗi năm thu hút 10 triệu học sinh. Nhiều năm qua, hầu hết trường tiểu học khuyến khích học sinh dự thi. Không ít tỉnh, thành tuyên dương, khen thưởng các em đạt điểm cao và trường học có nhiều học sinh tham gia. Ở một số trường, chứng chỉ đoạt giải của các cuộc thi tương tự được ưu tiên trong xét tuyển đầu cấp.