Hà Nội: Đề xuất làm TOD khi kéo dài tuyến metro Cát Linh đến Xuân Mai

Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) vừa báo cáo UBND TP.Hà Nội về phương án tuyến, vị trí nhà ga để lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đối với tuyến metro số 2A, đoạn Hà Đông - Xuân Mai.

Tuyến đường sắt đô thị số 2A, đoạn Cát Linh - Hà Đông đã đưa vào khai thác từ tháng 11.2021 ẢNH: MAI THU

Trong báo cáo, MRB cho biết đơn vị tư vấn đã nghiên cứu 3 phương án hướng tuyến. Trong đó, phương án 2 được MRB đề xuất lựa chọn do đáp ứng đồng thời yêu cầu giao thông và định hướng phát triển đô thị dài hạn.

Theo đó, phương án 2 thể hiện đoạn tuyến kéo dài của metro số 2A sẽ có chiều dài khoảng 20 km, gồm 12 nhà ga, với tổng mức đầu tư ước tính khoảng 45,6 nghìn tỉ đồng.

Theo phương án này, khi hoàn thành, toàn tuyến metro Cát Linh - Hà Đông - Xuân Mai sẽ dài khoảng 33 km với 24 ga, thời gian di chuyển toàn tuyến khoảng 46,3 phút.

Về hướng tuyến, tuyến metro sẽ đi theo Quốc lộ 6 ở đoạn đầu (ga S1 - S4) và đoạn cuối (ga S7 - S12), trong khi đoạn giữa (ga S4 - S7) được điều chỉnh về phía nam khu công nghiệp Phú Nghĩa (xã Phú Nghĩa). Hướng tuyến này giúp tạo quỹ đất lớn để phát triển đô thị theo mô hình TOD (phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng).

Sơ đồ phương án 2, trong đó hướng tuyến từ ga S4 - S7 được điều chỉnh tách ra khỏi QL 6 ẢNH: MRB

Theo tính toán sơ bộ, phương án này có thể khai thác khoảng 450 ha đất TOD quanh 6 nhà ga (S2, S3, S4, S5, S6 và S11). Trong đó, khu vực ga S5 và S6 rộng gần 300 ha có cơ hội phát triển đô thị hoàn chỉnh, tích hợp văn phòng, thương mại, khách sạn, căn hộ, nhà ở, công viên và các dịch vụ đi kèm.

Riêng ga S6 sẽ kết nối trực tiếp với khu công nghiệp Phú Nghĩa giai đoạn 2, mang lại lợi thế hạ tầng thiết yếu cho khu công nghiệp trong việc thu hút các loại hình đầu tư như nghiên cứu, phát triển, công nghệ cao, sản xuất… theo định hướng của thành phố.

Tuy nhiên, phương án này cũng có nhược điểm vì đoạn tuyến S4 - S7 hiện trạng chủ yếu là đất nông nghiệp. Để phát triển đô thị TOD đồng bộ với tuyến metro 2A kéo dài thì cần xây dựng hạ tầng đường bộ, hạ tầng kỹ thuật kết nối đến ga. Việc này dẫn đến tăng chi phí đầu tư ban đầu; phát sinh nhu cầu giải phóng mặt bằng ngoài phạm vi QL6 (sơ bộ khoảng 188 ngôi nhà).

Về hạ tầng vận hành, đơn vị tư vấn kiến nghị bố trí depot tại khu vực Xuân Mai Tây thay vì tại Phú Nghĩa như phương án ban đầu. Việc điều chỉnh được đánh giá giúp tổ chức chạy tàu 2 chiều thuận lợi và 2 tuyến ra - vào có thể dự phòng cho nhau.

Theo lộ trình dự kiến, dự án tuyến metro số 2A, đoạn Hà Đông - Xuân Mai sẽ được phấn đấu khởi công năm 2026, hoàn thành vào năm 2030.

Tuyến đường sắt đô thị số 2A (đoạn Hà Đông - Xuân Mai) là đoạn kéo dài tiếp theo của tuyến metro Cát Linh - Hà Đông. Ngoài ra, Hà Nội đang vận hành tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội, đoạn trên cao.

Theo định hướng quy hoạch mới nhất, Hà Nội dự kiến phát triển mạng lưới metro quy mô lớn gồm 18 tuyến có tổng chiều dài khoảng 979 km, với tổng mức đầu tư từ khoảng 109 - 137 tỉ USD tùy phương án xây dựng.

Cuối năm 2025, Hà Nội đã lần lượt khởi công tuyến metro số 2 (đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo) dài 11 km và tuyến metro số 5 (đoạn Văn Cao - Hòa Lạc) dài gần 40 km.