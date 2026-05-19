Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Hà Nội: Đề xuất làm TOD khi kéo dài tuyến metro Cát Linh đến Xuân Mai

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
19/05/2026 07:32 GMT+7

MRB đề xuất điều chỉnh hướng tuyến ở đoạn giữa khi đầu tư kéo dài metro số 2A, đoạn Hà Đông - Xuân Mai (Hà Nội) dài 20 km, với tổng mức đầu tư ước tính khoảng 45,6 nghìn tỉ, nhằm tạo quỹ đất phát triển mô hình TOD.

Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) vừa báo cáo UBND TP.Hà Nội về phương án tuyến, vị trí nhà ga để lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đối với tuyến metro số 2A, đoạn Hà Đông - Xuân Mai.

Hà Nội: Đề xuất vị trí làm TOD khi kéo dài metro Cát Linh đến Xuân Mai - Ảnh 1.

Tuyến đường sắt đô thị số 2A, đoạn Cát Linh - Hà Đông đã đưa vào khai thác từ tháng 11.2021

ẢNH: MAI THU

Trong báo cáo, MRB cho biết đơn vị tư vấn đã nghiên cứu 3 phương án hướng tuyến. Trong đó, phương án 2 được MRB đề xuất lựa chọn do đáp ứng đồng thời yêu cầu giao thông và định hướng phát triển đô thị dài hạn.

Theo đó, phương án 2 thể hiện đoạn tuyến kéo dài của metro số 2A sẽ có chiều dài khoảng 20 km, gồm 12 nhà ga, với tổng mức đầu tư ước tính khoảng 45,6 nghìn tỉ đồng.

Theo phương án này, khi hoàn thành, toàn tuyến metro Cát Linh - Hà Đông - Xuân Mai sẽ dài khoảng 33 km với 24 ga, thời gian di chuyển toàn tuyến khoảng 46,3 phút.

Về hướng tuyến, tuyến metro sẽ đi theo Quốc lộ 6 ở đoạn đầu (ga S1 - S4) và đoạn cuối (ga S7 - S12), trong khi đoạn giữa (ga S4 - S7) được điều chỉnh về phía nam khu công nghiệp Phú Nghĩa (xã Phú Nghĩa). Hướng tuyến này giúp tạo quỹ đất lớn để phát triển đô thị theo mô hình TOD (phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng).

Hà Nội: Đề xuất vị trí làm TOD khi kéo dài metro Cát Linh đến Xuân Mai - Ảnh 2.

Sơ đồ phương án 2, trong đó hướng tuyến từ ga S4 - S7 được điều chỉnh tách ra khỏi QL 6

ẢNH: MRB

Theo tính toán sơ bộ, phương án này có thể khai thác khoảng 450 ha đất TOD quanh 6 nhà ga (S2, S3, S4, S5, S6 và S11). Trong đó, khu vực ga S5 và S6 rộng gần 300 ha có cơ hội phát triển đô thị hoàn chỉnh, tích hợp văn phòng, thương mại, khách sạn, căn hộ, nhà ở, công viên và các dịch vụ đi kèm.

Riêng ga S6 sẽ kết nối trực tiếp với khu công nghiệp Phú Nghĩa giai đoạn 2, mang lại lợi thế hạ tầng thiết yếu cho khu công nghiệp trong việc thu hút các loại hình đầu tư như nghiên cứu, phát triển, công nghệ cao, sản xuất… theo định hướng của thành phố.

Tuy nhiên, phương án này cũng có nhược điểm vì đoạn tuyến S4 - S7 hiện trạng chủ yếu là đất nông nghiệp. Để phát triển đô thị TOD đồng bộ với tuyến metro 2A kéo dài thì cần xây dựng hạ tầng đường bộ, hạ tầng kỹ thuật kết nối đến ga. Việc này dẫn đến tăng chi phí đầu tư ban đầu; phát sinh nhu cầu giải phóng mặt bằng ngoài phạm vi QL6 (sơ bộ khoảng 188 ngôi nhà).

Về hạ tầng vận hành, đơn vị tư vấn kiến nghị bố trí depot tại khu vực Xuân Mai Tây thay vì tại Phú Nghĩa như phương án ban đầu. Việc điều chỉnh được đánh giá giúp tổ chức chạy tàu 2 chiều thuận lợi và 2 tuyến ra - vào có thể dự phòng cho nhau.

Theo lộ trình dự kiến, dự án tuyến metro số 2A, đoạn Hà Đông - Xuân Mai sẽ được phấn đấu khởi công năm 2026, hoàn thành vào năm 2030.

Tuyến đường sắt đô thị số 2A (đoạn Hà Đông - Xuân Mai) là đoạn kéo dài tiếp theo của tuyến metro Cát Linh - Hà Đông. Ngoài ra, Hà Nội đang vận hành tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội, đoạn trên cao.

Theo định hướng quy hoạch mới nhất, Hà Nội dự kiến phát triển mạng lưới metro quy mô lớn gồm 18 tuyến có tổng chiều dài khoảng 979 km, với tổng mức đầu tư từ khoảng 109 - 137 tỉ USD tùy phương án xây dựng.

Cuối năm 2025, Hà Nội đã lần lượt khởi công tuyến metro số 2 (đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo) dài 11 km và tuyến metro số 5 (đoạn Văn Cao - Hòa Lạc) dài gần 40 km.

Tin liên quan

Hà Nội tái sử dụng 2 'robot' ở metro số 3 để khoan hầm metro số 5

Hà Nội tái sử dụng 2 'robot' ở metro số 3 để khoan hầm metro số 5

Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội cho biết, sau khi hoàn thành khoan hầm tuyến metro số 3, 2 máy TBM dự kiến sẽ được bảo trì, sửa chữa để sử dụng khoan hầm tuyến metro số 5.

Khám phá thêm chủ đề

metro TOD cát linh - hà đông kéo dài tuyến 2A metro Hà Đông - Xuân Mai khu công nghiệp Phú Nghĩa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận